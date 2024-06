Tôi đi mua vàng - kỳ 1: Trầy vi tróc vảy

Ngay khi 4 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank lần đầu tiên được bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân, tôi đã nhanh chóng cập nhật thông tin điểm bán ở TPHCM vào điện thoại và bắt đầu vào cuộc đua săn mua vàng.

Xếp hàng bốc số

Theo thông tin được công bố trên báo đài, đúng 14h30 ngày 3/6, ngân hàng bắt đầu bán vàng miếng SJC cho khách. Tại TPHCM có 7 điểm (sau này thêm 2 điểm), trong đó 5 điểm tại quận 1, 2 điểm còn lại ở quận 7 và thành phố Thủ Đức. Mới vừa qua chính ngọ, tôi đã phóng xe tới chi nhánh Vietcombank TPHCM (quận 1). Đang đinh ninh mình đi quá sớm, vậy mà vừa bước vào cửa, tôi “bật ngửa” vì đã có rất đông người ngồi kín hết các lối đi. Bảo vệ cho biết họ đều chờ mua vàng. Nói rồi bảo vệ, nhân viên ngân hàng liên tục đem thêm ghế, kéo thêm hai máy quạt hơi nước phục vụ khách.

Dòng người xếp hàng chờ đăng ký, thanh toán rồi chiều quay lại nhận vàng tại ngân hàng BIDV. Ảnh: U.P.

Gần 14h, nhân viên bắt đầu lấy thông tin khách hàng, số lượng vàng muốn mua và phát số. Con số ngay lập tức đã vượt qua 100 và lượng người đến vẫn không ngừng tăng dù chưa biết giá vàng là bao nhiêu, cũng chưa có lượng vàng nào được đưa ra. Bảo vệ phải từ chối bớt khách vì đã quá tải.

Trong lúc xếp hàng tại VCB quận 1, tôi trao đổi với chị Nguyễn Hoàng Hà (43 tuổi) tại chi nhánh Vietcombank Nam Sài Gòn (quận 7), chị đến lúc 14h30 nhưng chỉ được phát giấy hẹn chứ không được vào bên trong. “Nhà tôi tận Long An, vượt gần 50km đến ngân hàng mua vàng, dù chưa đến giờ mở bán nhưng lại hết số. Nhận giấy hẹn nhưng bảo vệ cho biết mai vẫn phải xếp hàng bốc số lại từ đầu” - chị Hà nói với giọng tiếc rẻ.

Cùng thời điểm đó, xếp hàng vòng trong vòng ngoài, ngồi chật hết sảnh chờ tại VietinBank Gold & Jewellery (quận 1), chờ đợi gần 3 giờ đồng hồ để mua vàng ở ngân hàng, chị Lan Anh (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Chưa bao giờ thấy đi mua vàng mà đông đúc, nhộn nhịp như thế này. Dù chờ đợi khá lâu nhưng miễn mua được vàng có giá hợp lý là vui”. Hôm nay, chị Lan Anh kỳ vọng sẽ mua được một lượng vàng SJC. Tuy nhiên trong ngày đầu, có rất ít người mua được vàng.

Không mua được vàng trong ngày đầu, nhiều người nuôi hy vọng vào hôm sau. Mới hơn 6 giờ sáng 4/6, tại ngân hàng BIDV chi nhánh TPHCM (quận 1), dòng người mua vàng đã rồng rắn xếp hàng. Ai cũng hy vọng nay đến lượt mình được “móc ví thanh toán”. Chờ mãi chưa thấy phát số, nhiều người bắt đầu sốt ruột. “Người đến trước sao không được phát số luôn nhỉ, chút nữa thêm đông sao mà tới lượt mình” - một khách hàng ý kiến. Trong lúc chờ đợi, mọi người truyền tai nhau kinh nghiệm “thất bại tập 1” chiều hôm trước. Thế nên mới sáng nay, ai cũng tranh thủ đi sớm, mở sẵn tài khoản ngân hàng nơi mua vàng để giao dịch nhanh hơn; có người thổ lộ còn chưa kịp ăn sáng, quên luôn việc uống thuốc huyết áp... “Tôi đã đi 3 ngân hàng trong suốt 2 ngày qua mà chưa mua được lượng vàng nào. Hôm nay tôi xin nghỉ cả ngày để săn vàng, hy vọng may mắn” - chị Lan (nhân viên văn phòng ở quận 5) nói.

