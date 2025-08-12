Tràng Vị Khang ra mắt phiên bản PLUS: giao diện mới, cải tiến hơn

Gần 3 thập kỷ đồng hành cùng hệ tiêu hóa người Việt

Gần 30 năm qua, Tràng Vị Khang đã đồng hành cùng hàng triệu người gặp vấn đề tiêu hóa, phủ sóng tại hơn 30.000 nhà thuốc/quầy thuốc trên toàn quốc. Năm 2022, sản phẩm vinh dự nhận giải thưởng "Thương hiệu số 1 Việt Nam", khẳng định uy tín và chất lượng.

Bước tiến mới trong hỗ trợ điều trị bệnh lý tiêu hóa

Dược phẩm Đông Á, đơn vị đứng sau thương hiệu Tràng Vị Khang, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tiêu hóa với sự ra mắt của Tràng Vị Khang Plus. Sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng, kiểm nghiệm nghiêm ngặt, mang đến giải pháp an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Tràng Vị Khang phiên bản Plus đánh dấu bước tiến trong việc hỗ trợ đa dạng các bệnh lý tiêu hóa. Sản phẩm mang đến tác động kép, vừa hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy do viêm đại tràng, vừa hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm dạ dày-tá tràng.

Tràng Vị Khang Plus: Công thức cải tiến

Điểm nổi bật của TPBVSK Phong liễu Tràng vị Khang Plus (Tràng Vị Khang Plus) là công thức cải tiến, được nghiên cứu và phát triển từ các thảo dược quý nổi bật từ y học cổ truyền Trung Hoa. Nay được bổ sung thêm "thảo dược vàng" Lá Chè Dây, kết hợp cùng Ngưu Nhĩ Phong và La Liễu, tạo nên "bộ ba" thảo dược đột phá:

Ngưu Nhĩ Phong và La Liễu: Hai thành phần chính trong bài thảo dược quý, đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa như viêm đại tràng cấp và mạn tính, viêm dạ dày và ngộ độc thức ăn.

Lá Chè Dây: "Thảo dược vàng" cho dạ dày, giúp giảm nhanh các triệu chứng đau rát, ợ hơi, ợ chua, mang lại cảm giác dễ chịu.

Sự kết hợp này tạo nên giải pháp toàn diện với tác động kép: vừa hỗ trợ cải thiện triệu chứng tiêu hóa, vừa giúp tăng cường bảo vệ và phục hồi niêm mạc đường ruột – mang đến hiệu quả bền vững và độ an toàn cao cho người sử dụng.

Tràng Vị Khang Plus: Hiệu quả toàn diện

Tràng Vị Khang Plus hoạt động theo cơ chế tác động kép, không chỉ hỗ trợ giảm các biểu hiện đầy bụng, đau bụng, đi ngoài do viêm đại tràng, mà còn hỗ trợ giảm đau dạ dày do viêm loét dạ dày - tá tràng. Đặc biệt, sản phẩm còn phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của ngộ độc thức ăn, mang đến giải pháp đa tác động cho nhiều vấn đề về tiêu hóa.

Hiệu quả của Tràng Vị Khang Plus được chứng minh qua các nghiên cứu và kiểm chứng lâm sàng. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng và an toàn. Sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em 12 tuổi trở lên đến người lớn và người cao tuổi.

Với gần 30 năm hiện diện trên thị trường, Tràng Vị Khang đã trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa. Phiên bản mới – Tràng Vị Khang Plus – không chỉ là sự nâng cấp về hình thức và thành phần, mà còn thể hiện định hướng nghiên cứu lâu dài, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiêu hóa của người Việt.

TPBVSK Tràng Vị Khang Plus là sản phẩm được sản xuất tại Công ty cổ phần ANVY và phân phối bởi Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á.

Thông tin liên hệ: Website: https://trangvikhang.com/ Hotline: 1900 1756 Địa chỉ: Lô A2 – CN3 cụm CN Từ Liêm, P. Xuân Phương, TP. Hà Nội LƯU Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.



