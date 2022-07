Toàn cảnh vụ Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn: Tài tử chấn thương sọ não, thoát chết nhờ nhóm công nhân dũng cảm

Sáng ngày 22/7, tài tử đình đám châu Á Lâm Chí Dĩnh và con trai 6 tuổi Jenson gặp tai nạn xe nghiêm trọng tại 1 con đường lên cầu ở quận Trung Chính, thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Đến nay, nam diễn viên Thiên Long Bát Bộ và con trai đã được đưa đến bệnh viện ở Lâm Khẩu để điều trị. Chiếc xe Tesla Model X (mua với giá 4 triệu Tệ, tương đương 13,8 tỷ đồng) do Lâm Chí Dĩnh điều khiển bỗng gây ra tai nạn chưa rõ nguyên nhân nên công chúng càng thêm tò mò về diễn biến vụ việc.



Theo tin từ ETToday và Sina, tài tử họ Lâm bị chấn thương khá nặng nhưng đang phục hồi, được chăm sóc cẩn thận. Đáng nói, việc công nhân ở công trường ngay đối diện hiện trường vụ tai nạn đã cứu sống Lâm Chí Dĩnh trong gang tấc. Câu chuyện về lòng tốt của nhóm công nhân này hiện đang khiến được đông đảo công chúng khen ngợi hết lời.

Tình trạng của Lâm Chí Dĩnh: Chấn thương sọ não, vỡ xương mặt, gãy chân và bả vai

Tối ngày 22/7, ETToday và Sina đều đưa tin về tình trạng chấn thương của tài tử họ Lâm. Bác sĩ điều trị chính ở bệnh viện Trường Canh, tại Lâm Khẩu, Đài Loan cho biết, vì ảnh hưởng nặng nề của vụ va chạm, nam diễn viên đã bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai, 3 phần xương ở chân bị gãy và đã được cố định bằng 4 chiếc đinh thép. Ngoài ra, khoang ngực và vùng bụng của anh đang được tiếp tục theo dõi. Lâm Chí Dĩnh sẽ được phẫu thuật vai và mặt sau khi sức khỏe ổn định.

Bác sĩ khuyên Lâm Chí Dĩnh nên nghỉ ngơi, điều trị trong nửa năm. Suốt nhiều năm qua, nam diễn viên đình đám luôn chăm chỉ hoạt động, hiếm khi ngơi nghỉ. Đến giờ khi gặp tai nạn nghiêm trọng, anh mới nhận ra hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Hiện, Lâm Chí Dĩnh đang bị đau đầu vì ảnh hưởng của vết thương. Bác sĩ cũng khẳng định, chấn thương ở vùng đầu của anh không quá nghiêm trọng, song vẫn tiến hành chụp cắt lớp vì lý do an toàn.

Bên cạnh đó, con trai của Lâm Chí Dĩnh bị thương nhẹ ở mặt và ngực bị đập nhẹ, không bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ tai nạn. Theo ghi nhận của người dân có mặt tại hiện trường, cậu bé rất bình tĩnh, không hề khóc khi gặp tai nạn. Con trai 6 tuổi Jenson của Lâm Chí Dĩnh lúc đó đang mặc 1 bộ đồng phục đua xe và vẫn còn đủ tỉnh táo để nói rằng thật tiếc vì không thể đến kịp buổi đua xe diễn ra vào ngày 22/7.

Hóa ra, Lâm Chí Dĩnh đã lái xe đưa Jenson đi tham gia một buổi đua xe go-kart diễn ra vào lúc 11 giờ sáng. Tuy nhiên vào hồi 10h50, 2 bố con đã gặp tai nạn khi đang trên đường đến địa điểm này.

Lâm Chí Dĩnh và vợ cùng cặp sinh đôi Jenson, Kyson

Thoát chết trong 5 giây định mệnh nhờ lòng tốt và sự dũng cảm của nhóm công nhân

Theo ghi nhận của CCTV giao thông, Lâm Chí Dĩnh đã lái chiếc xe Tesla khá chậm qua đoạn vòng lại ở gần chiếc cột cầu đường và tiếp tục lái xe thẳng. Tuy nhiên khi đến gần ngã tư trước điểm va chạm, nam tài tử này bất ngờ đi chệch làn đường bên phải không rõ lý do rồi tông mạnh vào thanh cột lớn. Do cú va chạm mạnh, Lâm Chí Dĩnh ngay lập tức bị gãy xương mặt và tay, mặt anh dính đầy máu và không thể cử động do quá đau. 2 bố con bị kẹt trong xe suốt 1 lúc lâu.

