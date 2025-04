Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Ảnh: TTXVN).

Chiều 8/4, tại buổi gặp mặt cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin một số chủ trương chiến lược mà Đảng đang tập trung lãnh đạo nhằm đạt mục tiêu cao nhất “ổn định xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân”; đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tổng Bí thư nêu rõ định hướng tập trung cao độ các giải pháp duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa nguồn lực, điều kiện thuận lợi bên ngoài cho bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước từ sớm, từ xa; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, đảm bảo tốt nhất lợi ích của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần tự lực, tự cường; giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định… cũng là nhiệm vụ được Tổng Bí thư đề cập.

Tổng Bí thư cho biết Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã từng bước điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhằm mục tiêu tinh-gọn-mạnh. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tiến hành sắp xếp Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh tương ứng với điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải thể Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực để đảm bảo duy trì sức mạnh quân sự của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân sau 3 lần sắp xếp kể từ 2018 đến nay đã tinh gọn đáng kể, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện Bộ Công an không tổ chức Công an cấp huyện, tiếp nhận một số nhiệm vụ mới. Bộ Công an ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì có rất nhiều đóng góp vào nhiệm vụ tham mưu chiến lược và phát triển kinh tế-xã hội, giữ yên bình, an toàn cho cuộc sống của từng người dân.

Về phát triển kinh tế-xã hội bền vững, Tổng Bí thư chia sẻ tuy kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng liên tục hàng chục năm qua, thường xuyên trong nhóm những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới, đưa Việt Nam từ nước thu nhập thấp trở thành nước thu nhập trung bình, song qua đánh giá cho thấy nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn hiện hữu.

Ngày 3/4 vừa qua, Mỹ đã công bố áp thuế đối với Việt Nam, xếp Việt Nam vào nhóm các nước chịu mức thuế cao nhất. Với truyền thống kiên cường và bản lĩnh trong xử lý nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, Tổng Bí thư tin tưởng rằng Việt Nam "nhất định sẽ sớm vượt qua thách thức này".

Đây cũng là cơ hội để đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế, xác lập "mô hình tăng trưởng mới" của Việt Nam trong giai đoạn mới, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư khẳng định mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chính sách đối với người có công; thực hiện chính sách miễn học phí đối với mọi cấp học phổ thông. Cả nước đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà dột nát.

Tổng Bí thư khẳng định sẽ chú trọng phát triển y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu miễn viện phí cho toàn dân. Mục tiêu cuối cùng của các chính sách này là đảm bảo mọi người dân Việt Nam có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện với phương châm "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng."

Thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, khẩn trương, "vừa chạy vừa xếp hàng", "không cầu toàn nhưng không nóng vội", "không được để gián đoạn công việc", "mô hình tổ chức mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn mô hình cũ"; với những bước đi, lộ trình thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm giữ đúng điều lệ Đảng, quy định, nguyên tắc, định hướng chỉ đạo của Trung ương.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện mạnh mẽ, triệt để, khoa học, nhân văn, làm từ trên xuống dưới với phương châm "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng."

Tổng Bí thư nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ xu hướng tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới, mở ra cơ hội cải thiện năng suất lao động, tạo điều kiện để đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đây là "chìa khóa vàng," đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh.

Tổng Bí thư cho biết Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra trong quý I/2026. Bộ Chính trị đã cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Hội nghị Trung ương 11 sắp tới sẽ thảo luận cho ý kiến trước khi gửi đến các chi bộ và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Tổng Bí thư mong muốn cán bộ công an từng công tác, chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần "tuổi cao, gương sáng" tích cực tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện văn kiện Đại hội 14 của Đảng; thực hiện hiệu quả các chủ trương chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới.