Xử Thử là tiết khí thứ 14 trong năm, đánh dấu thời điểm giao mùa từ Hè sang Thu. Thời tiết hanh hao, năng lượng đất trời chuyển dịch cũng tác động mạnh mẽ đến vận trình của mỗi con giáp. Theo tử vi phương Đông, đây là giai đoạn 3 con giáp sẽ được Thần Tài ưu ái, tiền bạc rủng rỉnh, làm gì cũng có lộc. Tuy nhiên, vẫn có một con giáp phải thật sự cẩn trọng kẻo gặp cảnh “tiền vào túi chưa kịp ấm đã lại bay ra”.

Vậy những con giáp nào may mắn bậc nhất trong tiết Xử Thử, và ai là người cần cảnh giác với vận hạn tài chính?

1. Tuổi Tý: Cơ hội vàng bứt phá, tài lộc hanh thông

Người tuổi Tý vốn nhanh nhẹn, thông minh và biết nắm bắt thời cơ. Bước vào tiết khí Xử Thử, những cơ hội mới liên tục tìm đến. Đây là lúc tuổi Tý dễ ký kết hợp đồng, mở rộng quan hệ làm ăn và gặp quý nhân nâng đỡ.

Trong sự nghiệp, bản mệnh có thể nhận được một dự án quan trọng hoặc lời mời hợp tác béo bở. Những ai đang theo con đường kinh doanh, buôn bán sẽ thấy lượng khách hàng tăng đột biến. Việc tiền vào nhiều hơn trước khiến tinh thần tuổi Tý hứng khởi, có động lực thử sức ở lĩnh vực mới.

Về tài lộc, Thần Tài ưu ái đặc biệt cho tuổi Tý trong giai đoạn này. Không chỉ có tiền bạc từ công việc chính, con giáp này còn có thêm thu nhập phụ từ đầu tư hoặc nghề tay trái. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Tý mạnh dạn ra quyết định tài chính, nhưng vẫn nên đặt sự an toàn lên hàng đầu, tránh đầu cơ mạo hiểm.

Lời khuyên: Dù đang ở thời vận tốt, tuổi Tý vẫn cần kiểm soát chi tiêu, không vung tay quá trán cho những khoản mua sắm xa xỉ. Một phần lợi nhuận nên được dùng để tích lũy hoặc tái đầu tư, đảm bảo tài chính lâu dài.

2. Tuổi Ngọ: Thăng hoa sự nghiệp, tiền bạc sinh sôi

Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ là một trong những người chịu ảnh hưởng tích cực nhất của tiết khí Xử Thử năm nay. Vận trình tổng thể vô cùng hanh thông, đặc biệt ở mảng sự nghiệp và tài lộc.

Ở nơi làm việc, tuổi Ngọ sẽ thấy công sức lâu nay được ghi nhận. Có người được cấp trên cất nhắc, giao thêm trọng trách quan trọng. Cũng có người nhận tin vui tăng lương, thưởng lớn hoặc nhận được khoản hoa hồng đáng kể.

Trên phương diện tài lộc, Thần Tài mở rộng cửa cho tuổi Ngọ. Đây là lúc bản mệnh dễ gặp may mắn bất ngờ: một khoản tiền cũ tưởng thất lạc nay quay về, hay một cơ hội đầu tư sinh lời nhanh chóng xuất hiện. Những ai kinh doanh, buôn bán sẽ thấy lợi nhuận tăng đều, đặc biệt nếu liên quan đến dịch vụ, thực phẩm hoặc hàng hóa tiêu dùng.

Tình duyên của tuổi Ngọ trong tiết khí này cũng nở rộ, góp phần mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp họ làm việc hăng say và quyết đoán hơn trong tài chính.

Lời khuyên: Dù có quý nhân giúp đỡ, tuổi Ngọ vẫn cần tỉnh táo khi ký kết hợp đồng. Chớ vì cái lợi trước mắt mà vội vàng đặt bút, hãy xem xét kỹ điều khoản để tránh rủi ro về sau.

3. Tuổi Dậu: Lộc lá bất ngờ, thu nhập gấp đôi

Tuổi Dậu là con giáp thứ ba được Thần Tài ưu ái trong tiết khí Xử Thử. Tưởng chừng bình thường, nhưng bất ngờ may mắn lại tìm đến. Nhiều khoản thu nhập phát sinh ngoài dự tính, khiến bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà vẫn dư dả.

Trong công việc, tuổi Dậu dễ được đồng nghiệp hỗ trợ, lãnh đạo tin tưởng. Có người được giao cho nhiệm vụ mới giúp thể hiện năng lực, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến. Với những ai làm nghề tự do, giai đoạn này cực kỳ thuận lợi để chốt nhiều hợp đồng, ký kết hợp tác có lợi lâu dài.

Về tài lộc, con giáp này có vận may trúng thưởng, nhận quà giá trị, hoặc được trả lại khoản nợ cũ. Nếu biết cách tận dụng, đây có thể là “bệ phóng” tài chính để tuổi Dậu nâng cấp cuộc sống.

Lời khuyên: Dù may mắn nhiều, tuổi Dậu vẫn nên tránh khoe khoang tiền bạc. Hãy giữ sự kín đáo, tránh để người khác lợi dụng hoặc ghen ghét.

4. Con giáp cần cẩn trọng: Tuổi Thìn, hao tài vì chủ quan

Trái ngược với những con giáp được Thần Tài ưu ái, tuổi Thìn lại gặp một số khó khăn về tài chính trong tiết khí Xử Thử.

Người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, nhiều hoài bão nhưng đôi khi quá tự tin vào bản thân. Thời điểm này, chỉ một quyết định nóng vội cũng có thể khiến tiền bạc tiêu tan. Những khoản đầu tư mạo hiểm, góp vốn chung, hay chi tiêu không kiểm soát đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Trong công việc, tuổi Thìn có thể gặp áp lực từ cấp trên hoặc vướng phải sự cạnh tranh không lành mạnh. Điều này khiến hiệu suất giảm sút, dễ ảnh hưởng đến thu nhập.

Ngoài ra, tiết khí Xử Thử dễ mang đến các khoản chi phát sinh bất ngờ như sửa chữa xe cộ, mua sắm đồ gia dụng, hoặc chuyện gia đình cần đến tiền. Nếu không chuẩn bị kỹ, tuổi Thìn dễ lâm cảnh “cháy túi”.

Lời khuyên: Tuổi Thìn nên tạm thời giữ thái độ thận trọng trong tài chính. Tránh ký kết hợp đồng lớn, không vay mượn hoặc bảo lãnh cho ai. Thay vào đó, hãy tập trung củng cố công việc hiện tại và tích lũy từng bước để vượt qua giai đoạn này.

Tiết khí Xử Thử năm nay mở ra nhiều biến động trong tài vận 12 con giáp. Tuổi Tý, Ngọ, Dậu là ba con giáp may mắn nhất, được Thần Tài che chở, tiền bạc không ngừng sinh sôi. Trong khi đó, tuổi Thìn cần hết sức tỉnh táo, tránh chủ quan kẻo hao tài tốn của.

Dù may mắn hay thách thức, mỗi con giáp vẫn có thể chủ động thay đổi số phận của mình bằng cách sống tích cực, làm việc chăm chỉ và quản lý tài chính khôn ngoan.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)