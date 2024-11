Tiểu thư Doãn Hải My vượt 80km chỉ để "lấy lòng" chị em bạn dâu: Cách ứng xử top 1 khéo léo

Bà xã Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) dù hiện tại không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng luôn là cái tên thu hút sự chú ý trên MXH. Mỗi lần xuất hiện, Doãn Hải My đều khiến dân tình phải rần rần khen ngợi bởi vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Nhiều người còn cho rằng, ngắm Doãn Hải My mãi không chán vì nhìn cô nàng làm gì cũng thấy cuốn hút.

Đặc biệt là trong cách ứng xử, Doãn Hải My không hổ danh từng là thí sinh của một cuộc thi Hoa hậu. Người đẹp sinh năm 2001 dù còn trẻ tuổi nhưng cách cô nàng trò chuyện, đối đãi với những mối quan hệ xung quanh mình khiến ai cũng phải cảm thấy nể phục. Đây cũng là lý do mà cô nàng đi đến đâu được lòng đến đó, nhất là với gia đình nhà chồng.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là cặp đôi được nhiều người yêu mến

Mới đây, Doãn Hải My đăng tải một đoạn clip ngắn về một ngày đi làm đẹp của mình. Đáng chú ý, địa điểm làm đẹp lần này của cô nàng chính là ở tiệm spa của chị dâu Đoàn Văn Hậu. Được biết, Lan Anh - vợ của Trọng Vũ (anh trai Văn Hậu) sở hữu một tiệm làm đẹp nhỏ tại Thái Bình. Do đó, Doãn Hải My đã vượt 80km về đây để ủng hộ cho chị dâu.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Doãn Hải My có hành động ủng hộ chị dâu trong công việc. Trước đó vào dịp Tết Nguyên Đán, mỹ nhân Gen Z cũng nhanh chóng công khai để lại bình luận đăng ký slot được chị dâu làm móng chơi Tết. Cũng chính vì điều này mà cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với mối quan hệ thân thiết của hai chị em.

Doãn Hải My vượt 80km về Thái Bình để được chị dâu làm đẹp cho

Đáng chú ý, cách bà xã Đoàn Văn Hậu gọi chị dâu là "chị tui" khiến netizen thích thú

Không những thế, khi đăng tải video lên MXH, Doãn Hải My thay vì gọi Lan Anh là chị dâu, cô nàng lựa chọn cách gọi “chị tui” khiến nhiều người tan chảy. Netizen cho rằng bà xã Đoàn Văn Hậu rất khéo léo trong cách xưng hô bởi cách gọi như vậy nghe không hề xa cách mà như chị em trong cùng một nhà.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thích cái cách Hải My gọi chị Lan Anh là ‘chị tui’, nghe gần gũi mà thân thương gì đâu”.

- “Đáng yêu ghê, bạn này tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng không chảnh choẹ, cách ứng xử phải nói là 100 điểm”.

- “Ngày càng mê bạn này. Đối nội, đối ngoại rất tốt luôn. Cách nói chuyện khéo léo, chân thành nên chắc chắn rất được lòng gia đình chồng”.

- “Không phải lần đầu thấy cô ấy tinh tế nhưng lần nào cũng bất ngờ. Mà chị dâu của My cũng cưng cô nàng lắm ý, thích gia đình này”.

- “Cũng hóng mỗi lần My về Thái Bình vì mấy chị em thân nhau trông vui vẻ. Chúc gia đình mãi hạnh phúc như vậy nha”.

Được biết trước khi chính thức về chung một nhà, Doãn Hải My cũng từng nhiều lần gặp gỡ và dự những ngày đặc biệt tại quê nhà Đoàn Văn Hậu. Do đó, cô nàng được gia đình chồng dành nhiều sự yêu quý, đặc biệt là vợ chồng anh chị nam cầu thủ luôn hỗ trợ nhiệt tình khi 2 em về quê.

Doãn Hải My có mối quan hệ rất thân thiết với chị dâu của chồng

Mỹ nhân Gen Z cũng được chị dâu hỗ trợ nhiệt tình trong đám cưới vào năm ngoái

Trong đám cưới của cặp đôi vào năm 2023, Doãn Hải My được chị dâu hộ tống sau khi rời tiệc cưới. Ngoài ra, trong ngày hai em tổ chức đám cưới, chị dâu Đoàn Văn Hậu cũng thông báo tạm thời ngừng công việc để tập trung lo cho ngày đặc biệt. Thêm vào đó, chị dâu cũng chính là người lo trông rạp, dọn dẹp gọn gàng rạp cưới của Đoàn Văn Hậu ở Thái Bình.

Hiện tại, khi đã trở thành mẹ bỉm sữa, Doãn Hải My cũng thường xuyên đưa quý tử về Thái Bình chơi với ông bà nội. Mỗi khi về quê, cô nàng đều dành thời gian khá dài để tận hưởng cuộc sống yên bình tại đây.