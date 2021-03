TNI King Coffee tiến vào thị trường trà hòa tan với thương hiệu Teavory

Teavory Matcha Latte là sự kết hợp độc đáo của văn hóa Đông và Tây, tạo nên sự cộng hưởng tuyệt vời trong hương lẫn vị. Sản phẩm có màu xanh tươi mát, hương vị nhẹ nhàng quyến rũ đặc trưng từ bột trà xanh thượng hạng, tất cả hòa quyện cùng vị thơm, béo của sữa và lớp bọt nhẹ nhàng của loại thức uống matcha latte.

Trà sữa matcha hòa tan Teavory Matcha Latte được sản xuất tại nhà máy TNI King Coffee (KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương). Nhà máy này vận hành theo công nghệ Châu Âu, quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, đạt chứng nhận HACCP, BRC, GMP.

Sản phẩm đáp ứng mọi tiêu chí của giới trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên, giới văn phòng vì sự tiện lợi, nhanh chóng, giá cả phải chăng, phù hợp với trào lưu thưởng thức trà sữa của các bạn trẻ. Teavory Matcha Latte tạo cảm giác thư giãn, vui tươi, mang đến sự tỉnh táo và năng lượng cho ngày dài học tập và làm việc.

TNI King Coffee có tầm nhìn trở thành tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực FMCG, thương hiệu Việt mang tầm vóc toàn cầu. Vì vậy, không chỉ có cà phê, TNI King Coffee còn có các ngành hàng khác như nước uống đóng chai King Water, trà sữa hòa tan Teavory, nước giải khát trái cây King Tropee. TNI King Coffee cho biết sẽ từng bước xây dựng dãy sản phẩm đa dạng, đưa những sản phẩm đặc sắc của Việt Nam ra thế giới.

Thông tin về TNI King Coffee và Teavory

TNI King Coffee là thương hiệu cà phê được bà Lê Hoàng Diệp Thảo tâm huyết xây dựng từ năm 2016. Bà Diệp Thảo được biết đến là đồng sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên – bà có công dẫn dắt Trung Nguyên trở thành thương hiệu cà phê số 1 của Việt Nam và đưa thương hiệu Trung Nguyên, G7 ra thế giới.

Bà Diệp Thảo từng chia sẻ "Khát vọng lớn nhất của tôi là đưa thương hiệu Việt ra thế giới, có thể ngang tầm và cạnh tranh với các công ty đa quốc gia trong ngành cà phê."

Chưa đến 5 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt (tháng 10/2016), đội ngũ các chuyên gia cà phê của Việt Nam và thế giới dưới sự dẫn dắt của bà Diệp Thảo đã xây dựng và điều hành thành công mạng lưới phân phối toàn cầu. Hiện nay, các sản phẩm cà phê King Coffee đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Singapore, Hàn Quốc…

Trong đó, Teavory là thương hiệu trà hòa tan của TNI King Coffee. Ngoài trà sữa hòa tan Teavory Matcha Latte, sắp tới đây, TNI King Coffee sẽ còn ra mắt thị trường nhiều dòng trà sữa và trà hòa tan khác.

Dự án Women Can Do của TNI King Coffee cập nhật các chính sách mới, hỗ trợ nhiều hơn cho phụ nữ

Cùng ngày, đại diện dự án Women Can Do cũng đã thông tin về việc bổ sung thêm các chính sách mới nhằm đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn cho các thành viên phụ nữ tham gia.

Women Can Do - Phụ nữ khởi nghiệp WE 4.0 nằm trong chương trình được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng TNI King Coffee triển khai trên toàn quốc. Dự án này nhằm góp phần thực hiện đề án của Chính phủ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. WE 4.0 là mô hình kinh doanh kết hợp giữa bán hàng online và offline trên nền tảng mobile app WE 4.0. Dự án gồm hai mô hình kinh doanh giúp phụ nữ khởi nghiệp: Mô hình kinh doanh Đại lý WE và mô hình kinh doanh nhượng quyền WeHome Café.

Bên cạnh chính sách nhượng quyền, dự án sẽ tiếp tục triển khai các chương trình mới như hợp tác WeHome Cafe với các đối tác chiến lược, đối tác kinh doanh để lan tỏa dự án hơn nữa đến cộng đồng và xã hội; xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp: triển khai dự án hỗ trợ cầu thủ nữ khởi nghiệp thay đổi cuộc đời sau giải nghệ, đồng thời phối hợp với TW Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức các hoạt đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, giúp nâng cao cuộc sống, tự do tài chính.

Ngoài ra, dự án sẽ triển khai mô hình We Club (Câu lạc bộ WE với các WE Leader) để đồng hành, hỗ trợ, tạo sân chơi tại các vùng miền, khu vực, quốc gia để các chị em thành viên có thể cùng chia sẻ, kinh doanh, đồng hành với nhau để gia tăng lợi nhuận và khởi nghiệp thành công. Dự án Women Can Do sẽ có nhiều chính sách thưởng, chương trình đào tạo, các hoạt động team building, hội thảo… để duy trì và phát triển các We Club đồng hành sâu sát hơn với các thành viên WE.

Dự án Women Can Do ra đời vào tháng 9.2020, được thử nghiệm ở 12 tỉnh thành và có khởi sắc tốt. Theo kế hoạch, đến hết năm 2020 thì số người tham gia dự án khoảng 20.000 người và đến năm 2025 sẽ đạt con số 100.000 phụ nữ khởi nghiệp. "Điều đáng mừng là dự án mới triển khai được hơn 6 tháng nhưng dự án đã gây tiếng vang trên thế giới. Một số nước như Philippines, Malaysia, Indonesia, Myanmar… đã liên hệ với tôi để hợp tác triển khai dự án trên đất nước họ. Tôi cần phải hoàn thiện mô hình này, làm thật là tốt trước khi nhân rộng ra quốc tế", bà Lê Hoàng Diệp Thảo - nhà sáng lập và CEO TNI King Coffee - chia sẻ.