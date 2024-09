"Túi thuốc gia đình" với những thuốc thiết yếu (không thuộc nhóm phải kê đơn theo quy định) cùng các vật dụng chăm sóc cá nhân như dung dịch sát khuẩn, băng keo cá nhân, băng gạc… đã được hội đồng chuyên môn của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thống nhất về danh mục cùng hướng dẫn sử dụng chi tiết giúp người dân tự chăm sóc sức khoẻ trong giai đoạn khó khăn bị cô lập do nước lũ dâng cao.



Chương trình "Túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 3" được Sở Y tế phát động trong toàn ngành Y tế, bao gồm các đơn vị trực thuộc và các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài công lập hỗ trợ 30.000 túi thuốc cho 10 tỉnh, thành miền Bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3. Dự kiến, ngày 14/9/2024 tới đây, các túi thuốc đầu tiên sẽ bắt đầu được vận chuyển đến Sở Y tế các tỉnh, thành để kịp thời hỗ trợ người dân.

Bên cạnh việc hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, ngày 12/9/2024, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc và thống nhất các hoạt động thiết thực nhằm chia sẽ, hỗ trợ với y tế các tỉnh miền Bắc đang bị ảnh hưởng nặng nề, cụ thể như sau:

- Triển khai Chương trình hỗ trợ "Túi thuốc gia đình hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 3": Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế đã họp thống nhất và đưa ra danh mục các loại thuốc cần thiết giúp người dân đang bị cô lập do lũ gây ra có thể tự chăm sóc sức khoẻ (cả người lớn và trẻ em) với bảng hướng dẫn sử dụng chi tiết đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Sẵn sàng nguồn nhân lực hỗ trợ cho công tác khám, chữa bệnh ban đầu tại cộng đồng: Phân công các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố "bắt cặp" với các bệnh viện quận, huyện sẵn sàng nguồn nhân lực chi viện cho công tác y tế cộng đồng khi nước lũ rút và khi nhận được đề nghị chi viện nhân lực với những công việc cụ thể của các Sở Y tế các tỉnh, thành miền Bắc hoặc yêu cầu của Bộ Y tế.

- Sẵn sàng nguồn nhân lực chuyên khoa hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh: Yêu cầu các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố sẵn sàng nguồn nhân lực chuyên khoa hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh trong công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện khi nhận được đề nghị của các Sở Y tế các tỉnh, thành miền Bắc hoặc yêu cầu của Bộ Y tế.

Dưới đây là danh mục thuốc hỗ trợ “Túi thuốc gia đình" hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 3: