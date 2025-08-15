Ngày 14/8, ca sĩ Trang Pháp chính thức giới thiệu MV Mãi Là Người Việt Nam – sáng tác mới nhất của cô, ra đời trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là sản phẩm đặc biệt không chỉ vì thông điệp sâu sắc mà còn bởi hành trình sáng tác đầy cảm xúc của nữ ca sĩ khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ .

Trang Pháp cho biết, cô đã ấp ủ ý tưởng viết ca khúc này từ 6 tháng trước, nhưng chỉ thật sự hoàn thiện khi sống trong môi trường quân ngũ, lắng nghe câu chuyện của các chỉ huy và trải nghiệm đời sống chiến sĩ. Ngay trên chiếc giường tầng của doanh trại, cô đã viết nên những câu hát chất chứa tình yêu quê hương: “Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam” .

TRANG PHÁP - MÃI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM (feat. Hà Lê)

Cảm hứng còn đến từ những hình ảnh đậm tinh thần dân tộc mà cô từng chứng kiến: người dân che chắn nhau trong bão Yagi, cùng góp sức khắc phục thiên tai, những cuộc diễu binh “đi trong lòng nhân dân”. Với Trang Pháp, đó không chỉ là khoảnh khắc xúc động, mà còn là lý do thôi thúc một người trẻ viết về tình yêu nước, tình đồng bào.

Ban đầu, cô dự định hát solo, nhưng rồi nhận ra bản song ca sẽ thể hiện rõ hơn tinh thần gắn kết. Hà Lê được mời tham gia vì chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc, tạo nên sự hòa quyện trong từng câu hát. Ngoài bản song ca, một phiên bản solo cũng sẽ được ra mắt.

MV do đạo diễn Minh Ku và nhà sản xuất Gin Trần (Black Box) thực hiện, với các bối cảnh chính ở Lào Cai và Hà Nội. Êkip chọn Lào Cai vì vẻ đẹp dung dị, thuần túy và sự chân thực của con người nơi đây, đặc biệt là những vùng vừa chịu ảnh hưởng bão, đang khắc phục sạt lở.

Đa phần nhân vật xuất hiện trong MV là người dân địa phương, không phải diễn viên chuyên nghiệp. Trang Pháp cho biết, êkip gần như không dựng sẵn kịch bản chi tiết, mà để những khoảnh khắc ngẫu nhiên xảy ra, giống một bộ phim phóng sự. Hình ảnh cô sinh viên xa xứ, trải nghiệm ở Lào Cai rồi trở về Hà Nội, được đan xen với những cảnh người dân hỗ trợ đoàn quay – từ phát quang đường ở Tả Củ Tỷ đến liên lạc, tổ chức tại Bắc Hà.

Trang Pháp mong muốn ca khúc sẽ lan tỏa lòng biết ơn tới các thế hệ đi trước và nhắc nhở mỗi người con Việt, dù ở đâu, vẫn hướng về quê hương. “Quê hương không định nghĩa bằng tấm hộ chiếu hay nơi sinh sống, mà bằng dòng máu và tinh thần dân tộc” – cô chia sẻ.

Toàn bộ credit của MV được viết bằng tiếng Việt như một lời trân trọng dành cho sản phẩm thuần Việt. Với nữ ca sĩ, nguồn cảm hứng còn bắt nguồn từ nền tảng gia đình: ông ngoại – nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh – từng là thành viên phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris 1973; bố mẹ cũng có nhiều đóng góp trong ngoại giao và nghiên cứu ngôn ngữ.

Trang Pháp gọi tất cả những mối duyên – từ đồng nghiệp, các chiến sĩ trong Sao Nhập Ngũ , tới bà con trong MV – là “định mệnh” để Mãi Là Người Việt Nam ra đời. Cô hy vọng sự kết nối này sẽ chạm tới trái tim mọi người Việt trên khắp thế giới.