Trải nghiệm của những sản phụ mắc COVID-19 tại Istanbul

Tại bệnh viện Basaksehir Cam and Sakura ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, có một khoa sản đặc biệt, nơi mà những người mẹ mắc COVID-19 sẽ hạ sinh các thiên thần nhỏ. Niềm hạnh phúc được chào đón những em bé đến với thế giới, cũng đi kèm với trọng trách là bảo vệ sức khỏe cho cả các bé và mẹ, trước căn bệnh COVID-19. Phóng viên của kênh truyền hình CNN đã ghi nhận một số câu chuyện dưới đây của những sản phụ mắc COVID-19.



Bệnh viện Basaksehir Cam and Sakura ở Istanbul

Hành trình thai kỳ tồi tệ vì COVID-19

Chị Dilara Ozkan là một trong những thai phụ ở đây. Chị đang ở tháng thứ 7 của thai kì thì mắc COVID-19. Chị chia sẻ đây là điều tồi tệ mà chị không thể tưởng tượng được.

"Tôi đã không tin là nó lại tệ đến như thế này. Tôi đã từng nghĩ là kể cả có mắc bệnh vì tôi cũng có thể khỏi một cách dễ dàng", chị Dilara Ozkan cho biết.

Chị Dilara Ozkan đang mang bầu tháng thứ 7

Hiện Dilara đang ở tình trạng rất xấu khi chị chẳng thế nào đi lại, và gặp khó khăn khi thở. Đây là điều tồi tệ với không chỉ bản thân Dilara mà còn với đứa con sắp chào đời của chị.

Những ngày sau sinh nhiều nỗi buồn

7 ngày tuổi, tất cả những gì mà các em bé sơ sinh tại bệnh viện này ở Istanbul cảm nhận được là những lần vỗ về, chăm sóc của các y tá, bác sĩ, qua một chiếc găng tay cao su y tế, chứ không phải là cảm giác ấm áp từ bàn tay của người mẹ. Còn mẹ của các bé thì vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, vì mắc phải COVID-19.

Chị Munevver Karadeniz, đã sinh con và giờ vẫn còn triệu chứng nhẹ của COVID-19. Các bác sĩ vẫn cho phép chị ở gần và nuôi con bằng sữa mẹ. Trước đó, chị Munevver không biết mình mắc COVID-19, cho tới tận khi lên bàn mổ để sinh con. Lần sinh con này, chị không có chồng hay người thân nào xung quanh để động viên, hỗ trợ. Thế nên, dù bây giờ đã hạ sinh em bé thành công, chị vẫn còn nhiều tâm sự, lo lắng.

Chị Munevver Karadeniz được ở nuôi con bằng sữa mẹ

"Tôi không biết nếu như có chuyện gì xảy ra với mình, thì con tôi sẽ ra sao nữa", Chị Munevver Karadeniz chia sẻ.



Còn chị Sibel Saltoglu, một sản phụ khác thì vì COVID-19 đã dẫn tới sinh non. Tình hình sức khỏe của chị rất yếu, thế nên, đã phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt rất nhiều ngày qua. Trong lúc đấu tranh giữ sự sống và cái chết, chị đã từng đưa ra quyết định nếu cần sẽ hi sinh mình để cứu được con. Rất may mắn, các bác sĩ đã giúp mẹ tròn con vuông. Nhưng đến giờ, 15 ngày sau sinh, chị và con vẫn chưa được gặp nhau.

Chị Sibel Saltoglu - sản phụ tại bệnh viện Basaksehir Cam and Sakura ở Istanbul

Những khó khăn đối với các thai phụ mắc COVID-19

Theo các bác sĩ, những chiếc bụng bầu lớn dần lên theo thai kỳ sẽ khiến cho việc hô hấp của những bà mẹ mặc COVID-19 trở nên khó khăn hơn nhiều. Thậm chí, nhiều trường hợp phụ nữ bầu mắc COVID-19 còn bị tắc nghẽn mạch máu. Một số trường hợp nguy hiểm hơn sẽ dẫn tới sinh non. Do đang trong thai kì, các bác sĩ cũng không thể cho thai phụ sử dụng các thuốc chống viêm nhằm bảo vệ sức khỏe của em bé. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo các thai phụ nên giữ gìn sức khỏe, tránh tiếp xúc đông người, để giảm nguy cơ mắc COVID-19. Đây là cách duy nhất để họ và các bé không phải trải qua những tháng ngày tồi tệ như các trường hợp tại khoa sản của bệnh viện Basaksehir Cam and Sakura tại Istanbul.