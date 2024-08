Trà My gây tranh cãi vì phần hô tên như… phim ma tại Miss Universe Vietnam

Cuộc thi Miss Universe Vietnam năm nay có sự xuất hiện của hàng loạt cái tên cực hot trong showbiz Việt. 1 trong những số đó phải kể tới Trà My , cô đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề người mẫu.

Là người đã có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, sải bước trên sàn diễn trong suốt thời gian qua nên netizen rất mong đợi vào phần thể hiện của người đẹp sinh năm 1992. Tuy nhiên, Trà My lại khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì màn hô tên có 1-0-2. Cụ thể, cô xuất hiện nổi bật với chiếc váy trắng thướt tha, có thiết kế cắt xẻ khoe đôi chân dài.

Trong phần hô tên, Trà My đứng trên sân khấu nói: "Nguyễn Thị Trà My, Nam Định". Tuy nhiên, khoảnh khắc này của người đẹp sinh năm 1992 đã nhận về những phản ứng ngược. Đông đảo netizen cho rằng cô để lộ khuyết điểm phần giọng mỏng, run. Thậm chí, cư dân mạng nhận xét cô như đang lồng tiếng cho... phim ma. Có thể thấy để tự tin vững bước và cạnh tranh với các người đẹp khác trong cuộc thi thì Trà My cần phải cố gắng, nỗ lực hơn rất nhiều.

Trà My xuất hiện tại tập 1 chương trình Miss Universe Vietnam 2024

Phần hô tên của người đẹp sinh năm 1992 vướng tranh cãi, bị cho rằng như đang lồng tiếng cho phim kinh dị vì để lộ giọng run, mỏng

Trong phần trò chuyện với ban giám khảo, cô cũng thừa nhận bản thân đang rất run, mất bình tĩnh khi xuất hiện tại chương trình: "Em đang rất run, thật sự rất run nhưng vẫn cố gắng được bước tiếp trong quãng đường của Miss Universe Vietnam 2024 ".

Nói về lý do tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam, Trà My từng chia sẻ: "Có lẽ mình là một người lần đầu tiên tham gia 1 cuộc đua về nhan sắc. Ai đến với bất kỳ cuộc đua nào cũng mong mình trở thành người chiến thắng. Tuy nhiên trước khi để giành chiến thắng lấy ngôi vị cao nhất thì tôi nghĩ rằng đặt chân đến cuộc thi là đã mở rộng tư duy của mình. Mình có thể vừa làm người mẫu, vừa có thể trở thành Hoa hậu".

Cô cũng thừa nhận bản thân mất bình tĩnh và rất run khi đứng trên sân khấu cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024

Trà My gây bất ngờ khi ghi danh tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam

Nguyễn Thị Trà My là người mẫu chuyên nghiệp hoạt động chủ yếu tại TPHCM. Tên tuổi của cô được khán giả biết đến khi giành giải Á quân tại chương trình Vietnam's Next Top Model 2011 .

Sau cuộc thi, Trà My trở nên khá im ắng và không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Năm 2018, người mẫu sinh năm 1992 bất ngờ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan Thu - Đông 2018 (Ý) với vai trò người mẫu quốc tế.

Trà My hoạt động người mẫu nhiều năm qua sau khi đoạt Á quân Vietnam's Next Top Model 2011