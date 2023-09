Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của bạn trai Đoàn Văn Hậu sau 3 năm hẹn hò

Trên trang cá nhân mới đây, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My đã đăng tải khoảnh khắc cực đẹp của mình với bạn trai Đoàn Văn Hậu.

Theo chia sẻ của Doãn Hải My, cô vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai: "I said Yes" (tạm dịch: Em đã nói đồng ý).

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhận lời cầu hôn của bạn trai cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Bài đăng của Doãn Hải My vừa được đăng tải đã lập tức nhận bão "thả tim" và bình luận chúc mừng từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, Đoàn Văn Hậu có chia sẻ dòng bình luận thể hiện tình yêu với bạn gái: "I love you so much" (tạm dịch: Anh yêu em rất nhiều).

Được biết, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vừa kỷ niệm 3 năm ngày chính thức hẹn hò vào tháng 8 vừa qua. Trong ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My cùng bạn trai có bữa tối lãng mạn tại nhà hàng. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nói hạnh phúc khi nhận hoa hồng, quà từ bạn trai Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong dịp kỷ niệm 3 năm hẹn hò

Cặp đôi quen nhau từ năm 2020 nhưng phải đến tháng 8/2022, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới công khai. Theo đó, nam cầu thủ là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào, khiến công chúng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Doãn Hải My sinh năm 2001, cô từng vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Hiện tại, người đẹp đang làm mẫu thời trang và kinh doanh. Về phần Đoàn Văn Hậu, anh sinh năm 1999 và là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.