"Tỏa sáng nụ cười - Đón tết đoàn viên" - Lời tri ân 10 năm đồng hành từ thương hiệu Ngọc Châu

Trong suốt 10 năm qua Ngọc Châu tự hào là người bạn đồng hành tin cậy để mang tới nụ cười đoàn viên cho triệu triệu gia đình Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm và chào đón tết đoàn viên (Trung thu) 2024, nhãn hàng Ngọc Châu gửi lời tri ân tới khách hàng vì sự đồng hành bằng chương trình "Tỏa sáng nụ cười - Đón tết đoàn viên", diễn ra trong ngày 08/09/2024 tại Aeon Mall Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của những khách mời đặc biệt như gia đình diễn viên Thuý Diễm - Lương Thế Thành.



Thông qua sự kiện "Tỏa sáng nụ cười - Đón tết đoàn viên", Ngọc Châu muốn bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến khách hàng, đối tác trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập của thương hiệu, đồng thời tạo cơ hội kết nối các thành viên trong gia đình, gìn giữ những khoảnh khắc đoàn viên và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đây cũng chính là thông điệp mà Ngọc Châu muốn truyền tải tới khách hàng trong hành trình tương lai.

Ngọc Châu, 10 năm nỗ lực trên hành trình khẳng định uy tín thương hiệu và chất lượng của sản phẩm

Câu chuyện của Ngọc Châu bắt đầu từ những thói quen giản dị: chăm cho cái răng được sạch, cái miệng được thơm của ông bà ngày xưa. Từ miếng cau được bà tỉ mỉ bổ bên hiên, phơi khô ngậm nắng dùng để chà răng sau mỗi bữa ăn, đến bát nước muối tinh được ông pha loãng dùng súc miệng hằng ngày, những chuyên gia tại Dược phẩm Hoa Linh đã bắt tay vào nghiên cứu và tạo nên sản phẩm kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu đầu tiên – Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu truyền thống.

Đi lên từ một thị trường đã có quá nhiều sự cạnh tranh của các thương hiệu trong và ngoài nước, sau một thập kỷ không ngừng nỗ lực, Ngọc Châu đã từng bước khẳng định được vị thế của mình với hàng loạt các danh hiệu: Top 100 sản phẩm Vàng Việt Nam (2016) và Top 10 thương hiệu uy tín sản phẩm chất lượng (2016); Top 20 sản phẩm chất lượng cao (2017); Top 10 tin dùng Việt Nam 2021 nhóm ngành sản phẩm – dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023 và thương hiệu được tin dùng và giới thiệu nhất theo kết quả khảo sát do Nielsen IQ thực hiện từ ngày 05.12.2023 đến 13.12.2023 sau 10 năm ra mắt thị trường.

Để thương hiệu có được những thành tựu ấy, không thể không nhắc đến nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, và bền bỉ đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng mà thương hiệu triển khai từ những ngày đầu mới thành lập.

Về mặt phát triển sản phẩm, dưới sự tham vấn của các chuyên gia nha khoa, Ngọc Châu từng bước đa dạng hoá các dòng sản phẩm chăm sóc răng miệng cho gia đình Việt, dựa trên định hướng kế thừa tinh hoa y học cổ truyền như nước súc miệng dược liệu Ngọc Châu, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu trẻ em hay kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu trắng sáng và kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu chuyên gia với thành phần nổi bật là vị thuốc dân gian phổ biến ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn,.. mang tên Dạ cẩm (cây loét miệng).

Ngoài thế mạnh về sản phẩm, Ngọc Châu còn là thương hiệu được tin chọn để song hành cùng các đơn vị ngành Răng Hàm Mặt trong nhiều năm liên tiếp trong các dự án chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng; phối hợp thực hiện Đề án 5628 - Ngành răng hàm mặt Việt Nam; cùng Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương Hà Nội và nhiều Trung tâm nha hoa tổ chức các chuỗi sự kiện Nha Học Đường cho nhóm đối tượng trẻ em. Qua đó, Ngọc Châu không chỉ khẳng định vị thế của mình trên thị trường bằng chất lượng sản phẩm, mà còn trở thành một cái tên hàng đầu có nhiều đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Địa chỉ: B19 D6 - Khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 1900.57.1255