Đồng cảnh ngộ chờ mua vàng nên ai cũng trở nên dễ tính, vui vẻ với nhau. Họ cùng kết Zalo để báo giá cho nhau, hỗ trợ nhau khi chẳng may có người bận việc mà tới lượt mua vàng lại không có mặt.

Bà Trần Thị Thảo (69 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) nói, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên thấy người ta rồng rắn xếp hàng mua vàng đông như thế này. “So với cách đây đúng 1 tháng, vàng miếng SJC lên tận nóc 92,4 triệu đồng/lượng, giờ ngân hàng bán với giá gần 80 triệu đồng/lượng là quá rẻ rồi. Mình không tranh thủ mua, vài bữa nữa không có mà mua” - bà Thảo nói.

Không bán 1 - 2 chỉ Tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1), ngay từ vòng gửi xe, bảo vệ hỏi ngay “rút tiền hay mua vàng?”. Tôi tự tin cho biết đến mua vàng. Người bảo vệ nhìn nhìn rồi bồi thêm câu với giọng nửa đùa nửa thật: “Ở đây chỉ bán tối thiểu một cây (một lượng vàng) chứ không bán 1 - 2 chỉ vàng đâu nhé. Mua vài chỉ thì đến tiệm vàng”…

Những người may mắn

Xếp hàng, bốc số và chờ hơn 2 giờ đồng hồ, chị Nguyễn Thị The (ngụ quận 3) vui mừng khi trở thành một trong những người may mắn đầu tiên mua được lượng vàng miếng SJC ngay trong ngày đầu ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn (quận 1) bán vàng miếng. Lãnh đạo ngân hàng còn đến tận nơi chúc mừng vị khách may mắn. Không giấu được niềm vui, chị The cho biết sẽ để dành lượng vàng này làm kỷ niệm. “Tôi đến ngân hàng rất sớm và chờ đợi khá lâu mới mua được một lượng vàng SJC. Do ngày đầu ngân hàng bán vàng nên còn nhiều trúc trắc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi rất vui vì mua được vàng tại ngân hàng uy tín và giá cả rất hợp lý” - chị The bộc bạch.

Có tiền cũng khó mua được vàng lúc này, nên khách chơi lớn mua từ 5 - 10 lượng, thậm chí tận 40 lượng. Ảnh: U.P

Khoe dây vàng gồm 6 lượng mua được từ ngân hàng Vietcombank, anh Thanh (ngụ quận 1) cho hay, vừa bán được miếng đất, chưa biết đầu tư gì nên vợ tư vấn mua vàng. “Thấy nhiều người đến rất đông nên mình cũng lo lắng hết vàng. Vậy mà không ngờ lại mua được số vàng mong muốn ngay trong ngày đầu tiên, giá lại rẻ. Vui hơn trúng số” - anh Thanh vừa nói vừa nở nụ cười mãn nguyện.

Cầm theo gần một tỷ đồng tiền mặt bọc trong túi nhựa đen, bà Bình (65 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết, vừa rút tiết kiệm từ ngân hàng rồi cầm đi mua vàng luôn. Tôi hỏi dì không sợ bị cướp giật à? Người phụ nữ có vẻ ngoài chân chất, mặc bộ đồ thun mang đôi dép nhựa cười cười, rồi tiết lộ: “Thấy mình quê quê nên không ai nghĩ có tiền đâu mà cướp giật. Lát mua chục cây vàng, tui lận vô cái ruột tượng mang sẵn trong người thì tha hồ yên tâm”.

Bà Bình cũng nói thêm, trước giờ không quan tâm chuyện mua vàng nhưng mấy tháng qua, thông tin vàng lên giá cứ đập vào mắt. Biết ngân hàng bán vàng giá hợp lý nên rút tiền đi mua vàng chứ chả phải đầu tư, đầu cơ gì. “Có vàng mai mốt con cháu cưới hỏi, mình cho chúng làm của sẽ giá trị hơn, chứ để tiền không mất giá lắm” - người phụ nữ U70 nói.

(Còn tiếp)