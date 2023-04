Triều thiên nữ là gì mà các phi tần thời nhà Minh vừa nghe nhắc tới khóc ngất lên ngất xuống?

Sự ra đời của cách gọi triều thiên nữ

Kỳ thực, triều thiên nữ là cách gọi những phi tần xấu số phải thực hiện hủ tục tuẫn táng. Các phi tần hay cung nữ, dù ai chỉ cần nghe ai nhắc tới "triều thiên nữ" đều vô cùng khiếp sợ.

Trong lịch sử của thời phong kiến Trung Quốc, chế độ tuẫn táng, là hình thức mai táng đáng sợ khi các hoàng đế băng hà, các phi tần sẽ bị chôn theo sau khi bị giết, tự sát hoặc chôn sống xuất hiện từ thời nhà Chu. Hủ tục này cực kỳ thịnh vào thời nhà Thương đến nhà Hán, nhưng sau thời nhà Hán, tầng lớp thống trị nhận thấy nó quá tàn nhẫn nên đã hủy bỏ. Tuy nhiên đến thời nhà Minh, hủ tục này lại được khôi phục.

Vào năm 1398, Hoàng đế Chu Nguyên Chương băng hà, hậu duệ là Chu Doãn Văn lên kế vị. Chiếu theo di chúc của tiên đế, Chu Doãn Văn đã lệnh cho toàn bộ 46 phi tần không có con cái phải chôn theo Minh Thái Tổ. Mệnh lệnh vừa ban ra đã khiến triều đình hỗn loạn. Tiếng khóc than ai oán vang dậy khắp nơi.

Để an ủi gia đình của các triều thiên nữ, Chu Doãn Văn đã thêm quyền lợi cho người thân của các nữ nhân này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Các phi tần nằm trong danh sách tuẫn táng của Chu Nguyên Chương sau đó được đưa vào một phòng có bày các ghế được gọi là "thái sư ỷ" (ghế thái sư), trên ghế có treo sẵn sợi dây dài 7 tấc (1,3m). Họ sẽ tự đứng lên cho cổ vào dây rồi đạp ghế, nếu có người sợ quá không dám thì các thái giám thực iện việc này.

May mắn thay, đến thời kỳ Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn trị vì, ông đã để lại di ngôn trước khi qua đời: "Dùng người tuẫn táng, ta cũng không chịu nổi, chuyện này để ta dừng lại đi, tử tôn hậu thế đừng thực hiện nữa". Chuyện này cũng có nghĩa là hoàng đế tuyên bố xóa bỏ hủ tục tuẫn táng đáng sợ.

Hủ tục đáng sợ trong thời kỳ phong kiến

Hủ tục tuẫn táng bắt nguồn từ quan niệm cho rằng hoàng đế sau khi qua đời vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình ở thế giới bên kia. Để cuộc sống của hoàng đế vẫn như thời còn sống, các triều thiên nữ phải đi theo để chăm sóc, hầu hạ. Tuy nhiên, không phải tất cả phi tần đều phải bị tuẫn táng. Những vị hoàng hậu, phi tần đã sinh con và có người nối dõi sẽ không bị chôn theo hoàng đế. Còn các vị có địa vị thấp hoặc được vua yêu mến cũng có thể phải chịu tuân theo hủ tục đáng sợ này.

Theo quyển "Triều Tiên Lý triều thực lục", có nhiều cách để ép triều thiên nữ tuẫn táng theo hoàng đế. Trước khi đến ngày tuẫn táng, các phi tần sẽ được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn cuối cùng trong đời. Sau đó, họ sẽ phải tự sát, hoặc treo cổ. Nếu không muốn dùng cách này, họ có thể uống thuốc độc.

Người xưa còn sử dụng một cách thức rất tàn bạo là đổ thủy ngân. Họ cho rằng người nhiễm độc thủy ngân sau khi chết thân thể sẽ không bị mục rữa mà luôn giữ được dáng vẻ như lúc còn sống. Các phi tần được chọn sẽ bị đưa vào một căn phòng, cho uống nước trà có thuốc mê. Sau khi họ đã ngủ say, thái giám sẽ cắt da trên đỉnh đầu thành hình chữ thập. Một người cầm thìa đồng, rót từng thìa thủy ngân vào vết cắt. Sau khi rót vào số lượng thủy ngân nhất định sẽ dùng kim chỉ khâu chỗ cắt lại. Công việc hoàn thành cũng là lúc những phi tần này bị nhiễm độc thủy ngân mà chết.

Ngoài ra, một số cách tuẫn táng khác là chuốc thuốc mê rồi trói tay chân người bị chọn, bẻ thành những tư thế nhất định, sau đó chôn sống. Quả thực, trong nhiều lăng mộ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hài cốt của những người phụ nữ bị trói tay chân, cơ thể bị bẻ cong, đầu quay sang một bên trông rất kỳ quái. Thậm chí, họ còn phát hiện cả hài cốt của trẻ con.

Ví dụ như lúc còn sống, mỗi lần thắng trận ở một nước chư hầu, Tần Thủy Hoàng lại đem những người đẹp của nước đó về cung của mình. Do đó, khi Tần Thủy Hoàng qua đời, có rất nhiều phi tần, mỹ nữ phải chịu cảnh tuẫn táng theo. Sử ký của Tư Mã Thiên đã mô tả tình cảnh của các phi tần phải tuẫn táng theo Tần Thủy Hoàng vô cùng đáng sợ như: "Tiếng khóc làm rung động đất trời, ai vô tình nghe thấy cũng sợ đến bay cả hồn vía".

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số lượng lớn hài cốt của phụ nữ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Kinh hoàng nhất là phần xương chân của hầu hết các bộ hài cốt nữ đều không khép lại. Sau khi tìm hiểu, họ đã xác định được nguyên nhân là do các triều thiên nữ này đã giãy giụa, gào khóc trong cơn tuyệt vọng và chết vì thiếu dưỡng khí. Do đó, hài cốt của họ người thì co rúm vặn vẹo, người thì không thể duỗi thẳng chân tay.

