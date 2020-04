Trần Kiều Ân mang thai nhưng không công khai chỉ vì sự nghiệp, mẹ Lưu Diệc Phi không muốn con gái hẹn hò với những nam thần cùng ngành?

"Sạp dưa" Cbiz là nơi chuyên "tám" những câu chuyện xung quanh giới giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt là những tin đồn liên quan đến hàng loạt mỹ nhân và nam thần hàng đầu Cbiz đang râm ran khắp mạng xã hội hoặc xuất hiện trên các tờ báo nóng hổi.

Trần Kiều Ân mang thai nhưng không chịu công khai?

Tin đồn trên trang Weibo.

Trần Kiều Ân bén duyên cùng bạn trai kém tuổi khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu. Theo tiết lộ mới nhất của cư dân mạng đều cho rằng Trần Kiều Ân mang thai, tuy nhiên cô không hề lên tiếng, chỉ vì muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở thị trường Đại Lục.

Đặng Siêu và Tôn Lệ

Tin đồn trên Weibo

Khoảng thời gian quay "An gia", Đặng Siêu đến thăm Tôn Lệ, ngỏ ý muốn làm khách mời miễn phí trong phim. Đạo diễn đương nhiên là cầu còn không được nhưng Tôn Lệ đã từ chối, lý do là sợ Đặng Siêu quay phim quá lâu sẽ làm trễ việc đón con tan học.



Cúc Tịnh Y hiện tại phát triển thế nào?



Tin đồn trên QQ

Cúc Tịnh Y hiện tại phát triển rất ổn định, công ty đã đưa cho cô ấy nhiều tài nguyên chất lượng, cũng hết mực nâng đỡ cô ấy. Đồng thời, "mỹ nhân 4000 năm" cũng dùng nhan sắc của mình để làm tiêu đề trên các bài báo. Cúc Tịnh Y hiện tại thiếu nhiệt độ và lưu lượng, về sau sẽ hợp tác với những tiểu sinh đang nổi để tăng nhiệt độ và sự chú ý. Gần đây cô ấy đã trở thành gương mặt trang bìa của một tạp chí.



Nỗ lực của La Tấn không đạt được kết quả?

Tin đồn trên QQ

La Tấn hiện tại không muốn giới truyền thông và dân mạng chỉ tập trung vào cuộc sống của anh và Đường Yên. Vì thế, anh ấy sẽ dùng những chủ đề về công việc để chuyển hướng sự chú ý, chỉ có điều cuộc sống riêng của anh và Đường Yên lại khiến mọi người quan tâm hơn nên những nỗ lực của anh không đạt được kết quả.



Lưu Thi Thi rất áp lực khi tái xuất sau sinh?

Tin đồn trên QQ

Lưu Thi Thi thường mang đến cho mọi người hình ảnh của một ngôi sao Phật hệ (Phật hệ: ý chỉ những ngôi sao chỉ tập trung vào công việc, có rất ít tin tức xung quanh và không cạnh tranh với người khác). Nhưng điều đó không phải nói cô ấy không bận rộn, chỉ là cô ấy vẫn thiếu một tác phẩm điểm cao trong những năm qua mà thôi.



Trở lại sau khi sinh áp lực cũng rất lớn, sau khi tái xuất cũng chưa từng thấy (Lưu Thi Thi) lười biếng. Đầu tiên là tác phẩm hợp tác với Chu Nhất Long, xong sẽ quay phim cùng Nghê Ni, đó đều là những dự án không tồi. Bởi vì có mối quan hệ tốt với các thương hiệu nên cũng có vài lần được thương hiệu giúp lên trang bìa tạp chí. Có động tĩnh thì sẽ có nhiệt độ, so với trước đây thì Lưu Thi Thi giờ bận rộn hơn, nhìn tổng thể mọi chuyện có vẻ rất ổn.

Thù lao của Vương Nhất Bác cao không?

Tin đồn trên QQ

Kể từ sau khi nổi tiếng, tài nguyên trong tay Vương Nhất Bác luôn rất ổn, ngoài bộ phim cổ trang đang quay thì phim mới cũng đã được an bài ổn thỏa. Giá trị thương mại của Vương Nhất Bác cũng khá cao và thù lao cũng không thể dưới 1 triệu tệ. Đặc biệt là sau sự việc của Tiêu Chiến, tài nguyên của Vương Nhất Bác cũng tăng. Anh ấy cùng Thiên Thiên huynh đệ (Thiên Thiên huynh đệ: Những ngôi sao tham gia show Thiên thiên hướng thượng) có mối quan hệ rất tốt, những tương tác xã hội mà mọi người thấy vốn không phải do anh ấy tự làm mà là do đoàn đội phụ trách.



Thái Từ Khôn hiện nay thế nào?

Tin đồn trên Baidu

Thái Từ Khôn vẫn không thể đạt được thỏa thuận hợp tác với bất kỳ công ty quản lý nghệ sĩ nào trong giới, không có quản lý thực lực giúp đỡ, những kế hoạch trong sự nghiệp cũng rất mơ hồ, việc tiếp xúc với các tài nguyên cũng không thuận lợi, vì thế mà mất nhiều tài nguyên tốt.



Lưu Diệc Phi độc thân?

Tin đồn trên Baidu

Trong làng giải trí có rất nhiều nam diễn viên thích Lưu Diệc Phi, cảm thấy cô ấy rất đẹp, vì thế không ghét việc cùng Lưu Diệc Phi có tin đồn, còn Lưu Diệc Phi lại không quan tâm đến điều này. Cô ấy hiện đang độc thân, mẹ của Lưu Diệc Phi không muốn cô ấy kết giao với sao nam trong ngành.



Mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Lệ Á

Tin đồn trên Baidu

Mối quan hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Lệ Á rất tốt, tuy nhiên gần đây có người muốn chia rẽ quan hệ giữa hai người họ.

Sự nghiệp của Angelababy hiện nay

Tin đồn trên Baidu

Thực lực của Dương Dĩnh (Angelababy) không còn được như trước, hiện giờ cũng không còn kịch bản hay tìm đến cô ấy nữa. Cộng thêm việc show truyền hình hiện giờ đã bão hòa, không có tài nguyên thị trường phù hợp với cô ấy. Bộ phim tiếp theo Angelababy đã vận dụng hết các mối quan hệ cùng tiền bạc để giành được. Cô ấy muốn dùng bộ phim này để khiến khán giả có cái nhìn khác về cô ấy.

Nguồn: QQ, Baidu, Weibo