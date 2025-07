Tổ tiên nhắc: Cổng cao hơn nhà là "phá phong thủy", lộc lá đội nón ra đi, vận khí tuột dốc không phanh

Khi xây nhà, không ít gia chủ thường tập trung vào thiết kế bên trong mà quên mất rằng cổng nhà cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phong thủy. Trong đó, một sai lầm rất phổ biến nhưng lại ít người chú ý đến, đó chính là xây cổng cao hơn nhà. Nghe chẳng mấy liên quan song đây lại là đại kỵ có thể ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và sự bình yên của cả gia đình.

Vì sao cổng cao hơn nhà là điều tối kỵ?

Theo quan niệm phong thủy, cổng là nơi đón khí vào nhà, là điểm đầu tiên tiếp xúc với dòng năng lượng từ bên ngoài. Trong khi đó, ngôi nhà đặc biệt là gian chính - được xem như trung tâm tích tụ khí, nơi giữ lại và phân phối luồng khí cát tường.

Khi cổng được xây quá cao so với nhà, đặc biệt là so với nóc mái gian giữa, dòng khí tốt không thể dừng lại hay lan tỏa đều mà dễ lao thẳng vào rồi thất tán ra sau, khiến*tài khí khó tụ, vượng khí hao hụt. Lâu dần, có thể dẫn tới hiện tượng tiêu tán tiền bạc, sự nghiệp lận đận, gia đạo bất an.

Không chỉ vậy, trong phong thủy còn có câu: Cổng là khách, nhà là chủ. Cổng cao vượt mái nhà giống như khách lấn át chủ, dễ gây bất ổn trong nội bộ gia đình, thiếu hòa khí, nảy sinh mâu thuẫn hoặc khó giữ được ổn định lâu dài.

Góc nhìn thực tế: cổng cao hơn nhà có nhiều điểm bất lợi

Bên cạnh yếu tố phong thủy, xét theo khía cạnh kỹ thuật xây dựng, cổng cao hơn nhà cũng kéo theo nhiều bất lợi:

- Che khuất tầm nhìn từ trong ra ngoài, khiến ngôi nhà như bị "đóng kín", thiếu sáng, ngột ngạt.

- Ảnh hưởng thông gió tự nhiên, đặc biệt với các ngôi nhà hướng Nam hoặc Đông Nam - vốn là những hướng lý tưởng để đón gió và ánh sáng.

- Dễ gây cảm giác mất cân đối tổng thể, khiến ngôi nhà trông thấp lè tè, nặng nề và thiếu hài hòa.

Xây cổng sao cho hợp phong thủy và thẩm mỹ?

Để tránh phạm vào lỗi cổng cao hơn nhà, dưới đây là một số nguyên tắc thiết kế cổng theo phong thủy mà bạn nên tham khảo:

1. Cổng nên thấp hơn mái nhà, đặc biệt là mái gian chính

Cổng nhà không cần quá lớn, chỉ nên vừa đủ để tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện cho việc ra vào. Phần đỉnh cổng không nên vượt quá mái nhà chính, đặc biệt là khu vực phòng thờ hoặc gian giữa - nơi mang tính biểu trưng cao trong kiến trúc nhà truyền thống.

2. Đặt cổng lệch trục với cửa chính

Tránh để cổng nằm thẳng hàng với cửa chính, điều này sẽ giúp giảm bớt năng lượng xung trực, tránh hiện tượng "xuyên tâm sát" - dòng khí chạy thẳng một đường, không tụ lại được trong nhà.

3. Chọn hướng và chất liệu cổng phù hợp mệnh gia chủ

Người mệnh Kim nên chọn cổng sắt, cổng màu trắng hoặc xám bạc.

Người mệnh Mộc nên ưu tiên cổng gỗ, màu xanh lá.

Người mệnh Thủy hợp cổng xanh nước biển, đen hoặc kết hợp chất liệu kim loại.

Người mệnh Hỏa hợp cổng màu đỏ, cam, chất liệu sắt, có họa tiết vòm.

Người mệnh Thổ nên chọn cổng nâu, vàng đất, chất liệu gỗ hoặc bê tông.

4. Cổng không nên quá kín hoặc quá thưa

Một chiếc cổng kín mít, bít bùng khiến ngôi nhà ngột ngạt, khó lưu thông khí tốt. Ngược lại, cổng quá thưa, có thể khiến tài lộc dễ tiêu tan. Nên chọn kiểu cổng có khoảng hở hợp lý, vừa giữ được sự riêng tư, vừa cho phép dòng khí luân chuyển tự nhiên.

Cổng tuy chỉ là phần phụ của ngôi nhà nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều phối khí vận và bảo vệ tài lộc. Việc để cổng cao hơn nhà tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có thể ảnh hưởng lâu dài đến phong thủy tổng thể. Nếu bạn đang chuẩn bị xây nhà hoặc sửa sang lại cổng, đừng quên kiểm tra lại chiều cao, vị trí và hướng cổng sao cho cân đối, hài hòa và thuận phong thủy. Một chút lưu ý ban đầu có thể giúp bạn tránh được nhiều điều bất ổn về sau.

*Thông tin mang tính tham khảo