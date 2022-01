Top 5 món quà biếu ngon bổ rẻ mùa Tết bình thường mới

Tết thường là dịp để dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, trao cho nhau những món quà ý nghĩa nhất. Nếu bạn đang quan tâm đến nghệ thuật tặng quà sao cho khéo, tinh tế, quan trọng nhất là nhận được tình cảm và sự vui mừng, xúc động nơi người nhận quà, hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Với một năm đầy khó khăn, biến động từ Covid, chuẩn bị quà Tết như thế nào để món quà được nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng không kém phần trang nhã, đượm tình, dưới đây là một vài gợi ý:

Quà tặng khiêm tốn, không khoa trương

Nếu như những năm trước, quà tặng thường được chọn là những món mới, độc lạ, thậm chí xa xỉ thì năm nay có một chút khác biệt. Những món cao sang đắt đỏ như: Mai Mỹ, Đào Nhật, tranh chế tác thủ công mạ vàng, trái cây nhập khẩu hàng hiếm hay đùi heo Tây Ban Nha, Socola Truffles, Trứng cá Caviar, Gan ngỗng béo với giá khoa trương từ vài triệu đến vài trăm triệu sẽ không còn phù hợp trước bối cảnh đại dịch vừa qua.

Quà chăm sóc sức khỏe

Từ hiện thực cho thấy, chúng ta đang bước vào sự ổn định sau đại dịch. Tuy nhiên, những hậu quả để lại sau cơn "địa chấn" mang tên Covid vẫn còn tiếp diễn. Cụ thể, nhiều người nhiễm Covid đã suy giảm sức khỏe, trong khi một số khác chưa nhiễm cần tăng cường đề kháng. Vậy nên, những món quà chăm sóc sức khỏe sẽ đặc biệt được yêu thích và lên ngôi thời điểm này.

Quà thiết thực gần gũi

Nếu tặng quà cho người thân, bạn cần nhất sự bình dị gần gũi. Những món quà dùng được mỗi ngày liên quan đến bếp núc, sinh hoạt gia đình luôn được gia chủ yêu thích. Một lọ nước mắm nhĩ thật ngon, một gói bột nấu tôm yum Thái, bộ quà tặng từ các loại hương, ngũ vị như hồi, quế, cà ri, bột ớt tự nhiên được sản xuất thủ công là một gợi ý khá thú vị.

Quà chăm sóc cơ thể, thay sự quan tâm

Theo quan niệm từ xưa của ông bà ta, chiều 30 Tết, tất cả mọi người trong gia đình cần tắm rửa sạch sẽ, gội đầu thật kỹ với ý nghĩa gột sạch hết những xui rủi, khó khăn, áp lực cuộc sống năm cũ. Vì vậy, những món quà chăm sóc cơ thể như dầu gội dược liệu Thái Dương với thành phần chiết xuất từ thảo dược tự nhiên từ bồ kết, mần trầu, hương nhu, ngũ sắc…chắc chắn có thể là một lựa chọn để có thể làm quà tặng gửi đến bạn bè, gia đình sếp như một sự tinh tế từ người tặng đến người nhận.

Quà càng giản dị càng gần gũi

Đối với những người càng thân cận, quà càng giản dị sẽ càng gần gũi. Miễn là bạn không chọn quà qua loa cho có thì mọi thành ý đều có thể trao gửi một cách trọn vẹn nhất. Với một mùa Tết nhạy cảm sau Covid, sự ấm áp, an lành, bình an của gia đình là điều quý giá nhất. Vì vậy, những món quà được sản xuất tại Việt Nam, tôn vinh những nét văn hóa, mang mùi hương phong vị truyền thống gia đình, sản xuất theo quy trình, nguyên liệu tự nhiên sẽ dễ chạm đến trái tim người được nhận.

Không đơn thuần là sản phẩm chăm sóc tóc cho gia đình, Sao Thái Dương còn hướng tới thông điệp Tết yêu thương. Đón Tết yêu thương bắt đầu từ yêu thương, chăm sóc người thân và sửa sang, nâng niu bản thân mình. Tóc tai suôn mượt, gọn gàng sẽ mang đến mùa Tết rộn ràng, năm mới thuận lợi, suôn sẻ. Bộ quà tặng dầu gội dược liệu Thái Dương 3,7, 7 plus cũng mang ý nghĩa may mắn đến với mọi nhà: Trong năm mới, gia đình bạn sẽ trọn vẹn với 3 phần niềm vui, 7 phần sức khỏe, cộng thêm may mắn, vui vẻ cả năm.

