Tình yêu và tham vọng: Nữ chính Diễm My gây hoang mang khi đăng ảnh toàn thân đầy máu, đỡ đạn thay cho Minh tổng?

Mới đây, trên fanpage, nữ diễn viên Diễm My 9x bất ngờ chia sẻ hình ảnh toàn thân đầy máu gây hoang mang cho khán giả. Cô nàng Phan Linh của Tình yêu và tham vọng chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Sẽ có một người xứng đáng mà vì họ ta có thể hy sinh, cũng sẽ có một người vì họ mà ta tha thiết sống cho thật xứng đáng".

Diễm My chia sẻ hình ảnh toàn thân đầy máu gây hoang mang.

Sau đó, Diễm My cũng không quên kêu gọi mọi người đón xem bộ phim Tình yêu và tham vọng do cô đóng chính trên sóng VTV3.

Ngay sau khi Diễm My chia sẻ hình ảnh này, rất nhiều fan của bộ phim đã tỏ ra lo lắng cho số phận của nhân vật nữ chính trong Tình yêu và tham vọng nếu đây là cảnh quay của Diễm My trong phim. Vết máu trên người Diễm My trông khá giống với vết đạn bắn. Trước đó, cư dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh nhân vật Phong (Mạnh Trường đóng) cầm súng, thế nên nhiều fan thậm chí đã đặt ra giả thuyết rằng đến cuối phim, Phong sẽ có hành động tội ác nào đó với Minh và Linh. Có nhiều fan còn "drama" hơn khi đặt ra giả thuyết Linh đỡ đạn thay cho Minh tổng.

Hình ảnh Phong (Mạnh Trường cầm súng từng được dân mạng chia sẻ.

Ngoài ra, thành viên ê kíp làm phim cũng từng chia sẻ một bối cảnh phim trông khá giống bối cảnh mà Diễm My 9x chia sẻ ở bức ảnh toàn thân đầy máu.

Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là dự đoán, bản thân Diễm My 9x cũng không nói thêm về bức ảnh này hay trả lời thắc mắc của fan về việc đây có phải cảnh quay của cô trong phim không hay là một dự án nào khác mà nữ diễn viên tham gia.