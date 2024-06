Các nhân vật nữ với tính cách và số phận đặc biệt từng một thời làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ trong khoảng 10 năm qua.

1. Minh Lan (phim Minh Lan truyện)

Minh Lan là cô gái con của người vợ thứ ba không được cha yêu thương. Từ nhỏ cô đã phải giả vờ ngây ngốc, nhường nhịn các chị em trong nhà, che giấu cảm xúc thật của mình. Nhân vật chính do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm được miêu tả xuất sắc quá trình một cô gái kín đáo giấu mình bên ngoài các cuộc tranh giành trong gia đình, dần dần trở thành một nữ chủ nhân trụ cột trong gia đình.

Minh Lan khi còn là cô gái luôn nhẫn nhịn nhất trong nhà vì hoàn cảnh côi cút từ nhỏ.

Ngoài ra, những nhân vật xung quanh Minh Lan trong phim đều được chăm chút tỉ mỉ, từ người hầu gái cho đến dàn diễn viên chính Chu Nhất Long, Phùng Thiệu Phong... Khung cảnh, trang phục, đạo cụ thậm chí từng câu thoại đều thu hút sự quan tâm lớn của người xem. Vì là câu chuyện gia đình nên Minh Lan truyện gần gũi hơn các câu chuyện có bối cảnh hậu cung khốc liệt khác.

2. Tiểu Yêu (phim Trường tương tư)

"Trường tương tư" phần 2 sẽ lên sóng trong tháng 7 tới.

Lần đầu tiên Dương Tử giả trai trên phim, lại vào vai một nhân vật phải tự mình kiếm sống từ nhỏ nên sống trong vỏ bọc của con trai, với thái độ bất cần đời. Đi qua những bối cảnh hoành tráng với những hiệu ứng khơi gợi trí tưởng tượng, gây cấn và xúc động đến nghẹt thở, nữ diễn viên đều có thể đảm nhiệm vai diễn một cách hoàn hảo. Cô cũng tương tác rất tốt với 4 bạn diễn nam trong phim về những giai đoạn tình cảm trong cuộc đời của Tiểu Yêu.

3. Như Ý (phim Như Ý truyện)

Bộ phim có dàn diễn viên đắt giá Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Tân Chỉ Lôi, Trương Quân Ninh... với mỗi tập đều cho thấy những chuyện khắc nghiệt trong hoàng cung mà nhân vật phải đối mặt. Sự chuyển biến tâm lý của nhân vật Như Ý do Châu Tấn hóa thân đã đạt đến đỉnh cao. Từ khi là Thanh Anh trong sáng, cho đến lúc là Như Ý rồi Kế hoàng hậu ở đỉnh cao quyền lực.

Châu Tấn được khen ngợi khi hóa thân thành Như Ý.

Những giọt nước mắt và ánh nhìn bất lực của Kế hoàng hậu được nhiều khán giả ghi nhớ. Đó là sự ngỡ ngàng của người phụ nữ nhận ra tình cảm chân thành không tồn tại mãi mãi trong chốn hậu cung.

4. Yêu Thần (phim Hoa Thiên Cốt)

Mối tình khắc cốt ghi tâm của thầy trò Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt là bộ phim truyền hình đầu tiên có hơn 20 tỷ lượt xem trực tuyến. Những thăng trầm trong cốt truyện cùng dàn nhân vật xinh đẹp có thể coi là chuẩn mực cho những bộ phim huyền huyễn. Cách khắc họa nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái ngây thơ, đáng yêu cho đến trận chiến cuối cùng khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Đây cũng là phim đỉnh cao diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa.

5. Châu Doanh (phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn)

Nhân vật Châu Doanh sinh động qua phần hóa thân của Tôn Lệ.

Bộ phim có hình ảnh đẹp, cảnh quay được dàn dựng công phu, là câu chuyện khởi nghiệp của một trong những nữ thương nhân hàng đầu của thời phong kiến. Kỹ năng diễn xuất của Tôn Lệ giúp nhân vật Châu Doanh được nhiều người yêu mến. Giai đoạn đầu cô sống ở vùng Thiểm Tây hoang dã, sau đó trở thành một bà chủ nắm trong tay sản nghiệp lớn. Phần tương tác của Tôn Lệ với Trần Hiểu và Hà Nhuận Đông cũng nhận được sự khen ngợi.

6. Ngụy Anh Lạc (phim Diên Hi công lược)

Nguỵ Anh Lạc là nhân vật thành công đồng thời cũng gây nhiều tranh cãi.

Phong cách thời trang và mỹ thuật thời xưa được tái hiện sống động trên phim đã tạo nên cho Ngụy Anh Lạc một nét đẹp ấn tượng. Nhân vật là người gan dạ, dũng cảm, tháo vát và quyết đoán trong mọi việc. Nhờ vậy cô đã đạt được những đỉnh cao ít người có.

7. Tư Đằng (phim Tư Đằng)

Trương Bân Bân và Cảnh Điềm đẹp đôi trên phim.

Nữ chính của phim là một người mang gen dị giới, nửa người nửa cây cổ thụ. Sau nhiều năm tu luyện, yêu nữ từng làm khuynh đảo thế giới bằng cách trả thù đàn ông nhưng sau đó bị kẻ xấu hãm hại. Tình cờ vào thời hiện đại cô lại có duyên với anh chàng Tần Phóng - người dần dần cảm hóa nữ yêu. Quá trình diễn biến tâm lý của Tư Đằng do Cảnh Điềm thể hiện khá thuyết phục. Cô cũng được khen ngợi với bộ sưu tập váy kỳ bào đẹp mắt trong phim.

8. Lý Trường Ca (phim Trường Ca hành)

Hình ảnh mạnh mẽ của Lý Trường Ca trên phim.

Hình ảnh diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba cưỡi ngựa trong phim được đánh giá khá cao, mang lại không khí mới mẻ cho dòng phim cổ trang bối cảnh chiến trận. Những âm mưu cung đình, gia tộc cũng được thể hiện sống động và cuốn hút. Bạn diễn Ngô Lỗi đóng cùng nữ diễn viên vùng Tân Cương cũng được đánh giá cao trong các cảnh võ thuật.

9. Nhậm An Lạc (phim An Lạc truyện)

Địch Lệ Nhiệt Ba dành nhiều tâm huyết cho vai An Lạc.

Nhậm An Lạc là cô gái có số phận vất vả từ nhỏ nhưng có tài năng xuất chúng nên khi trưởng thành đã nắm trong tay rất nhiều thuộc hạ. Để trả thù những người hãm hại gia đình mình, An Lạc buông bỏ cuộc sống tự do tự tại, trở thành phi tần trong cung. Mối tình nhiều cảm xúc yêu, hận đan xen với Hàn Diệp (Cung Tuấn đóng) cũng tạo nên điểm hấp dẫn cho hành trình trưởng thành của An Lạc,

10. Sở Kiều (trong phim Sở Kiều truyện)

Triệu Lệ Dĩnh tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động võ thuật nguy hiểm trên phim.

Nhân vật Sở Kiều được đánh giá giống với hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh ở ngoài đời. Từ cô gái nô lệ vô danh sống dưới đáy xã hội không được ai chú ý, Sở Kiều dần dần trở thành một vị tướng chỉ huy hàng ngàn quân lính nơi chiến trận. Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng nữ diễn viên sinh năm 1987 đã tự thực hiện rất nhiều cảnh quay nguy hiểm, tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho bộ phim.