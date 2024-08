Tranh Treo Decor: Mang kiệt tác hội họa vào không gian sống của gia đình Việt

Những năm gần đây, lĩnh vực thiết kế nội thất có bước tiến nhảy vọt và được định hình bởi xu hướng sáng tạo, đề cao tính thẩm mỹ. Theo đó, tranh treo tường decor là mối quan tâm hàng đầu của các gia chủ và những nhà thiết kế. Những bức tranh trang trí phòng khách, tranh treo tường phòng ngủ với sự đa dạng về phong cách, dễ dàng thích nghi với mọi không gian sống. Sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố nội thất với tranh decor tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho không gian sống.



Trang trí nội thất bằng tranh treo tường là xu hướng hiện nay

Tranh treo tường tạo điểm nhấn sáng giá cho không gian



Kiến trúc và hội họa là 2 môn nghệ thuật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hội họa mang lại nguồn cảm hứng bất tận cho thiết kế kiến trúc và trang trí nội thất. Chính vì thế, trang trí không gian sống bằng những tác phẩm nghệ thuật trở thành niềm đam mê của nhiều người. Nắm bắt được tâm lý này, thương hiệu Tranh Treo Decor đã ra đời để đáp ứng gu thẩm và niềm đam mê của những người yêu nghệ thuật.

Tranh Treo Decor được biết đến là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực in ấn và cung cấp các tác phẩm tranh treo tường nghệ thuật đặc sắc. Sở hữu kho tranh với hơn 999 tác phẩm, Tranh Treo Decor mang đến không gian sống động, tinh tế cho các gia đình Việt.

Mỗi tác phẩm hội họa tại Tranh Treo Decor đều là một bức tranh đẹp và có chiều sâu, chạm đến trái tim và cảm xúc của người xem. Trong đó nổi bật phải kể đến các dòng tranh trang trí như: tranh phong cách hiện đại, tranh vintage, tranh nghệ thuật tối giản, tranh nghệ thuật trừu tượng, tranh phong thủy, tranh phong cảnh,...Sự đa dạng của các dòng tranh giúp người yêu nghệ thuật dễ dàng lựa chọn được tác phẩm phù hợp để trang trí cho phòng khách, phòng ngủ,...Với giá trị thẩm mỹ cao, những tác phẩm này góp phần kiến tạo nên không gian sống hoàn hảo.

Tranh trang trí phòng khách với sự đa dạng về phong cách như hiện đại, cổ điển, trừu tượng,...tạo điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ mang đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho không gian, những bức tranh này còn giúp cân bằng năng lượng, mang đến may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Tranh trang trí phòng khách Phúc Lành Tiên Hạc tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian

Tranh treo tường phòng ngủ như tranh phong cảnh thiên nhiên thanh bình, tranh trừu tượng với màu sắc hài hòa hình khối mềm mại mang đến cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng cho gia chủ, đồng thời tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế cho căn phòng.



Tranh treo phòng ngủ Dấu Ấn Thinh Lặng mang đến cảm giác thư thái chữa lành tâm hồn

"Bảo tàng nghệ thuật" của Tranh Treo Decor giúp các gia chủ thể hiện phong cách cá nhân để tạo nên không gian sống tinh tế, sống động, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải lắng lòng chiêm ngưỡng.



Mỗi bức tranh là một sản phẩm chất lượng

Để giúp người dùng được sở hữu những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, đội ngũ nhà sáng lập Tranh Treo Decor đã đầu tư vào đó rất nhiều tâm huyết.

Được biết, Tranh Treo Decor đã hợp tác với rất nhiều phòng trưng bày và các nghệ sĩ tài năng ở nước ngoài để mang đến cho người yêu hội họa những tác phẩm mới mẻ, độc đáo với nhiều phong cách khác nhau. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, thương hiệu rất chú trọng đến chất lượng mỗi bức tranh được cung ứng ra thị trường. Theo đó, đơn vị đầu tư nhiều loại máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ quá trình in ấn. Công nghệ in UV với chất liệu mực in nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc giúp người dùng được sở hữu những bức tranh sắc nét, bền bỉ, không bị phai màu hay ẩm mốc.

Tranh có hình ảnh sắc nét, chân thực như được vẽ tay

Tranh treo tường Decor được in trên nhiều chất liệu khác nhau như canvas, tráng gương, giấy in tranh Hàn Quốc,...Mỗi bức tranh đều hiện lên sống động, trung thực như được vẽ bằng tay. Tranh có trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi không gian khác nhau.



Bà Trương Quế Anh, Nhà sáng lập Tranh Treo Decor cho biết: "Sứ mệnh của chúng tôi là mang nghệ thuật đến không gian sống của mỗi gia đình, công ty, doanh nghiệp. Vì thế chúng tôi luôn chỉn chu trong việc tạo ra từng bức tranh. Mỗi tác phẩm đều đạt đến sự hoàn hảo về giá trị nghệ thuật và chất lượng. Song song với đó, chúng tôi cũng tối ưu giá cả và chú trọng đến chất lượng dịch vụ. Dòng tranh của chúng tôi có mức giá phải chăng, phù hợp với mọi gia đình".

Là công ty in ấn và cung cấp tranh uy tín, công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.

