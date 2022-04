Tối nay chưa biết ăn gì thì phải xem ngay thực đơn 3 món nấu nhanh lại đủ chất này chị em ơi!

Cam rất giàu chất xơ, có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Do đó hãy thêm một quả cam vào chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt nếu bạn đang có vấn đề về táo bón mãn tính.

Các gốc tự do tấn công tế bào của chúng ta và có thể là nguyên nhân gây bệnh cho cơ thể, kể cả bệnh tim và ung thư. Cam rất giàu vitamin C giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Trong cam rất giàu thành phần carotenoid và vitamin A. Những chất này giúp tăng cường thị lực, đặc biệt tốt cho phụ nữ gặp những vấn đề về thoái hóa điểm vàng.

Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể để tạo nên sợi tóc mới, nó còn giúp giữ cho lớp hạ bì được chắc khỏe. Do đó, vitamin C trong cam giúp tổng hợp collagen giúp tóc chắc khỏe, ngừa rụng tóc, bạc tóc sớm.