Tranh cãi bộ ảnh cưới của nữ ca sĩ nổi tiếng và mỹ nam kém 6 tuổi: Trông giống dì cháu?

Vào hôm 15/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Lim Jeong Hee sẽ tổ chức hôn lễ với vũ công ballet Kim Hee Hyun trong tháng 10. Tới sáng 18/9, đại diện người đẹp họ Lim đã công bố bộ ảnh cưới của nữ ca sĩ và vị hôn phu kém tuổi.

Trong những hình ảnh mới được công bố, Lim Jeong Hee - Kim Hee Hyun dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, toát lên bầu không khí hạnh phúc. Thế nhưng, ngoại hình cặp đôi lại nhận về 2 luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Cụ thể, nhiều khán giả khen ngợi Lim Jeong Hee và ông xã tương lai trông vẫn đẹp đôi dù chênh lệch tuổi tác. Bên cạnh đó, 1 bộ phận netizen lại cho rằng, 2 nghệ sĩ nhìn giống… dì cháu do nam vũ công họ Kim quá trẻ so tuổi 36.

Bộ hình cưới của Lim Jeong Hee - Kim Hee Hyun đã thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng trong ngày 18/9. Cặp đôi dựa sát nhau tình tứ, hoàn thành bộ ảnh trong bầu không khí hạnh phúc, ngập tràn niềm vui

Tuy nhiên, sự chênh lệch ngoại hình giữa 2 nghệ sĩ lại gây bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi. Cụ thể, không ít khán giả cho rằng, 2 nghệ sĩ trông giống dì cháu. Nhưng cũng có nhiều netizen vẫn khen ngợi độ đẹp đôi của Lim Jeong Hee và vị hôn phu kém 6 tuổi

1 số cư dân mạng nhận xét rằng, sự chênh lệch ngoại hình giữa nữ ca sĩ sinh năm 1981 và chồng sắp cưới được thể hiện khá rõ ràng trong hình ảnh chụp cận. Bên cạnh đó, nhiều netizen lại xuýt xoa trước khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn này của cặp đôi. Những khán giả này còn tưởng Lim Jeong Hee - Kim Hee Hyun đang chụp hình poster cho bộ phim tình cảm

Trong bộ váy xanh lộng lẫy, nữ ca sĩ 8X khoe trọn góc nghiêng quyến rũ với những đường nét sắc sảo. Dù gây tranh cãi về độ trẻ trung khi chung khung hình với chồng sắp cưới nhưng Lim Jeong Hee vẫn giành được nhiều lời khen cho nhan sắc mặn mà ở độ tuổi U45

Lim Jeong Hee - Kim Hee Hyun lần đầu gặp gỡ khi cùng tham gia trình diễn 1 vở ballet hồi tháng 10 năm ngoái. Từ những ấn tượng tốt đẹp về đối phương trong màn hợp tác đầu tiên, họ dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau theo thời gian. Tới nay, cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân và về chung 1 nhà trong tháng 10.

Lim Jeong Hee sinh năm 1981, từng trực thuộc 2 ông lớn JYP và Big Hit (tiền thân của HYBE). Cô trở nên nổi tiếng khắp xứ sở kim chi nhờ những bản hit đình đám như Music Is My Life, Don't Go Love, If You Go Crazy in Love … Trong khi đó, Kim Hee Hyun sinh năm 1987, là vũ công ballet khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh từng là nghệ sĩ của Nhà hát ballet quốc gia Hàn Quốc, sở hữu gương mặt điển trai và body đẹp như tạc tượng.

Cặp đôi nên duyên vợ chồng nhờ màn hợp tác ở 1 vở ballet hồi tháng 10 năm ngoái

Chồng sắp cưới của Lim Jeong Hee sở hữu thân hình 6 múi khiến khán giả khó lòng rời mắt

Nguồn: Allkpop