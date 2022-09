Top 3 Miss Peace Vietnam 2022: Những lùm xùm không làm ảnh hưởng đến tâm lý

Miss Peace Vietnam 2022 đã khép lại nhưng những dư âm vẫn còn được cộng đồng fan sắc đẹp nhắc đến. Trong cuộc gặp gỡ mới đây, Top 3 Miss Peace Vietnam 2022: Hoa hậu Ban Mai - Á hậu 1 Khánh Tiên - Á hậu 2 Gia Hân đã bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc về những ý kiến trái chiều vấp phải khi vừa đăng quang.

LÙM XÙM CUỘC THI KHÔNG GÂY ẢNH HƯỞNG TÂM LÝ

Sau vài ngày đăng quang, cảm xúc của Top 3 có gì thay đổi so với đêm chung kết?

Ban Mai: Nhịp độ mọi thứ hiện tại đang rất nhanh, tôi phải học thích nghi. Nhưng có một điều tôi luôn suy nghĩ là mình đã có những sứ mệnh, trách nhiệm vì cộng đồng, bây giờ mình phải có hành động để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

Gia Hân: Hiện tại cảm xúc của tôi đã bình tĩnh hơn lúc đăng quang rồi. Bây giờ tôi nghĩ mình phải bình tâm lại và sẵn sàng cho những việc phía trước, bởi vì đăng quang chỉ là kết thúc của một đêm thi nhưng lại là bắt đầu của một hành trình mới.

Khánh Tiên: Tỉnh dậy vào buổi sáng sau hôm đăng quang, tôi thấy mình vẫn là mình, chỉ khác chút xíu là hình ảnh, lời nói, hành động của mình cần phải được chuẩn bị tươm tất, chu đáo, tinh tế hơn. Bởi vì mình đại diện cho chương trình, cho từ “Hòa bình”, cho tiêu chí tâm - tài - sắc. Tôi nghĩ cảm xúc vui cũng một vài phút thôi, nhanh lắm, nhưng mình phải biết trọng trách của mình như thế nào. Cái này không chỉ riêng mình làm, mà cần sự hỗ trợ của hai bạn Hoa - Á hậu còn lại nữa.

Miss Peace Vietnam đã vướng phải khá nhiều lùm xùm, vì thế không tránh khỏi những tranh cãi trái chiều sau khi lộ diện Top 3, điều này có gây ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn không?

Ban Mai: Tôi nghĩ là không. Một Top 3 khiến mọi người bàn luận nhiều nghĩa là nhóm có nhiều giá trị mà mọi người muốn tìm hiểu, có nhiều thứ khiến mọi người tò mò. Mai tự tin về các chị và chính mình đã làm khá tốt, tuy không hoàn hảo nhưng đã hết sức, mang đến những giá trị với cộng đồng, truyền thông và mọi người. Những gì tốt đẹp thì mình lan tỏa, những gì tiêu cực thì mình bỏ vào hộp và quăng nó đi.

Gia Hân: Với tôi là không, vì những chuyện trên mạng xã hội thì ai cũng biết nhưng với các thí sinh thì đều hiểu rõ về chương trình của mình như thế nào. Đó cũng là lý do chúng tôi quyết tâm đi với chương trình tới cùng. Việc của mọi người là phán xét, việc của chúng tôi là làm tốt những việc mình cần làm sắp tới. Bất kể mọi người có nói gì, tụi tôi vẫn sẽ đọc nhưng có sàng lọc, cái nào đúng thì nghe, suy nghĩ để thay đổi, những gì tiêu cực thì sẵn sàng dẹp bỏ.

Khánh Tiên: Tôi nghĩ những dư luận trái chiều có ảnh hưởng đến tôi, đó là tôi sẽ đọc và biết được mình phải cố gắng làm cái gì để điều đó không đúng như những gì người ta nói. Chúng tôi không chứng minh, chúng tôi chỉ làm tiếp những gì mình đang làm. Chỉ cần giữ lâu và giữ bền thì đã là câu trả lời rồi.

Thậm chí có luồng ý kiến không công nhận danh hiệu Hoa hậu - Á hậu của Top 3 Miss Peace Vietnam, các bạn cảm thấy thế nào?

Ban Mai: Ai cũng có cái lý riêng của họ, tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận và suy nghĩ riêng của mỗi người. Tôi nghĩ càng như vậy thì mình càng phải chứng minh nhiều hơn. Suy cho cùng thì bất cứ cuộc thi Hoa hậu nào cũng muốn tìm ra Hoa - Á hậu vì cộng đồng, tạo ra những giá trị tốt đẹp. Đó là những điều tôi sẽ tập trung.

Gia Hân: Tôi cũng đọc nhiều bình luận về chuyện này rồi, cũng có những ý kiến như Top 3 mua giải, Top 3 được thuê để đi thi, được cho câu hỏi trước để học thuộc… Khi nghe những câu này tôi thấy mình tự hào lắm, vì chúng tôi đã làm quá tốt nên khi mọi người thấy điều đó họ mới nghĩ là có sự sắp đặt. Mọi người luôn nghĩ cái gì sắp đặt mới hoàn hảo, nhưng không, sự hoàn hảo đến từ sự cố gắng nữa. Tất cả những người đồng hành với chúng tôi đều hiểu điều đó, biết được trong nhà chung chúng tôi đã phải cố gắng như thế nào. Việc Top 3 đăng quang tôi thấy hoàn toàn xứng đáng.