CCTV ghi lại cảnh xe của Lâm Chí Dĩnh cua qua đoạn đường vòng lại

Vì vụ tai nạn diễn ra ngay gần công trường, công nhân có mặt tại đây đã nghe được tiếng va chạm lớn. Ngay khi thấy được vụ tai nạn trước mắt, 1 nhóm công nhân đã không ngần ngại lao vội đến và mở cửa giúp bố con Lâm Chí Dĩnh thoát khỏi chiếc xe bị đâm đến mức méo mó. Đáng chú ý, khi đang cứu giúp bố con tài tử họ Lâm, nhóm công nhân liên tục nghe thấy tiếng đập uỳnh uỳnh lớn phát ra từ bên trong chiếc xe Tesla. May mắn thay, chính ở giờ phút quyết định, bố con Lâm Chí Dĩnh đã được kéo ra khỏi xe và 5 giây sau chiếc xe bị bốc cháy.

Thêm chi tiết khiến công chúng không khỏi cảm động, đó chính là công nhân công trường đã cùng nhau khênh 1 chiếc ô lớn ra hiện trường để giúp che nắng cho bố con nam diễn viên này. 1 vài người còn động viên Jenson rằng bố của cậu bé sẽ ổn thôi, lúc đó Lâm Chí Dĩnh không thể nói được vì chấn thương.

Xe của nam tài tử bốc cháy sau khi va chạm với cột ở đoạn đường dẫn lên cầu. May mắn thay, bố con Lâm Chí Dĩnh đã được cứu ra trước khi xe bốc cháy

Tình trạng chiếc Tesla của Lâm Chí Dĩnh sau khi cháy đen phần đầu xe

Trước đó, Lâm Chí Dĩnh đã mua chiếc xe này với giá gần 14 tỷ đồng

Chiếc xe cứu thương đi ngang qua

Thêm 1 điều kỳ diệu đã cứu giúp bố con Lâm Chí Dĩnh ngay tại hiện trường sáng ngày 22/7, đó chính là sự xuất hiện bất ngờ của chiếc xe cứu thương. Chỉ 10 phút sau khi Lâm Chí Dĩnh được cứu, 1 chiếc xe cứu thương tình cờ chạy ngang qua hiện trường vụ tai nạn và nhanh chóng cứu giúp nam tài tử đang bị thương nặng. Khán giả đều để lại bình luận thể hiện cảm xúc vỡ òa trước dữ kiện này.

Chiếc xe cứu thương xuất hiện tình cờ sau khi Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn

Ngoài ra vào khoảng 5h30 buổi chiều cùng ngày, em trai đã thay mặt Lâm Chí Dĩnh gửi lời cảm tạ đến người dân tốt bụng và dũng cảm vì đã cứu giúp trong lúc hoạn nạn, đồng thời cảm ơn khán giả đã quan tâm và động viên gia đình. Trong 2-3 ngày tới, gia đình nam diễn viên sẽ cùng cơ quan chức năng tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc và mở họp báo để đưa ra thông tin chi tiết nhất.

Lâm Chí Dĩnh hiện đang phục hồi sau chấn thương nghiêm trọng. Em trai ruột đảm nhận vai trò đại diện phát ngôn cho nam tài tử

Nguồn: ETToday, Sina

https://kenh14.vn/toan-canh-vu-lam-chi-dinh-va-con-trai-gap-tai-nan-tai-tu-chan-thuong-so-nao-thoat-chet-nho-nhom-cong-nhan-dung-cam-20220722184419219.chn

https://kenh14.vn/toan-canh-vu-lam-chi-dinh-va-con-trai-gap-tai-nan-tai-tu-chan-thuong-so-nao-thoat-chet-nho-nhom-cong-nhan-dung-cam-20220722184419219.chn