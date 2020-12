Trải nghiệm Giáng sinh Hồng Kông lộng lẫy ngay tại nhà

Để bù đắp cho một năm thế giới đóng cửa du lịch, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai những ý tưởng du lịch ảo. Hiệp hội Du lịch Hồng Kông và Trung tâm thương mại Harbour City đã tổ hợp các tour du lịch ảo đưa không khí Hồng Kông đến nhà mọi người.

Hồng Kông WinterFest là cơ hội cho người dân khắp thế giới tham quan Giáng sinh Hồng Kông lộng lẫy

Tham quan cây thông Noel tại quảng trường Statue Square

Điểm đến đầu tiên của tour du lịch 360 độ này (WinterFest 360-degree virtual tour) là quảng trường Statue Square, Trung tâm Hồng Kông. Từ trung tâm thành phố, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn cây thông Noel tỏa sáng giữa những tòa nhà chọc trời lấp lánh và đắm mình trong không khí lễ hội với các nhạc Giáng sinh vui nhộn.

Uncle Siu, một giáo viên Anh ngữ nổi tiếng ở Hồng Kông với các Câu lạc bộ tiếng Anh trên mạng xã hội sẽ là hướng dẫn viên du lịch của bạn trong chuyến tham quan ảo 360 độ. Chất giọng vui vẻ không lẫn vào đâu cùng giọng Anh đặc trưng sẽ là gia vị độc đáo cho chuyến tham quan này.

Bí quyết làm đồ trang trí handmade từ nghệ nhân Hồng Kông

Giáng sinh không thể hoàn thiện mà không có cây thông, đèn trang trí lấp lánh và những món quà được gói tỉ mỉ. Nếu chưa có ý tưởng trang trí nhà cửa dịp giáng sinh này, hãy đến với điểm dừng chân thứ hai trong chuyến tham quan ảo 360 độ - con đường thủ công. Tại đây, bạn có thể lấy ý tưởng từ các nghệ nhân Hồng Kông để làm vòng nguyệt quế, quả châu, thiệp giáng sinh và tùy nghi biến tấu theo phong cách riêng…

Những video hướng dẫn làm đồ trang trí Giáng sinh bởi nghệ nhân Hồng Kông

Chẳng hạn, để làm chân nến, các nghệ nhân người Hồng Kông sử dụng những nguyên vật liệu thân thiện môi trường như quả cam, hoa hồi, mảnh gỗ, cây hương thảo… Với kéo, súng bắn keo và một chút sáng tạo, bạn có thể biến quả thông thành mô hình cây thông thu nhỏ. Sau đó, trang trí cây thông Noel và dán lên đế gỗ là bạn đã có một chiếc chân nến độc đáo với chủ đề Giáng sinh để trang trí trong nhà.

Với những hướng dẫn đầy sáng tạo, bạn có thể học cách làm đồ trang trí giáng sinh ngay tại nhà để tạo nên một không gian ấm cúng dịp cuối năm cùng những món quà đầy tâm huyết dành cho những người thân yêu.

Âm nhạc Giáng sinh

Âm nhạc là phần không thể thiếu của Giáng sinh. Vì vậy, chuyến tham quan 360 độ ảo sẽ ghé qua ngôi nhà âm nhạc với các bản nhạc Giáng sinh vui nhộn. Những bản nhạc điển hình mùa Noel dường như mới mẻ hơn qua phần trình bày của ca sĩ Hồng Kông: Jingle Bells của Jason Chan, Deck the Halls của Janice Vidal, Santa Claus is coming to town của Alex Lam, Rudolph the Red-Nosed Reindeer của George Lam. Điểm nhấn của các ca khúc này là lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Quảng Đông, mang đến cảm xúc chân thật từ xứ Cảng Thơm. Những bản nhạc vui vẻ này sẽ ngay lập tức giúp bạn phấn chấn lên sau một năm đầy biến động.

Chúc mừng giáng sinh với sticker Hồng Kông

Giáng sinh là mùa quây quần bên bạn bè và gia đình. Nếu phải ở xa những người yêu thương, hãy nhấc điện thoại lên và gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp với sticker vui nhộn phong cách Hồng Kông. Để thu thập đủ các WhatsApp sticker này, hãy tham gia vào một trò chơi nho nhỏ trong khuôn khổ WinterFest 360-degree virtual tour.

Với sticker Hồng Kông, các cuộc trò chuyện sẽ trở nên vui nhộn hơn, giúp mọi người xích lại gần nhau.

Điểm check-in ảo

Tiếc nuối vì không thể du lịch Hồng Kông? Tour du lịch ảo đến Trung tâm thương mại Harbour City (với tên gọi Mỗi ngày đều là Giáng sinh) là hành trình không thể bỏ qua. Tour ảo này sẽ ghé qua những điểm check-in được trang hoàng lộng lẫy bao gồm Beary Christmas shop, khu vườn Giáng sinh lấp lánh (Christmas lighting garden), cổng ra máy bay đi Phần Lan (xứ sở của ông già Noel), ngọn lửa giáng sinh (Christmas campfire), sân khấu biểu diễn đêm Giáng sinh… Với tour du lịch Mỗi ngày đều là Giáng sinh, bạn có thể đặt hình ảnh của mình vào trong bối cảnh những điểm đến ở Harbour City để tha hồ khoe với bạn bè.

Tour du lịch ảo cho phép bạn có những tấm ảnh check-in như thể thật sự thăm quan Trung tâm thương mại Harbour City

Lễ hội mùa đông Hồng Kông:

Lễ hội mùa đông Hồng Kông bắt đầu từ ngày 4-12 đến tận ngày 3-1-2021. Từ bây giờ, mọi người có thể truy cập vào đường link bên dưới để tham quan Hồng Kông mùa giáng sinh và làm những món đồ trang trí cho không gian sống thêm ấm cúng.

Tìm hiểu thêm về Lễ hội mùa đông Hồng Kông ngay.

Harbour city:

Bên cạnh những điểm đến trang hoàng bắt mắt, Trung tâm thương mại Harbour City đã đồng thời chuẩn bị một tour du lịch ảo với 12 điểm check-in để mọi người có thể chụp ảnh như thể họ thật sự đến đó.

Tìm hiểu thêm tại: Christmas Every Day @ Harbour City