TP.HCM: Cho phép hàng ăn, uống được phục vụ tại chỗ từ ngày 28/10

TP Hồ Chí Minh cho phép bán hàng ăn uống tại chỗ từ ngày mai (28/10). Ảnh chụp khi chưa có dịch bệnh

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, căn cứ Quyết định số 4800 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; căn cứ Chỉ thị số 18 của UBND TP Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; xét đề nghị của Sở Công Thương về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo: Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28/10 và phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng dịch theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27/10 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh).

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu: Thời gian hoạt động kết thúc trước 21 giờ hàng ngày, công suất hoạt động tối đa 50% và không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn tại quán ăn (trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch).

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh giao UBND Quận 7 và UBND thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lý được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm đến hết ngày 15/11. Sau thời gian thực hiện thí điểm, Chủ tịch UBND Quận 7 và thành phố Thủ Đức tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; báo cáo, đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh làm cơ sở để tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các địa bàn khác.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao các Sở, ban ngành chức năng chủ động phối hợp UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cũng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố; Sở Du lịch hướng dẫn về hoạt động của các nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố....