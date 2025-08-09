Phó Chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành quyết định đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trong số này có 17 bệnh viện là các bệnh viện quận huyện TP.HCM, 3 bệnh viện thuộc Bình Dương và 6 bệnh viện thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo quyết định, các bệnh viện đổi tên mới này đều thuộc Sở Y tế TP.HCM và Sở có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các các công tác chuyển giao nhân sự, tài chính theo nguyên tắc nguyên trạng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM (mới) đã có văn bản gửi Sở Nội vụ TP về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cấp huyện trực thuộc Sở khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Lý giải việc đổi tên, Sở Y tế cho rằng đây là điều cần thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương về sắp xếp lại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM.