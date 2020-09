TP.HCM: Công nhân "treo mình" trên xe thang cao vút cắt cành phượng gãy gần đường điện, đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Sau nhiều ngày thời tiết mưa lớn liên tục diễn ra và ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, một số cây xanh trên các tuyến đường ở TP.HCM có dấu hiệu gãy cành, trốc gốc, tiềm ẩn rủi ro ngã xuống đường hoặc đè lên đường điện gây nguy hiểm cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020, Tổng Công ty Điện lực TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động cắt điện cục bộ tại nơi xảy ra sự cố ngay khi phát hiện tình trạng mất an toàn trong vận hành lưới điện do bị ảnh hưởng của giông gió, lốc xoáy, ngập úng.

Từ tháng 8/2020, TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các biện pháp cắt tỉa cây xanh không an toàn trong mùa mưa bão.

Đồng thời phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP trong công tác cắt tỉa, đốn hạ những cây xanh nằm trong phạm vi lưới điện nhằm đảm bảo an toàn điện và cây xanh trong mùa mưa bão.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 21/9, các nhân viên điện lực ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tiến hành rà soát, cắt tỉa nhiều cây xanh không đảm bảo an toàn, xâm lấn hành lang an toàn điện.

Xe thang được huy động để cắt tỉa những cành cây cao.

Tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh), phát hiện cây phượng lớn, cao bị gãy cành sắp đè lên đường dây điện, các nhân viên điện lực đã huy động xe thang, đu mình lên cao và dùng cưa cắt bỏ, giải quyết nguy hiểm tiềm ẩn trên đầu người dân.

Đáng chú ý, việc cắt cây, tỉa cành diễn ra mà không làm đường điện gián đoạn khi các nhân viên điện lực được trang bị bảo hộ cẩn thận.

Các nhân viên điện lực cẩn thận đưa cành cây xuống đất.

Bên dưới, nhân viên điện lực khác chờ sẵn để thu dọn cành cây.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 21/9 TP.HCM trời nhiều mây, khoảng 11-12 giờ trưa có nắng nhưng đến 15h có thể xuất hiện mưa dông một số khu vực. Trước đó vào ngày 20/9, nhiều bản tin cảnh báo mưa dông liên tục được phát lên.

Tại Huế do ảnh hưởng của bão số 5, hai người trên địa bàn tỉnh thiệt mạng và 95 người bị thương. Trong đó, có 1 chuyên viên phòng giáo dục chết vì bị cây gãy đè trúng.

Thợ điện tiếp cận một cây phượng rất lớn ở đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) bị gãy cành.

Xe sửa chữa đường dây đang có điện.

Các công nhân điện lực theo tác cưa máy tỉ mỉ để tránh phạm vào đường điện.

Họ làm việc ngay bên cạnh những dây điện lớn treo bên đường.

Để làm việc khi đường dây vẫn không cắt điện cần có các phương tiện bảo hộ kỹ lưỡng.