Toàn cảnh drama của Ngân 98 và Nam Em: Nàng Hoa khôi nhận "trái đắng" khi chê nữ DJ rẻ tiền, chỉ biết ăn gà không đi từ thiện

Ngân 98: Phía Nam Em rủ Lương Bằng Quang lên mạng "chửi" nhau

Cái tên Ngân 98 và Nam Em bắt đầu dược đặt cạnh nhau sau khi nàng Hoa khôi tặng quà cho nàng DJ trên livestream. Ngay sau khi thấy Nam Em tặng quà. Ngân 98 đã gửi lời cảm ơn trực tiếp trên livestream. "Cảm ơn Nam Em nha, dễ thương quá à. Ê tui cảm ơn rồi nhà, mai đừng lên chửi tôi nha".

Những tưởng mối quan hệ của cả hai sẽ tốt đẹp sau vụ việc này thì Ngân 98 bất ngờ trở thành cái tên trong cuộc livestream của Nam Em và Quế Vân. Trước đó, Ngân 98 chia sẻ trên livestream về việc phía Nam Em từng liên hệ với Lương Bằng Quang và bảo nam ca sĩ lên livestream tạo scandal

Ngân 98 chia sẻ: "Tôi không muốn ồn ào trên mạng xã hội đâu. Nhưng mà tự nhiên tôi thấy buồn cười quá, tự dưng lại gọi điện cho chú Quang xong bảo ông lên mạng chửi đi". Cũng trong livestream của mình, Ngân 98 cho biết cô và Lương Bằng Quang không bao giờ có chuyện lên mạng mắng chửi ai nên cũng không muốn nói sâu về chuyện này. Trước đó, Ngân cũng cho biết Nam Em đang trong trạng thái không bình thường.

Quế Vân livestream gọi Ngân 98 là: Em gái sexy bớt cái miệng điêu ác"

Theo Quế Vân, cô có 1 "hậu cung" bao gồm những người bạn thân thiết. Cô cũng là người gọi điện của Lương Bằng Quang rủ anh lên livestream tiktok để nói về âm nhạc. Theo cô mình "không bị điên" để gọi mọi người theo phe của mình để chửi mắng người khác. Theo Quế Vân câu chuyện cũng chỉ có vậy nhưng phía Ngân 98 đã lên mạng xã hội nói rằng phía Nam Em rủ bạn trai cô lên mạng xã hội. Theo Ngân 98 như này là quá "điêu ngoa".

Nam Em và Quế Vân: Ngân 98 "chỉ biết ăn gà không đi từ thiện"

Sau đó, Nam Em và Quế Vân liên tục livestream nhắc tới Ngân 98. Nam Em mỉa mai: "Gửi em Ngân 98, em nói chế là chế lấy em ra câu view nhưng mà chế thấy là từ khi mà chế live, chế hot, cái cưng cái bắt đầu mấy cưng cũng mở phiên live xong cưng nói chế là người bên ekip của chế nhắn tin cho cưng nói là chị lấy em ra để mà làm trò câu like câu view. Vậy thành tựu của em là cái gì mà chị phải lấy em ra câu like câu view vậy bé? Chị thấy thành tựu của em là mặc những cái bộ đồ hớ hênh, những cái bộ đồ hở hang. Từ lúc em nổi lên tới giờ là em chỉ nổi tiếng là gì, là người thích khoe mấy "cặp bưởi", xong đánh DJ rồi đứng lắc khoe "cặp bưởi" của em. Thành tựu của em quá tự hào để chị phải lấy em ra chị câu like câu view hả bé".

8-1523-1709989649553-17099896498691205113273-1128.jpg

Có vẻ như nói 1 mình thì không vui, Nam Em bắt đầu gọi thêm đàn chị Quế Vân vào "chửi cùng". Cả hai cho rằng Ngân 98 nên cảm thấy may mắn vì được Quế Vân và Nam Em gọi tên, nâng cao giá trị hình ảnh. Theo Nam Em, Ngân 98 nên làm rõ chuyện bán thuốc giảm cân làm hại mọi người. Chưa dừng lại tại đó, Nam Em và Quế Vân còn đá xoáy nữ DJ là "nhiều tiền thì đi làm từ thiện đi, đừng ngồi đó mà ung dung ăn gà".

