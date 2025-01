Tình cũ của Jack bị tấn công

Mới đây, cái tên Thiên An tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi vụ ồn ào giữa cô và Jack cách đây 4 năm bất ngờ được đào lại. Nguồn cơn là một tài khoản tên T.V - nhân vật tự nhận là cô gái trong vụ đăng bài tố Jack "bắt cá hai tay" - lên tiếng cho rằng mình bị "giật dây" để tung tin sai sự thật.

Trong đoạn video dài hơn 10 phút, T.V cho rằng thông tin cô đăng tải 4 năm trước là do T.A cung cấp. Cô gái này cho rằng T.A "tâm cơ" khi sắp xếp cả thời gian để đề nghị cô đăng bài. Mặc dù được "minh oan" tuy nhiên đây vẫn chỉ là những chia sẻ 1 chiều từ cô gái này, chưa có sự xác thực từ các bên.

Thông tin này đã khiến cư dân mạng xôn xao, và Thiên An - tình cũ của Jack - bất ngờ bị réo tên, trở thành mục tiêu công kích của không ít netizen.

Scandal tình ái của Jack và Thiên An bất ngờ một lần nữa trở thành tâm điểm gây bàn tán

Trước làn sóng dư luận, Thiên An đã lên tiếng khẳng định bản thân không liên quan đến những thông tin được nhân vật T.V. tiết lộ gần đây. Cô nhấn mạnh rằng mình sẵn sàng nhờ pháp luật can thiệp nếu có bất kỳ tin đồn sai lệch nào ảnh hưởng đến danh dự.

"Mình vừa nhận được thông tin vu khống, sai sự thật. Nhiều người cho rằng clip của bạn nữ kia đang nhắc đến mình dù bạn không nói rõ tên. Nếu bạn nói mình, bạn có thể kêu rõ tên mình. Mình không muốn tranh chấp đôi co những chuyện riêng tư trên mạng xã hội như thế này nữa, vì những năm qua bản thân mình, con của mình, gia đình của mình đã gánh nhận đủ những thiệt hại to lớn về tinh thần. Vì vậy, mình sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật. Xin chào mọi người!", Thiên An viết.

Dù vậy, một bộ phận cư dân mạng vẫn "tấn công" Thiên An trên mạng xã hội. Trên trang fanpage của Thiên An, netizen liên tục để lại những bình luận gay gắt, chỉ trích nữ diễn viên với từ ngữ nặng nề. Nhiều người tràn vào các bài đăng của cô để thả cảm xúc phẫn nộ, đặc biệt là bài viết mà Thiên An lên tiếng làm rõ sự việc. Họ không chỉ nhắc lại ồn ào giữa cô và Jack mà còn chất vấn Thiên An về mối quan hệ và những lùm xùm trong quá khứ.

Hiện tại, Thiên An vẫn giữ im lặng sau bài đăng giải thích, không phản hồi thêm trước những bình luận tiêu cực.

Thiên An bị một bộ phận cư dân mạng tấn công giữa ồn ào tình ái gây xôn xao trở lại

Năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cuộc gọi, tin nhắn cho rằng Jack có mối quan hệ tình cảm với cô gái T.V trong thời gian Thiên An ở ẩn để sinh con. Cụ thể, theo cô gái này, cô và Jack hẹn hò từ tháng 3/2020. Trong một lần tình cờ, cô có được số điện thoại của Thiên An, bạn gái tin đồn của Jack và tra hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Cũng từ đây, cô nàng phát hiện nhiều nghi án về nam ca sĩ, trong đó có chuyện Jack "bắt cá hai tay", có con riêng và người đó chính là Thiên An.

Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò Thiên An, đồng thời xin lỗi công chúng vì những chuyện đời tư bị mang ra bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội. Kể từ đó, Jack dường như "mất tích" trên mạng xã hội suốt nhiều tháng liền. Đến tháng 7/2022, Jack chính thức tái xuất làng nhạc Việt nhưng lại vướng tranh cãi từ đạo nhạc đến việc dùng hình ảnh Messi trong MV. Mặc những tranh luận từ dân mạng, thỉnh thoảng Jack vẫn xuất hiện biểu diễn ở các sự kiện. Tuy nhiên, nam ca sĩ ít tương tác trên mạng xã hội cũng như khoe ảnh "sống ảo" nhiều như trước kia.