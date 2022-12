Traveloka Black Friday Sale kích cầu du lịch Việt dịp cuối năm với những kết quả ấn tượng

Với hơn 1,300 đối tác tham gia khuyến mãi Black Friday trên nền tảng du lịch Traveloka, doanh thu chương trình thậm chí còn vượt qua số liệu năm 2019 thời điểm trước đại dịch cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch Việt Nam.

Đón đầu nhu cầu du lịch dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán, Traveloka Black Friday ghi nhận số lượng đặt chỗ bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn, vé vui chơi giải trí và tour tăng 3.5 lần so với tháng 10/2022.

Chương trình Black Friday của Traveloka hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu du lịch bằng việc cung cấp các tính năng thuận tiện cho người dùng, giúp họ có thể tìm ra sản phẩm du lịch phù hợp với mức giá vô cùng hấp dẫn.

Ngày 12/12/2022 – Traveloka, nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, công bố kết quả ấn tượng của chương trình Black Friday - Siêu Sale Du lịch 2022 thể hiện sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Diễn ra từ ngày 24/11 tới 30/11, Traveloka triển khai thành công chương trình Black Friday và đã ghi nhận tổng lượng đặt phòng tăng mạnh gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu hút khoảng 1,300 đối tác trong ngành du lịch, chương trình là một minh chứng cho cam kết lâu dài của nền tảng đối với chuyển đổi số và phục hồi ngành du lịch Việt Nam. Trong chương trình, Traveloka đã cung cấp hàng nghìn khuyến mãi hấp dẫn lên đến 50% cho các sản phẩm vé máy bay, khách sạn, vé vui chơi và tour, nhằm nâng cao trải nghiệm công nghệ hóa của khách hàng. Ngoài ra, chương trình còn mang đến thông điệp nhấn mạnh mục tiêu của Traveloka là khơi dậy du lịch Việt Nam trong thời đại 4.0 bằng việc cung cấp trải nghiệm du lịch tốt nhất trên nền tảng kỹ thuật số.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, cho biết: "Chuyển đổi kỹ thuật số hiện nay đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch. Là nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, Traveloka hướng đến kích cầu du lịch, đặc biệt trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán thông qua việc triển khai chương trình Black Friday – Siêu sale Du lịch 2022.

Nền tảng mong muốn góp phần giúp người dùng tự tin và thuận tiện hơn trong việc lựa chọn sản phẩm du lịch bằng những tính năng online linh hoạt cùng với mức giá hấp dẫn. Thành công của chiến dịch Black Friday cho thấy những giải pháp chuyển đổi số của Traveloka góp phần tích cực vào việc kích cầu du lịch tại Việt Nam."

Theo công bố từ Traveloka, chương trình Black Friday – Siêu sale du lịch 2022 đã đạt những kết quả vô cùng ấn tượng. Chỉ trong một tuần triển khai, tổng số lượng giao dịch trên nền tảng tăng 1,5 lần so với tháng trước đó, lượng đặt phòng khách sạn và vé Xperience (vé vui chơi và tour) được bán ra cũng tăng ở mức 1.5 lần.

Chương trình cũng đã thu hút tổng số gần 1.300 đối tác tham gia, trong đó các đối tác khách sạn có tham gia vào chương trình ghi nhận lượng phòng bán ra tăng 2.5 lần so với tháng 10 trước đó. Đồng thời, số liệu cũng cho thấy khách hàng đã tự tin hơn với du lịch quốc tế, thể hiện qua lượng đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các dịch vụ tới các điểm đến nước ngoài đã tăng 1.5 lần so với tháng trước.

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số ngành du lịch, ngoài việc liên tục cung cấp những sản phẩm và dịch vụ toàn diện trên nền tảng số, Traveloka cũng tập trung phối hợp hỗ trợ các đối tác địa phương tăng trưởng doanh thu thông qua những tính năng online và củng cố độ nhận diện thông qua mạng lưới khách hàng sử dụng nền tảng. Điều này một lần nữa nhấn mạnh cam kết của nền tảng du lịch với sự phát triển của ngành du lịch nước nhà.

Trong tuần lễ Black Friday (24 - 30/11), nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á Traveloka đã kích cầu du lịch Việt bằng hàng loạt chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn kết hợp, cho phép khách hàng may mắn có thể cùng lúc sử dụng nhiều coupon để nhận được ưu đãi lên đến 50%++. Cùng với những khuyến mãi lớn nhất trong năm áp dụng cho nhiều điểm đến cả trong và ngoài nước, chương trình góp phần không nhỏ đáp ứng nhu cầu du lịch trong dịp cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên Đán.

Tết sum vầy – mùa đoàn tụ. Báo cáo của Traveloka cho biết tổng số giao dịch đặt chỗ cho dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán trong Black Friday tăng gấp 3.5 lần so với tháng trước đó và chiếm tới 50% tổng doanh thu của toàn bộ chương trình năm nay. Cùng với đó, mức độ chi tiêu cho kỳ nghỉ Tết năm nay cũng tăng 10% so với năm ngoái ảnh hưởng bởi thời gian chuyến đi dài hơn và mức chi tiêu trung bình cho một đêm nghỉ cũng tăng lên so với năm trước. Traveloka cũng tiết lộ các điểm đến trong nước được khách hàng yêu thích trong dịp Tết là Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc cùng với những địa điểm du lịch quốc tế như Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Bà Hà Phương Lệ, Giám đốc Kinh doanh và Marketing Khách sạn Malibu Vũng Tàu, cho biết: "Chương trình BLACK FRIDAY của Traveloka là một chiến dịch hiệu quả và kịp thời. Chương trình đã giúp chúng tôi tăng lượt đặt phòng đầy ấn tượng trong suốt tuần tham gia và tối ưu hóa doanh thu rất tốt. Bên cạnh đó, khi tham gia chương trình Khách sạn được đẩy mạnh marketing quảng bá về hình ảnh, thông tin và tăng mạnh lượt hiển thị đứng đầu trong danh sách tìm kiếm.

Hy vọng trong tương lai, Traveloka sẽ có nhiều chương trình đặc biệt tương tự để chúng tôi có thể hợp tác đem đến cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời với mức giá vô cùng ưu đãi. Một lần nữa, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý đối tác Traveloka đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý đối tác Traveloka cho một mối quan hệ hợp tác lâu dài"

Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, khẳng định: "Kết quả ấn tượng của chương trình Black Friday đã chứng minh sự ảnh hưởng tích cực của các giải pháp chuyển đổi số đối với nhu cầu du lịch tại Việt nam. Vì vậy, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đổi mới, hợp tác với tất cả các bên liên quan để tiếp lửa cho ngành du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số!"