Tiểu Vy lên tiếng hé lộ lý do phía sau màn bật khóc gây xôn xao đêm Chung kết HHVN 2020, thì ra liên quan đến Đỗ Thị Hà

Vào tối ngày 22/11, sau hơn 2 ngày chuyển giao vương miện danh giá cho Tân Hoa Hậu Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy đã viết tâm thư xúc động gửi đến đàn em. Nếu như Đỗ Thị Hà đăng quang vào năm 19 tuổi thì Tiểu Vy đã trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018 khi chỉ mới 18 tuổi, vì thế cả hai có thể thấu hiểu được những khó khăn của nhau. Trong đêm chung kết, Tiểu Vy đã khiến dư luận xôn xao bàn tán khi bật khóc nức nở trên sân khấu. Không ít ý kiến trái chiều nhắm thẳng đến Tiểu Vy, cho rằng cô làm ảnh hưởng đến thời lượng chương trình. Tuy nhiên mới đây, động thái của nàng hậu đã khiến công chúng thêm phần thấu hiểu.

Trong tâm thư gửi đàn em, Tiểu Vy đã cũng hé lộ lý do khiến cô bật khóc nức nở và phát biểu nghẹn ngào trong thời khắc chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2 năm. Tiểu Vy bày tỏ: "Trong thời khắc chuyển giao vương miện chị đã nhìn thấy được bản thân mình trong hình ảnh của em nên đã vô cùng xúc động. Chị tin chắc rằng với sự lựa chọn của Ban tổ chức cộng với sắc đẹp, trí tuệ của em sẽ làm cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 lung linh hơn". Như vậy, lý do khiến Tiểu Vy không kiềm được nước mắt, bật khóc trước hàng chục khán giả là do đồng cảm với Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả, Tiểu Vy đã bật khóc nức nở

Tiểu Vy cho biết cô nhìn thấy hình ảnh của mình khi chứng kiến khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang

Clip: Tiểu Vy xúc động trong lúc chuyển giao vương miện

Đồng thời, Tiểu Vy cũng gửi lời nhắn nhủ và động viên với người kế nhiệm Đỗ Thị Hà: "Chúc cho hành trình 2 năm nhiệm kỳ của Đỗ Thị Hà sẽ lan toả được nhiều tình yêu thương đến với mọi người. Hy vọng, mọi người sẽ luôn ủng hộ và động viên tinh thần cho một cô gái 19 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ với vai trò một Hoa hậu Việt Nam. Chắc chắn, Tiểu Vy sẽ luôn ở bên cạnh, động viên và chia sẻ cùng em".

Khoảnh khắc đáng yêu của Tiểu Vy và người kế nhiệm Đỗ Thị Hà trong đêm Chung kết Hoa Hậu Việt Nam

Trần Tiểu Vy đã kết thúc nhiệm kỳ 2 năm thành công rực giờ, Đỗ Thị Hà tiếp tục sẽ gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam

Ảnh: Facebook nhân vật