Khánh Tiên: Cho Tiên nói tiếp ý của Hân, thật ra có ai hoàn hảo đâu. Tiên nói thật không nghĩ mình vào Top 3. Tiên nhớ khi ở nhà chung, cô bên ban tổ chức nói rằng tiếng mẹ đẻ vẫn là quan trọng nhất nên Tiên nghĩ lần này mình trả lời bằng tiếng Việt nhưng lên sân khấu lại phải nói tiếng Anh. Lúc đó Tiên mới nói: “Không được rồi, bây giờ mình lên mà nói tiếng Anh ấp úng vì mình không bắn tiếng Anh như gió được”. Khi cầm mic lên là Tiên nói: “Em xin lỗi nha, sorry”. Nếu thực sự hoàn hảo thì đã không có chuyện đó. Mọi người xem lại sẽ biết, sâu thẳm trong mọi người sẽ biết có thực sự sắp đặt hay không.

Trên một số diễn đàn fan sắc đẹp, hình ảnh của Top 3 Miss Peace Vietnam cũng bị so sánh khá nhiều với Top 3 các cuộc thi khác. Các bạn nghĩ sao về những sự so sánh này?

Ban Mai: Nếu cuộc thi của tôi không có những tranh cãi trước đó thì vẫn sẽ bị so sánh thôi. So sánh là việc rất phổ biến, nhất là khi ngày càng có nhiều cuộc thi Hoa hậu. Đó cũng là động lực để chúng tôi cố gắng hơn. Ai cũng có thế mạnh riêng, giá trị riêng muốn mang lại cho công chúng, mình cứ tập trung vào những điều đó để giúp ích cho cộng đồng.

Gia Hân: Bởi vì cùng khuôn khổ là các cuộc thi sắc đẹp nên mọi người sẽ thường so sánh. Nhưng mỗi cuộc thi đều có tiêu chí khác nhau. Miss Peace Vietnam 2022 lại hoàn toàn khác format nữa, cho nên khi chúng tôi xuất hiện với những hình ảnh chỉn chu, lịch sự, kín đáo nhất, những gì thuộc về vẻ đẹp của sự bao dung, kiên nhẫn, hòa bình thì đó chính là chúng tôi.

Khánh Tiên: Mọi người so sánh là đúng mà, bởi vì hình ảnh của Miss Peace Vietnam với các chương trình kia là hoàn toàn khác nhau. Có những chương trình sẽ mang sự nóng bỏng, bên đây thì kín đáo. Khi so sánh mới tìm ra cái hay nhất, cái nào phù hợp nhất trong thời đại bây giờ, cái nào chạm đến trái tim. Sẽ còn so sánh dài dài, ngày nào mọi người ngừng so sánh là buồn đó.

BAN MAI: DANH XƯNG CŨNG CHỈ LÀ CÁI TÊN THÔI

Là Hoa hậu của một cuộc thi trong nước nhưng lại không có danh xưng bằng tiếng Việt, Ban Mai có chạnh lòng chút nào không?

Ban Mai: Nghiêm túc thì gần đây Mai nghe bàn luận khá nhiều về chuyện này thì mới bắt đầu suy nghĩ. Khi nhận được danh hiệu Miss Peace Vietnam tôi luôn tự hào. Tôi sẽ tập trung vào sứ mệnh của mình, còn vấn đề danh xưng cũng chỉ là một cái tên thôi, quan trọng là hành động của mình sẽ mang lại giá trị gì cho cộng đồng. Mọi người muốn gọi tôi là Miss Peace Vietnam hay Hoa hậu Ban Mai đều được, tôi sẽ cố gắng để nó gắn với hình ảnh tốt đẹp.

Sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt, profile và khả năng ứng xử được công nhận nhưng không có cơ hội ra quốc tế, Ban Mai có nghĩ đây là điều thiệt thòi đối với mình?

Ban Mai: Nếu có cơ hội thi quốc tế tôi sẽ rất tự hào và dồn 200% công lực để chuẩn bị. Nhưng nếu không thì đó cũng chẳng phải là việc quá quan trọng. Càng ngày càng nhiều cuộc thi đã làm mọi người quên mất cốt lõi mục đích việc tìm ra một Hoa hậu là gì, đó là một người đẹp tạo ra sức ảnh hưởng tốt tới cộng đồng giới trẻ, mang tiếng nói của mình để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Không nhất thiết phải đi ra quốc tế thì tôi mới giúp đỡ được nhiều người. Tôi vẫn có thể làm điều đó trên chính quê hương đất nước của mình. Như vậy đã là quá hạnh phúc đối với tôi rồi.

Nhiều người cho rằng Miss Peace Vietnam chỉ là bước đệm, sau khi có danh hiệu là một lợi thế, bạn sẽ tiếp tục tìm đến những cuộc thi lớn hơn để có chỗ đứng vững vàng trong giới. Ban Mai nghĩ sao về điều này?

