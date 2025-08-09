Năm 2013, Giọng hát Việt nhí là hiện tượng giải trí nổi bật, được khán giả quan tâm đặc biệt. Thành công của mùa giải đầu tiên là bệ phóng cho hàng loạt ca sỹ trẻ toả sáng. Trong đó, cậu bé Quang Anh trở thành quán quân; hai vị trí còn lại của Top 3 lần lượt thuộc về Phương Mỹ Chi và Ngọc Duy. Sau 12 năm, cả ba ca sỹ nhí đều đã trưởng thành.

Quang Anh (Rhyder) toả sáng nhờ gameshow

Tham gia Giọng hát Việt nhí khi mới 12 tuổi, nhờ giọng hát nội lực, Nguyễn Quang Anh vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi Quán quân.

Quang Anh trở thành quán quân "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên.

Chiến thắng của Quang Anh nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả bởi tài năng âm nhạc và phong cách biểu diễn giàu năng lượng trên sân khấu. Câu chuyện vượt khó vươn lên trong cuộc sống cùng tình yêu âm nhạc của ca sỹ nhí cũng khiến nhiều người đồng cảm.

Bước ra khỏi cuộc thi, Quang Anh tạm dừng ca hát để đi học. Vì vậy mà sức nóng của cái tên Quang Anh dần hạ nhiệt.

Sau nhiều năm, Quang Anh trở lại đường đua Vpop vào cuối 2018, đổi nghệ danh thành Quang Anh Rhyder. Tuy nhiên, con đường phát triển sự nghiệp của anh thời điểm này khá chật vật.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt của ca sỹ sinh năm 2001 khi anh xuất hiện ở Rap Việt sau thời gian dài lặng lẽ. Dù chỉ vào Top 8, nam ca sỹ vẫn tạo dựng được dấu ấn và giúp tên tuổi mình trở nên quen thuộc hơn với khán giả trẻ.

Quang Anh tìm lại hào quang nhờ những gameshow truyền hình.

Dấu mốc quan trọng cho sự tỏa sáng trở lại của Rhyder chính là ngôi Á quân của chương trình Anh trai say hi. Xuyên suốt cuộc thi, Rhyder xây dựng hình ảnh ca sỹ trẻ đa năng, không chỉ hát, rap mà còn biết sáng tác, chơi nhạc cụ. Anh cũng lột xác với nhiều phong cách thời trang đa dạng, liên tục làm mới bản thân, tạo bất ngờ cho khán giả.

Thành công từ Rap Việt 2023 và màn thể hiện bùng nổ ở Anh trai say hi giúp Quang Anh "lội ngược dòng", lấy lại hào quang và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Phương Mỹ Chi nổi đình đám, gây sốt châu Á

Năm 2013, khi mới 10 tuổi, Phương Mỹ Chi trở thành hiện tượng của làng giải trí khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí. Sau đó, dưới sự dìu dắt của ca sỹ Quang Lê, cô bé luôn đắt show cả trong và ngoài nước. Chỉ sau 2 năm đi hát, Phương Mỹ Chi đã có thể mua được nhà cho bố mẹ.

Phương Mỹ Chi là một hiện tượng của "Giọng hát Việt nhí".

Suốt nhiều năm sau chương trình, Phương Mỹ Chi luôn duy trì sức nóng, liên tục chạy show trong và ngoài nước. Năm 2018, Quang Lê tiết lộ cát-sê mỗi show diễn của Phương Mỹ Chi là 6.000 USD (gần 140 triệu đồng), mỗi lần lưu diễn cô hát 3 show.

Năm 19 tuổi, Phương Mỹ Chi thành lập công ty giải trí mang tên mình - PMC Entertainment và giữ chức CEO. Nữ ca sỹ cho biết, cô mong muốn phát triển bản thân, cùng ê-kíp xây dựng con đường âm nhạc có định hướng, bài bản hơn.

Cột mốc quan trọng nhất của Phương Mỹ Chi là album Vũ trụ cò bay, ra mắt tháng 9/2023, đánh dấu đúng 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nhờ album này, cô liên tục gặt hái nhiều giải thưởng ở các sự kiện lớn.

Năm 2025 chính là thời điểm thăng hoa trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi. Không chỉ tạo ấn tượng với phim điện ảnh đầu tay Nhà gia tiên , giọng ca sinh năm 2003 còn gây sốt khi cùng lúc 2 chương trình âm nhạc trong nước và quốc tế.

Phương Mỹ Chi là giọng ca Gen Z nổi tiếng nhất hiện nay.

Tại Sing! Asia , Phương Mỹ Chi vượt qua các đối thủ quốc tế, giành hạng ba chung cuộc. Cô là một trong những thí sinh được đánh giá cao và gây ấn tượng mạnh với khán giả, ban giám khảo khi kết hợp giữa âm nhạc dân tộc và yếu tố hiện đại.

Ngọc Duy chật vật tìm hướng đi

Nằm trong top 3 Giọng hát Việt nhí 2013 , Trần Ngọc Duy vẫn được nhiều người nhớ đến với hình ảnh cậu bé có phong cách ăn mặc bụi bặm và giọng ca truyền cảm. Trong đó, tiết mục Gặp mẹ trong mơ thực sự chạm đến cảm xúc của người hâm mộ.

Cậu bé Ngọc Duy từng ghi nhiều dấn ấn tại "Giọng hát Việt nhí 2013".

Dù có bước đệm vững chắc nhưng sau Giọng hát Việt nhí , Trần Ngọc Duy lựa chọn "ở ẩn". Khán giả ít thấy "cậu bé hạt tiêu" xuất hiện trên sân khấu âm nhạc. Nói về lý do ít đi hát, anh cho biết bản thân còn nhiều hạn chế về giọng nên cần rèn luyện thêm, quan trọng vẫn là chuyện học văn hóa.

Năm 2013, Trần Ngọc Duy bất ngờ tái xuất với nghệ danh Duybi, phát hành sản phẩm đầu tay mang tên "LO2E DOC" với tư cách ca sỹ chuyên nghiệp. Ngọc Duy chia sẻ, khoảng thời gian 10 năm là giai đoạn anh không ngừng rèn luyện bản thân để tìm được lối đi riêng trên con đường âm nhạc.

Ngọc Duy vẫn đang loay hoay tìm hướng đi.

Nói về học trò, nhạc sỹ Thanh Bùi chia sẻ: "Duy đã không ngừng cố gắng, từ một cậu bé để trở thành người sở hữu hành trang là bằng cử nhân đại học, và giờ chính thức trở thành nghệ sỹ chuyên nghiệp thành thạo mọi phương diện như thanh nhạc, sáng tác, vũ đạo... Tôi sẵn sàng và đã tạo điều kiện để Duy được hoàn thiện".

Tuy nhiên, sản phẩm đầu tiên của Ngọc Duy không được chú ý nhiều. Suốt 2 năm qua, giọng ca trẻ không ra thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào và cũng khá im ắng trong các hoạt động nghệ thuật.