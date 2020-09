Top 5 bộ Ehon Wabooks bé 0 - 3 tuổi thích mê

Và đây sẽ là những gợi ý vô cùng hữu ích về các bộ sách mà các bé 0 – 3 tuổi thích nhất được các mẹ bình chọn trong thời gian gần đây.

Cùng lắng nghe cô Hacchi chia sẻ về Ehon



Đối với người Nhật, nuôi dạy con qua sách Ehon là một phương pháp vô cùng ý nghĩa đối với trẻ, không chỉ là để trẻ phát triển ngôn ngữ, cảm xúc, giao tiếp mà còn là hoạt động giúp gắn kết tình cảm yêu thương gia đình cực kì hiệu quả.

Ehon là một phương pháp vô cùng ý nghĩa đối với trẻ

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu về Ehon, cô Hacchi có chia sẻ rằng: "Nhờ được đọc sách Ehon cùng bố mẹ, trẻ sẽ được tận hưởng thế giới đồng thoại diệu kỳ trong mỗi cuốn sách." Vì vậy, bố mẹ hãy cố gắng nuôi dưỡng thói quen và dành trọn trái tim đọc sách cho con nhé.



Moi Moi - Bộ sách hút trọn ánh nhìn của mọi em bé

Bộ 3 cuốn Ehon Moi Moi ra đời sau 2 năm nghiên cứu bởi Giáo sư Hiraki Kazuo cùng cộng sự tại Phòng Nghiên cứu trẻ sơ sinh thuộc Đại học Tokyo. Bộ sách nhanh chóng trở thành một cú hit lớn trong ngành Ehon Nhật Bản.

Ehon moi moi – Phương pháp dỗ nín bé khóc hiệu quả

Chỉ sau một vài tháng phát hành, bộ Moi Moi trở thành bộ Ehon Nhật Bản bán chạy nhất dành cho trẻ sơ sinh và được mệnh danh là giải pháp dỗ con nín khóc hiệu quả. Các em bé thường chú ý tới những hình vẽ có màu sắc rực rỡ, tươi sáng. Bên cạnh đó những âm thanh, đặc biệt là những cụm từ dễ phát âm, giàu nhịp điệu, lặp đi lặp lại như "Moi Moi". Chính sự tò mò đó đã thu hút ánh nhìn của các em bé vào cuốn sách, dần dần "chiến thắng" mong muốn gào khóc của trẻ!

Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, Moi Moi nhanh chóng trở thành bộ sách Ehon bán chạy số 1 Nhật Bản.

Khám phá thế giới sáng tạo cùng "Chơi cùng Giri chú bé cơm nắm"

Bộ sách "Chơi cùng Giri - chú bé cơm nắm" là tập Series các mẩu chuyện xoay quanh chú bé cơm nắm Giri với 8 cuốn sách có nội dung khách nhau. Các bạn nhỏ sẽ cùng chú bé Giri tinh nghịch khám phá thế giới, từ phương tiện giao thông, nhận diện hoa quả, các đồ vật và học cách ứng xử với mọi người xung quanh.

Giri chơi cùng chú bé cơm nắm – Cùng bé thỏa sức khám phá thế giới xung quanh

Cuốn sách được trình bày đơn giản, ngôn ngữ gần gũi với trẻ nhỏ, có tính lặp đi lặp lại phù hợp giúp các bé dễ dàng ghi nhớ và ấn tượng với não bộ còn non nớt của bé. đặc biệt nội dung sách tuy rất đơn giản nhưng luôn luôn có kịch tính kích thích trí tưởng tượng, óc tìm tòi khám phá của bé.

"Điều kỳ diệu của hình khối" cùng bé làm quen với những hình khối và nuôi dưỡng tính cách

Với 3 cuốn sách Ehon: "Ghép hình cùng Ryo và Kaku", "Chấm tròn ơi đi đâu thế?", "Có phải hình tròn là đẹp nhất?", bộ truyện Ehon "Điều kỳ diệu của hình khối" sẽ giúp trẻ làm quen với những hình khối cơ bản như hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

"Chấm tròn ơi! Đi đâu thế?" là một cuốn sách kích thích sự sáng tạo cho trẻ

Được lồng ghép trong những hình vẽ cùng màu sắc rực rỡ, trong sáng là những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn, giúp trẻ học được nhiều bài học quý giá và ý nghĩa.

"Điều kỳ diệu của màu sắc" cùng bé làm quen với thế giới màu sắc xung quanh

Mỗi cuốn Ehon lại là một câu chuyện nhỏ khác nhau, mang trong mình vai trò phát triển khả năng nhận biết màu sắc của trẻ. Cùng với đó, trẻ sẽ khám phá được sự diệu kỳ của thế giới màu sắc xung quanh mình từ những bạn nhân vật vô cùng gần gũi, đáng yêu.

Ehon "Điều kỳ diệu của Màu sắc" kích thích thị giác và phát triển Thùy Chẩm cho bé

Sứ mệnh của bộ sách Ehon Màu sắc là phát triển chức năng của Thùy Chẩm cho trẻ giúp con nuôi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, học tốt các môn học liên quan đến nghệ thuật như văn học, hội họa, âm nhạc,...

Bộ Ehon "Chơi cùng Cáo Ken" thế giới âm thanh sống động và gần gũi

Câu chuyện Cáo Ken tinh nghịch tìm hiểu thế giới âm thanh xung quanh mình như đồ vật, cảnh vật, con vật bằng những từ láy, từ từ tượng thanh sẽ tác động đến thùy não Thái Dương của trẻ, thùy não ảnh hưởng đến ngôn ngữ âm thanh vô cùng quan trọng với trẻ sơ sinh.

Ehon "Chơi cùng Cáo Ken" đã nhận được nhiều phản hồi tích cực gia đình có con trong độ tuổi 0-3 vì sự đáng yêu, ngộ nghĩnh của bạn Cáo Ken và bởi nội dung tuyệt vời của bộ sách qua ngôn từ thú vị, kích thích thính giác.

Ngôn ngữ trong sáng và đáng yêu trong bộ sách Ehon "Chơi cùng Cáo Ken" kích thích não bộ

Ehon từ lâu đã trở thành một người bạn không thể thiếu dành cho các em bé từ 0-3 tuổi vì sự đáng yêu, gần gũi với cuộc sống xung quanh.

Với quy trình và nỗ lực nghiên cứu, mỗi cuốn sách của Wabooks đều được xuất bản với nội dung, hình thức đạt tiêu chuẩn để đảm bảo yếu tố tiên quyết là sự an toàn đến sức khỏe các em bé. Đặc biệt nỗ lực mang mực in chiết xuất gốc dầu đậu nành vào quy trình in ấn chính là cố gắng của Wabooks.

Wabooks hân hạnh là một trong những thương hiệu phát hành Ehon - thực phẩm không thể thiếu giúp nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển trí tuệ cho trẻ trong những năm tháng đầu đời.