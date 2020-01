Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 20/1 - 26/1: Đầu tuần vận may lội ngược dòng, cuối tuần thần tài lâm môn, tận hưởng mùa Tết an lành

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý, sống chan hòa và biết đối xử tốt với những người xung quanh nên luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Người tuổi Hợi sống thiên về tình cảm hơn vật chất nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành và có được nhiều thứ hơn là mình muốn. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều mới mẻ và thú vị trong thời gian đón Tết Nguyên Đán. Cụ thể, đầu tuần này, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều chuyện vui giúp họ có được tinh thần thoải mái và vui vẻ để sum vầy cùng gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, cuối tuần này tuổi Hợi sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, mỗi ngày mỗi niềm vui, tài vận khởi sắc, nhân duyên cũng viên mãn đủ đầy.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Thời gian trước đây, tuổi Thân đã phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí là hy sinh, nhưng sau cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, trong tuần lễ Tết Nguyên Đán tới đây, cuộc sống của những người tuổi Thân sẽ có bước chuyển biến tích cực. Cụ thể, đầu tuần tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó sẽ nghe được tin vui từ phương xa, giúp cả tuần thăng hoa vui vẻ. Ngoài ra, trong tuần này tuổi Thân chuẩn bị tinh thần gặp quý nhân, người này sẽ là nguồn cảm hứng giúp tuổi Thân thăng hoa trong thời gian sắp tới, hãy nhớ nắm bắt cơ hội tốt để cả năm 2020 thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu luôn có ý chí phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người khao khát làm giàu, luôn muốn đổi vận để bản thân và gia đình có cuộc sống sung túc viên mãn. Mỗi năm trôi qua, tuổi Dậu đều biết cách làm mới bản thân, biết học hỏi và siêng năng chăm chỉ. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, khi bước vào tuần của Tết Nguyên Đán thì vận may của tuổi Dậu càng thăng hoa rực rỡ hơn. Những dự định kế hoạch đều được vận hành trơn tru suôn sẻ, tài vận cũng được cải thiện đáng kể. Điều đáng nói, trong tuần mới này, tuổi Dậu sẽ gặp được hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo và tìm kiếm được cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa trong năm 2020.

