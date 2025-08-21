Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết vừa lập biên bản xử phạt đối với Bùi Văn Hòa (SN 1999; trú phường Hương An, TP Huế) vì có hành vi điều khiển ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo phương tiện khác trái quy định với mục đích quay clip để đăng lên TikTok.

Bùi Văn Hòa được biết đến với một TikToker mới nổi có tên "Bin síp bơ nước Huế" có đến 252.000 lượt follower, 7,7 triệu lượt thích.

Tiktoker "Bin síp bơ nước Huế" bị CSGT mời làm việc vì vi phạm luật giao thông.

Trước đó, ngày 14-8, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên lái ô tô BKS 75A-061.xx chạy trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa, TP Huế), phía sau kéo theo một xe tự chế chở thêm xe máy điện. Hình ảnh này gây xôn xao vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đoạn clip Bùi Văn Hòa lái xe vi phạm luật giao thông đăng trên tài khoản TikTok "Bin síp bơ nước Huế".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển là Bùi Văn Hòa và mời lên trụ sở làm việc. Anh Hòa thừa nhận, khoảng 15 giờ ngày 11-8, theo lời nhờ của một cơ sở kinh doanh xe máy, anh điều khiển ô tô kéo theo xe tự chế chở xe máy điện để quay clip quảng cáo rồi đăng lên TikTok.

Tại cơ quan công an, Hòa đã nhận thức được hành vi sai trái, cam kết không tái phạm.

Chiếc ô tô mui trần mà TikToker "Bin síp bơ nước Huế" điều khiển vi phạm giao thông.

Theo đoạn clip đang tồn tại trên tài khoản TikTok "Bin síp bơ nước Huế", cảnh quay này được thực hiện trước cửa hàng xe máy Thảo Ái (Huế) và thu hút nhiều lượt xem. Trong đoạn clip, một nam thanh niên (được xác định là Bùi Văn Hoà) mang trang phục như một shipper, nói rằng do mình bị "bom" hàng nên trích ra 3 tháng thu nhập mua chiếc xe Mercedes để đi ship hàng.

Sau đó nam thanh niên này lên chiếc ô tô BKS 75A - 061.xx màu đỏ, mui trần điều khiển, phía sau kéo thêm chiếc xe tự chế, bên trên chở thêm một chiếc xe máy điện.

Xuất phát tại trước cửa hàng xe máy Thảo Ái rồi "bon bon" trên đường Nguyễn Huệ. Cuối đoạn clip là chương trình quảng cáo bán xe máy điện của cửa hàng xe máy. Đoạn clip này thu hút đến 13.600 lượt like, gần 400 bình luận, trên 1.000 lượt chia sẻ.