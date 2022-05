Tìm hiểu chương trình Tú tài Quốc tế IB tại trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh

"Chương trình Tú tài Quốc tế IB có gì đặc biệt?" là câu hỏi mà nhiều phụ huynh đặt ra trong Ngày hội Tuyển sinh tại trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh.

Có nhiều lý do khiến chương trình ra đời tại Thụy Sỹ này được đưa vào giảng dạy tại 159 quốc gia trên thế giới, cũng như được lựa chọn bởi những trường quốc tế bậc nhất Việt Nam như trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS), Trường Quốc tế Anh Hà Nội (BIS), hay trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC), và giờ là Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh.

Điểm gặp của triết lý giáo dục

Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh ra đời với mong muốn của nhà sáng lập, là học sinh ở bất kỳ đâu cũng được thụ hưởng nền giáo dục có chất quốc tế, kể cả khi không sinh sống ở các thành phố lớn.

Trong hành trình xây dựng trường, trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh hướng tới triết lý ‘lấy người học làm trung tâm', gắn với giá trị cốt lõi "học tập suốt đời". Để làm được điều đó, học sinh được truyền cảm hứng, trao quyền, trau dồi ngôn ngữ và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh ngay từ những năm đầu đời, để trở thành những công dân toàn cầu và đủ điều kiện nhập học vào những trường đại học hàng đầu thế giới.

Nhà trường theo đuổi triết lý giáo dục "Lấy học sinh làm trung tâm"

Sự trùng khớp về triết lý giáo dục như vậy khiến ban giám hiệu trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh quyết định lựa chọn chương trình Tú tài quốc tế IB cho các bậc học từ mầm non đến lớp 12, tiên phong mang chương trình ưu tú này về trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh mảnh đất Bắc Ninh giàu truyền thống.

Nếu như sứ mệnh của Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh là khơi nguồn cảm hứng cho đam mê học tập và khuyến khích phát triển năng lực trí tuệ và cảm xúc thì chương trình quốc tế IB làm điều đó bằng cách bồi dưỡng tư duy phản biện, xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh, khuyến khích sự đa dạng, tư duy quốc tế, trí tò mò thông qua môi trường học tập lành mạnh và ưu tú.

Phát triển toàn diện con người

Để đào tạo những công dân toàn cầu ưu tú, chương trình IB chú trọng phát triển bốn khía cạnh: trí tuệ, cá nhân, cảm xúc và các kỹ năng mềm. Phương pháp dạy đa, liên/xuyên môn, truy vấn khái niệm giúp thúc đẩy sự nắm bắt và thấu hiểu kiến thức của học sinh một cách sâu sắc trong một lộ trình học được cá nhân hóa theo năng lực của mỗi học sinh.

Nhờ vậy học sinh của trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh được phát triển các tố chất cần thiết để học sinh trở thành người luôn học hỏi, có kiến thức, có kỹ năng tư duy phản biện và có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp.

Trong một thế giới luôn thay đổi, những nhà sáng lập của trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh tin rằng, đây mới là yếu tố quan trọng nhất cho học sinh của mình.

Tiếp xúc và trau dồi ngoại ngữ ngay từ nhỏ giúp học sinh xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho tương lai

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên của nhà trường được tuyển chọn khắt khe từ Mỹ, Châu Âu và các quốc gia tiên tiến khác nhằm đảm bảo chất lượng phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của trường. Các giáo viên được thường xuyên đào tạo và tham gia các chương trình Phát triển Chuyên môn của IB.

Tấm bằng tiền đại học danh giá

Không phải tự nhiên IB là chương trình được lựa chọn bởi hầu hết các trường quốc tế đắt đỏ, danh giá bậc nhất ở Việt Nam và thế giới. Theo nhận xét của nhiều giáo viên, học sinh tốt nghiệp IB có tư duy toàn cầu và nhận thức được vai trò, giá trị của mình trong thế giới. Vì thế, học sinh luôn biết cách định hướng, phát triển bản thân và trở thành người thông thái, chủ động khi vào bước chân vào đại học rộng lớn, đòi hỏi sự chủ động.

Phụ huynh được tư vấn về lộ trình học tập phù hợp với trình độ của từng học sinh

Thầy Lehman - Hiệu trưởng trường bày tỏ: "Tôi tin rằng tri thức chính là sức mạnh, và chúng ta cần có hiểu biết để trao cho các em sức mạnh phù hợp với tiềm năng của mỗi em. Với thế giới đa dạng chúng ta đang sống, với trách nhiệm của những nhà giáo dục, chúng ta cần đem đến những bài học không chỉ phù hợp mà còn khơi gợi hứng thú học tập nơi học sinh. Tôi tin nếu thiếu đi sự khích lệ, sức mạnh to lớn nhất của trí tuệ sẽ mãi không bao giờ được đánh thức".

Khai giảng tháng 8/2022, trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh mong muốn mang lại môi trường học tập đẳng cấp cho học sinh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và các vùng lân cận. Ở đây, mỗi học sinh được dung dưỡng để trở thành công dân toàn cầu, với sự bản lĩnh, tự tin, giàu tri thức nhưng vẫn mang trong mình bản sắc Việt Nam.

https://afamily.vn/tim-hieu-chuong-trinh-tu-tai-quoc-te-ib-tai-truong-quoc-te-him-lam-bac-ninh-20220502145643916.chn