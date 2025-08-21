“Tổ Quốc Trong Tim”: Khi khúc tráng ca Điện Biên ngân vang trên sân khấu Mỹ Đình

Không chỉ là sự kiện quy mô lớn, đây còn là minh chứng cho cách nghệ thuật đương đại có thể khắc họa lịch sử, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc bằng những ngôn ngữ sáng tạo mạnh mẽ.

Âm nhạc – tổ khúc xuyên thời gian về Điện Biên

Trong chương trình "Tổ Quốc Trong Tim", hai tiết mục "Đường lên phía trước" và "Hò kéo pháo" đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, minh chứng cho sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức lịch sử và hơi thở đương đại.

"Đường lên phía trước" – sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, nhạc phim Đường lên Điện Biên (2014) – mang giai điệu hành khúc hùng tráng, tiết tấu dồn dập, như những bước chân bộ đội tiến về phía trước. Tuy là sáng tác mới, ca khúc vẫn thấm đẫm tinh thần cách mạng, khắc họa không khí khẩn trương, quyết liệt của những ngày chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử.

Đối lập về bối cảnh ra đời nhưng thống nhất trong tinh thần biểu đạt là "Hò kéo pháo" – tác phẩm để đời của nhạc sĩ Hoàng Vân, ra đời ngay trong khói lửa Điện Biên 1954. Trên sân khấu Mỹ Đình, ca khúc quen thuộc được phối khí lại theo phong cách hiện đại: tiết tấu trống dồn dập, giữ nguyên nhịp điệu dân gian khỏe khoắn nhưng đồng thời mang sức sống mới, khiến tác phẩm trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Đặc biệt, ở cao trào sau câu hát "Quyết chiến, quyết thắng, quyết chiến thắng", âm thanh tiếng pháo vang trời được đưa vào như một điểm nhấn sân khấu, tái hiện không khí chiến trường, làm khán giả rúng động, tựa như đang sống lại giây phút lịch sử Điện Biên.

Khi vang lên cùng nhau, hai ca khúc – một sáng tác đương đại, một ra đời từ chính chiến dịch – đã hòa quyện thành một tổ khúc xuyên thời gian, tái hiện hành trình gian khổ nhưng vinh quang của dân tộc. Trên nền nhạc ấy, ngôn ngữ múa được biên đạo công phu: đội hình đồng bộ, động tác dồn lực, cơ thể hướng về phía trước. Những chuyển động mạnh mẽ hòa cùng tiết tấu âm nhạc làm hiện lên hình ảnh cả khối người đồng lòng vượt núi, kéo pháo vào trận địa, khắc họa khí thế chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Đây chính là cách "Tổ Quốc Trong Tim" tạo nên "lớp kể chuyện thứ hai" song hành với âm nhạc, giúp thông điệp yêu nước thấm sâu vào lòng người.

Biên đạo Thái Khánh Ly (Đoàn Nghệ thuật HT - đơn vị tham gia trong chương trình) chia sẻ: "Nghệ thuật chính luận đòi hỏi phải hiểu sâu mới có thể cảm và thể hiện đúng. Khi người nghệ sĩ thấm được ý nghĩa lịch sử, từng chuyển động mới đủ sức truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật."

Tinh thần cầu toàn ấy được thể hiện qua quá trình tập luyện liên tục, có khi kéo dài đến khuya. Mỗi động tác, mỗi đội hình đều trải qua nhiều lần chỉnh sửa để vừa chuẩn xác về kỹ thuật, vừa khắc họa được tinh thần thời khắc lịch sử, nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Trên sân khấu Mỹ Đình, khán giả cùng hoà nhịp trong những giai điệu tự hào của dân tộc, chúng ta bắt gặp những ánh mắt rưng rưng, những nụ cười rạng rỡ, những hò reo của khán giả, tất cả cùng nhau kể câu chuyện về một Việt Nam kiêu hãnh, giàu sức sống.

Trong tổng thể "Tổ Quốc Trong Tim", Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội giữ vai trò định hướng, chỉ đạo toàn diện về nội dung, đảm bảo tính chính luận, giá trị tư tưởng và ý nghĩa xã hội của chương trình; và Sun Bright đơn vị sáng tạo và thực hiện chương trình là cầu nối gắn kết các lực lượng nghệ thuật, đơn vị chuyên môn và hàng nghìn nhân sự hậu trường. Sự phối hợp nhịp nhàng ấy đã tạo nên một đêm nghệ thuật không chỉ đẹp về hình thức, mà còn lay động sâu sắc về cảm xúc, để lại dư âm tự hào trong lòng công chúng, tiếp thêm niềm tin và khát vọng vào chặng đường mới của đất nước.