Ban Mai: Nếu thật sự có một ngày tôi tham gia cuộc thi khác thì không phải là tôi muốn khẳng định vị thế của mình hay điều như mọi người nói, mà vì tôi muốn học thêm. Đó là bản tính chinh phục của mình. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn, lan tỏa nhiều hơn.

Nhưng hiện tại tôi đã có cơ hội để tiếp xúc nhiều người, lan tỏa yêu thương, giúp đỡ mọi người thì tôi sẽ trân trọng nó. Thi một cuộc thi khác chưa bao giờ là ý tưởng hàng đầu hay là điều mà tôi ưu tiên.

KHÁNH TIÊN: CẢM ƠN NẾU AI NGHĨ MÌNH ĐI THI ĐỂ NỔI TIẾNG HƠN

Á hậu 1 Khánh Tiên đã hoạt động nghệ thuật một thời gian khá lâu trước đó. Lý do gì khiến bạn có sự rẽ hướng sang mảng beauty queen?

Khánh Tiên: Tiên đến với Miss Peace Vietnam là một cái duyên. Thật ra Tiên cũng được giới thiệu trong nhiều cuộc thi lắm, nhưng Tiên không nghĩ mình sẽ tham gia một cuộc thi Hoa hậu vì mình không có chiều cao như người mẫu, không có đôi chân đẹp như Hoa hậu. Khi nghe tiêu chí của Miss Peace, Tiên đã thay đổi suy nghĩ chỉ trong mấy giây.

Thứ nhất là không có phần thi bikini. Không phải là cơ thể Tiên không đẹp, mà không có bikini nghĩa là mình không cần phô đường cong ra làm cái chính. Tiêu chí tâm - tài - trí, Tiên thấy nó ý nghĩa, Tiên muốn được lĩnh hội nhiều hơn nữa vì biết mình chỉ là hạt cát thôi. Vào chương trình sẽ có những thầy cô, bạn bè giúp mình đạt được điều đó. Tiên không đến đây vì danh hiệu cao, nếu có out - top thì Tiên cũng đã trở thành phiên bản tốt hơn của mình rồi.

Tiên sẽ đi theo hình ảnh đa năng, mọi người ủng hộ Tiên nhé.

Nếu như có ai đó nói rằng Khánh Tiên liên tục tham gia chương trình hẹn hò cho tới thi Hoa hậu là để đánh bóng tên tuổi, nổi tiếng hơn thì bạn nghĩ sao?

Khánh Tiên: Tiên cảm ơn vì họ đã nghĩ như vậy. Khi mình có ảnh hưởng thì mới có thể đại diện cho một nhóm nào đó nói lên cái ý nghĩa, ví dụ như ý nghĩa của chủ đề “hòa bình”. Tiên muốn khi các bạn nhìn vào hình ảnh của Top 3, các bạn sẽ cảm thấy trường năng lượng rất nhẹ nhàng, hòa bình, nhân ái và yêu thương. Tiên mong mọi người biết đến Top 3 nhiều hơn nữa, để chúng tôi có sự cống hiến nhiều hơn nữa.

GIA HÂN: KHUYẾT ĐIỂM LÀ KHI MÌNH KHÔNG ĐƯỢC THỂ HIỆN NHỮNG GÌ THUỘC VỀ MÌNH

Á hậu 2 Gia Hân cũng xuất thân từ trường Sân khấu điện ảnh nhưng dường như bạn lại khá im ắng trong các hoạt động nghệ thuật, vì sao vậy?

Gia Hân: Tôi mới ra trường được 2 năm. Với một bạn sinh viên nghệ thuật mới ra trường thì 2 năm là thời gian không hề dài, lại thêm khủng hoảng Covid cho nên Hân chưa có nhiều cơ hội để đến gần với khán giả. Công việc giúp Hân kiếm ra tiền là ở mảng dẫn chương trình. Hân vừa quay lại đóng phim 1 năm nay thôi nên việc mọi người chưa thấy đang trực, bận lắm nhiều cũng không có gì bất ngờ. Hy vọng trong thời gian sắp tới mọi người sẽ đón nhận tôi nhiều hơn.

Mái tóc ngắn và diện mạo cá tính của Gia Hân cũng là một điểm rất đặc biệt. Vì sao bạn lại chọn hình tượng này để tham gia một cuộc thi Hoa hậu?

Gia Hân: Tôi cắt tóc này gần 1 năm rưỡi rồi, tôi bị một cú sốc nên quyết định cắt tóc ngắn, hên là nó hợp. Mọi người cũng trêu là tôi để tóc dài giống như kiểu con gái mà không ra con gái nên thôi, tôi để hình tượng này luôn.

Khi đến với cuộc thi, cũng có nhiều người nói sao đi thi Hoa hậu mà để tóc như con trai nhưng đối với tôi chuyện đó không thành vấn đề. Tôi tới với cuộc thi là sống thật với bản thân. Tôi chỉ thấy khuyết điểm là khi mình không được thể hiện những gì thuộc về mình.