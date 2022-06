Triệu tập nhóm người đánh hội đồng cô gái ở Bình Dương

Trước đó, ngày 13/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đánh đập dã man trong nhà. Nạn nhân van xin và có người can ngăn, nhóm này vẫn dùng tay, chân liên tiếp đá, tát vào mặt nạn nhân.

Cô gái bị đánh hội đồng.

Đoạn clip được tung lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc trước hành động của nhóm người này, đồng thời yêu cầu công an vào cuộc.

Từ nguồn tin của cộng đồng mạng, công an xác định, sự việc xảy ra tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Công an thị xã Tân Uyên đã yêu cầu Công an phường Uyên Hưng nhanh chóng xác minh vụ việc.

Qua xác minh, bị hại tên là N.P.T.H (sinh năm 2007, ngụ khu phố 3, phường Uyên Hưng). Sự việc xảy ra tại một tiệm spa tại phường Uyên Hưng, do mâu thuẫn nên nhóm người này đã ra tay hành hung H.

Hiện, công an đang làm việc với 6 đối tượng, trong đó có 3 người trực tiếp đánh H., 2 người có mặt chứng kiến vụ việc và người quay clip tung lên mạng xã hội.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.