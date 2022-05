TP.HCM: Cả gia đình 4 người tử vong trong phòng trọ, hàng xóm tiết lộ điều bất thường

Vụ việc xảy ra sáng nay 18/5 tại một phòng trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức. Khi một người hàng xóm trong lúc chuẩn bị đi làm thì phát hiện vợ chồng anh L.V.K. (sinh năm 1977), chị N.T.L (sinh năm 1978) và 2 người con là L.T.K.L (sinh năm 1999) và L.Q.H ( năm 2006) nằm bất động trong nhà, biểu hiện tím tái.

Người dân xung quanh sau đó đưa cả gia đình anh K. đến Bệnh viện Thủ Đức để cấp cứu, tuy nhiên vợ chồng anh K. và cậu con trai 14 tuổi đã tử vong, còn em L. rơi vào tình trạng nguy kịch bên được các bác sĩ chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu tuy nhiên cũng đã không qua khỏi trong chiều cùng ngày.

Ngay khi nhận được thông tin trình báo, Công an TP Thủ Đức, Công an phường Hiệp Bình Phước phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, gia đình nạn nhân là người Bình Thuận, thuê trọ ở thành phố Thủ Đức và làm nghề bán cá ở chợ Tân Định, quận 1.

Theo một người dân nơi đây cho biết, vì không thấy gia đình ông K. thức đi làm như mọi khi nên họ tung cửa vào trong thì phát hiện máy lạnh và bếp ga đang bật, phòng ông K. lại là phòng kín không có chỗ thoát hơi.

https://afamily.vn/tphcm-ca-gia-dinh-4-nguoi-tu-vong-trong-phong-tro-hang-xom-tiet-lo-dieu-bat-thuong-20220518161623619.chn