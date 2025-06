Bước vào hôn nhân khi tuổi đời còn rất trẻ, Tuệ Như – người mẫu sinh năm 2001 – được biết đến là bà xã kém 17 tuổi của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Không phô trương cũng không ồn ào, chuyện tình của họ từ lúc công khai đến khi chào đón con trai đầu lòng đều được giữ kín đáo nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong dịp Ngày Gia đình Việt Nam, Tuệ Như lần đầu trải lòng với chúng tôi về hành trình làm mẹ, làm vợ và làm hậu phương vững chắc cho người chồng nghệ sĩ.

Hành trình trưởng thành cùng hôn nhân và làm mẹ

Ở tuổi đôi mươi, khi sự nghiệp người mẫu đang rộng mở, Tuệ Như lại chọn bước vào hôn nhân. Với nhiều người, đó là một quyết định mạo hiểm. Nhưng với cô, đó là một hành trình mới – không hề đánh đổi: "Bước chân vào hôn nhân Như nghĩ không đồng nghĩa với việc gác lại sự nghiệp người mẫu, với Như mỗi một người sẽ có một giai đoạn khác nhau một hướng đi khác nhau. Như chưa từng hối tiếc vì lựa chọn của mình, chỉ là tạm dừng lại một chút mở cửa cho trang mới về gia đình và hướng đi chung nhiều hơn", Tuệ Như tâm sự.

Trở thành mẹ là một bước ngoặt lớn với bất kỳ ai. Với Tuệ Như, khoảnh khắc đón con trai đầu lòng – bé Hin – là một trải nghiệm vừa xúc động vừa thiêng liêng:

"Ngày sinh bé Hin khoảnh khắc khiến Như cảm thấy vỡ òa nhất chính là khi nghe được tiếng con khóc và nhìn thấy con. Chắc có lẽ đây là một khoảnh khắc mà Như không thể nào quên, và Như nghĩ tất cả các bà mẹ nào khi trải qua đều sẽ hiểu được điều đó thiêng liêng đến nhường nào."

Một trong những điều khiến công chúng thắc mắc là việc vợ chồng cô – dù đã đăng ký kết hôn và có con – vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức. Tuệ Như chia sẻ lý do rất mộc mạc:

"Hai vợ chồng đã tổ chức lễ hỏi, đăng ký kết hôn và có bé Hin nhưng đến nay vẫn chưa làm đám cưới chính thức. Thật ra rất nhiều bạn hỏi tại sao chưa làm đám cưới. Vì vốn dĩ từ trước hai vợ chồng đã nói với nhau là khi nào có con, con lớn một chút thì cho con chứng kiến khoảnh khắc đẹp của ba mẹ, nhưng mà mới vừa sinh con xong anh Hiếu đã rất muốn làm đám cưới và có hỏi Như mấy lần rồi nhưng Như bảo thôi đợi Hin cứng cáp hơn đã. Thật ra Như không cảm thấy thiệt thòi vì Như hiểu được chồng mình, hạnh phúc không phải là ở đám cưới bên ngoài mà hạnh phúc nó nằm ở bên trong gia đình chúng ta."

Kết hôn khi còn trẻ không có nghĩa là thiếu chín chắn, miễn là có thấu hiểu

Là một cô gái thuộc thế hệ Gen Z, lựa chọn kết hôn khi còn rất trẻ và bước vào một gia đình đã có nền tảng nổi tiếng khiến nhiều người cho rằng Tuệ Như sẽ khó hòa hợp. Thế nhưng, chính sự thấu hiểu – theo cô – là yếu tố làm nên một cuộc hôn nhân bền vững:

"Khoảng cách 17 tuổi thật ra cũng rất là lớn, sẽ khiến nhiều người e ngại, nhưng với Như, Như cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh Hiếu là một nửa của mình. Điều giúp hai vợ chồng dung hòa được và học hỏi lẫn nhau là hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ và góp ý cho nhau, một người nói một người nghe và kèm theo đó là sự thấu hiểu."

Khi được hỏi về sự tự do, điều nhiều người trẻ e ngại rằng sẽ bị đánh mất khi bước vào hôn nhân, Tuệ Như lại có một góc nhìn cởi mở:

"Người trẻ thường thích tự do, còn người từng trải lại coi trọng sự ổn định. Thật ra quan điểm cá nhân của Như, kết hôn không phải là mất đi sự tự do. Chúng ta nghĩ mình tự do thì sẽ tự do, đừng nên gò bó mình vào một khuôn khổ nào đó. Hôn nhân là sự kết hợp giữa tình yêu và sự phát triển quan trọng điều chúng ta muốn hướng đến là gì".

Cũng không tránh khỏi việc phải "chia sẻ" chồng với khán giả, nhưng với Tuệ Như, điều đó chưa từng là áp lực. Trái lại, cô cảm thấy mình may mắn vì chồng mình nhận được nhiều tình cảm:

"Làm vợ một ca sĩ nổi tiếng sẽ không tránh khỏi việc phải chia sẻ anh ấy đến với công chúng. Về cương vị là một người vợ, Như không đặt nặng vấn đề đó, vì cơ bản trước khi đến với Như, anh Hiếu đã là người của công chúng rồi. Mọi người đều yêu thương anh vậy thì lý do gì mà Như cảm thấy khó chịu được. Như càng cảm thấy biết ơn và trân trọng nhiều hơn nữa".

Khi được mời gọi tên một từ để định nghĩa về hạnh phúc hôn nhân, cô không ngần ngại chọn:

"Như chọn một điều để gọi tên hạnh phúc thì Như chọn sự thấu hiểu."

Và sau tất cả, nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam, Tuệ Như dành lời nhắn gửi đến những người trẻ giống như mình, những người đang bước vào hôn nhân với nhiều hoài nghi, nhưng cũng rất nhiều hy vọng: "Nhân ngày Gia đình Việt Nam, Như muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm về hôn nhân của mình đến các bạn. Thật ra hôn nhân là sự thấu hiểu, sự nhường nhịn, chia sẻ và đồng hành để phát triển cùng nhau. Luôn trân trọng và tôn trọng nhau. Với Như, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là một cuộc hôn nhân biết đủ, đủ yêu thương, đủ trân trọng hiện tại thì sẽ hạnh phúc. Chúc các gia đình luôn vui vẻ và ấm áp hạnh phúc bên nhau, đặc biệt là những bạn bước vào hôn nhân khi còn rất trẻ. Cuộc sống đôi khi sẽ không suôn sẻ hoài, sẽ có lúc hơi khó khăn nhưng hãy gắn bó cùng nhau, và đặc biệt đừng bao giờ bỏ cuộc vì chúng ta luôn có người đồng hành là gia đình".