Khi cùng livestream với Quế Vân, Nam Em tỏ thái độ coi thường nghề nghiệp và cách sống của Ngân 98. Cô nói: "DJ mà toàn DJ mấy cái nơi mà người ta bốc phốt, đâu có phải đàng hoàng tử tế đâu mà tự hào quá"; "Mặc bộ đồ nói thiệt chứ ngày xưa ông bà tổ tiên mình nói là 'đói cho sạch rách cho thơm', mặc đồ tử tế chút. Trời ơi ta nói nhìn nó mặc cái bộ đồ phản cảm vô cùng, bao nhiêu người tung hô".

Quế Vân nhanh chóng tiếp lời Nam Em: "Tung hô gì em. Cái loại đó thì làm sao mà được vào tầng lớp của hạng DJ nổi tiếng số 1 Việt Nam. Cái loại đó hạng C thôi chứ không được hạng B nữa cơ. A, B, C, có khi nó D ý". Ngoài ra, Quế Vân còn tiếp tục mỉa mai rằng Ngân 98 phải thấy may mắn vì "được Vân và Nam Em hỗ trợ nâng lên một tầm cao mới".

Ngân đáp trả: Không quan tâm

Sau khi bị kéo vào livestream mắng chửi của Nam Em và Quế Vân, Ngân 98 cho biết cô không quan tâm. Chia sẻ về việc này, Ngân 98 khéo léo không nhắc tên nhưng cũng bày tỏ quan điểm của mình: "Thì tại vì sao, người ta vẫn tiếp tục chửi tại vì vẫn có những người thích nghe. Có người thích nghe thì sẽ có người làm. Cũng giống như bây giờ fans bạn đó thích nghe chửi, thích lôi tên người này người kia nên bạn ấy phải chiều fans. Bây giờ bạn ấy đâu còn công việc nào khác đâu, kể cả là đi hát hay tham gia gameshow. Không có ai dám book đâu. Người đó chỉ đang tự biên, tự diễn trên livestream thôi".

Trái với sự cay cú của Quế Vân và Nam Em, Ngân 98 lại đáp trả khá nhẹ nhàng và khéo léo. Theo Ngân 98, ai nói gì thì nói cô vốn không quan tâm còn bận rộn kiếm tiền: "Mình không muốn trả lời. Tại vì sao? Tại vì mình đang là người bình thường, mình đang là người đúng, mình đang là người tỉnh táo, mình đang ổn thì mình không việc gì phải trả lời một người thần kinh đang không ổn. Mình không việc gì phải đi đôi co với một người mà người ta đang rất là bất ổn".

"Không hề quen họ, không hề chơi với họ nhưng 1 ngày đẹp trời bị lôi vào câu chuyện của họ. Ngân bị hoài, đối với Ngân bình thường. Thị phi của Ngân cỡ nào, không phải là sóng gió nữa mà là bão táp luôn rồi. Trời ơi Ngân đã đi qua biết bao cơn bão táp rồi thì tại sao Ngân phải để ý những cơn gió có mùi hôi tanh như vậy", Ngân 98 chia sẻ.

Ngân 98 nhẹ nhàng "flex" khách sạn 60 phòng ở Đà Lạt do cô làm chủ

Ngoài ra Ngân 98 cũng "flex" nhẹ tài sản của mình trên trang cá nhân. Người đẹp chia sẻ "sương sương" khách sạn 60 phòng ở Đà Lạt kèm vô số sổ đỏ chính chủ.

Netizen xem xong cũng chỉ biết trầm trồ và nhắc lại: "Không biết Nam Em và Quế Vân bằng thế này chưa mà thích lên mạng mạnh miệng".

Ngoài ra để đáp trả chuyện không đi từ thiện thì Ngân 98 cũng "nhẹ nhàng" đăng tải những clip mà cô nàng cùng bạn trai cùng nhau bỏ tiền túi đi thăm các cơ sở trẻ em mồ côi, người nghèo, người cơ nhỡ không nơi nương tựa. Netizen có dịp bóng gió Nam Em: "Chê Ngân 98 không đi làm từ thiện thì sai rồi, Ngân cỡ này không biết Nam Em cỡ nào?".