Vào chiều ngày 2/7, nữ diễn viên Song Ha Yoon phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường, đồng thời tuyên bố kiện người tự xưng là nạn nhân (anh Oh) tội phỉ báng. Theo đó, vì anh Oh ở Mỹ, không chịu về Hàn Quốc hợp tác điều tra nên đã bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, anh Oh đã lên tiếng phản bác Song Ha Yoon. Người đàn ông này 1 lần nữa khẳng định mình nói đúng sự thật, Song Ha Yoon bị buộc chuyển trường vì bạo lực học đường. Đồng thời, anh lên tiếng làm rõ hoàn toàn không có chuyện mình bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã.

Song Ha Yoon vừa kêu oan, liền bị "nạn nhân" phản bác mạnh mẽ

Anh Oh cho biết mình là công dân Hoa Kỳ, vẫn giữ quốc tịch Hàn Quốc vì Hàn Quốc và Mỹ không có quy trình tự động huỷ quốc tịch. Việc xin hủy bỏ quốc tịch Hàn Quốc là không cần thiết và làm tốn thời gian nên anh Oh vẫn giữ nguyên, điều này không liên quan đến vụ việc. Lần cuối anh về Hàn Quốc là năm 2017, từ đó đến nay vẫn cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Về vụ việc này, anh Oh đã gửi đầy đủ bản tường trình bằng văn bản theo yêu cầu của cảnh sát Hàn Quốc, đồng thời đính kèm bản sao hộ chiếu chứng minh quốc tịch Mỹ. Dù là người bị hại, anh nhận được khuyến nghị từ phía cảnh sát Hàn Quốc rằng nên có mặt trực tiếp để làm việc. Nhưng anh không về Hàn Quốc vì phải tự lo toàn bộ chi phí vé máy bay, chỗ ở, sinh hoạt... và làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại. "Tôi đã cung cấp đủ lời khai và tài liệu chứng minh, vẫn giữ liên lạc được với cảnh sát và đã thực hiện nghĩa vụ hợp tác điều tra. Do đó, không có lý do chính đáng nào để ép tôi phải trực tiếp về nước, và cũng không có cơ sở pháp lý nào cho việc cưỡng ép người ở nước ngoài phải xuất hiện. Điều này vi phạm quyền tự bào chữa được hiến pháp đảm bảo và nguyên tắc tương xứng trong luật tố tụng hình sự" - anh Oh đanh thép.

Người bị hại cho biết anh cung cấp đủ lời khai và tài liệu chứng minh, vẫn giữ liên lạc được với cảnh sát và đã thực hiện nghĩa vụ hợp tác điều tra, nên không cần xuất hiện trực tiếp

Về thông tin bị cảnh sát truy nã, anh Oh phủ nhận: "Cảnh sát mới tạm dừng điều tra chứ chưa có bất kỳ biện pháp nào như truy nã cưỡng chế hay chặn nhập cảnh. Tôi cũng chưa từng nhận được thông báo chính thức nào từ phía cảnh sát về việc bị truy nã. Vì vậy, việc nói tôi bị truy nã là phóng đại hoặc sai sự thật".

Người đàn ông này khẳng định mỹ nhân Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bị buộc chuyển trường do bạo lực học đường: "Như đã nói, 2 trường Banpo và Gujeong thuộc cùng 1 khu, nên không thể chuyển trường đơn giản nếu không có xử lý liên quan đến bạo lực học đường. Đây là bằng chứng cho thấy Song Ha Yoon đã bị cưỡng chế chuyển trường vì có vấn đề".

Anh Oh mạnh mẽ phản bác phía Song Ha Yoon khởi kiện anh vì tung tin sai sự thật, nhưng anh chưa từng bịa đặt, thêu dệt hay xuyên tạc gì. "Những gì tôi nói đều là sự thật về vụ việc Song Ha Yoon hành hung tôi tôi, và sự việc đó đã được đài JTBC đưa tin công khai qua chương trình Scandal Supervisor vào các ngày 1, 2, 4 và 8/4/2024. Bản tin đó không chỉ dựa vào lời tôi, mà còn có xác minh từ nhiều bên liên quan do chính đài truyền hình thực hiện. Tôi chỉ đơn giản là nói ra sự thật, không hề phóng đại hay bóp méo gì cả. Tôi nhấn mạnh lại rằng, phát ngôn của tôi nằm trong quyền tự do ngôn luận và quyền tự bào chữa được hiến pháp bảo hộ".

Anh Oh cung cấp thông tin qua chương trình Scandal Supervisor của đài JTBC

Anh Oh viện dẫn các điều khoản pháp lý, cho rằng hành vi nói sự thật của anh không cấu thành tội. Thậm chí, anh Oh còn cho rằng phía Song Ha Yoon cố tình dùng vụ việc để che giấu quá khứ bản thân và quay sang công kích, vu khống ngược cho anh - vốn là nạn nhân của bạo lực học đường. Anh Oh hiện đang liên hệ với 1 công ty luật Hàn Quốc để chuẩn bị các biện pháp phòng vệ phù hợp, bao gồm cả kiện dân sự và hình sự Song Ha Yoon nếu cần thiết. Cuối cùng, anh Oh viết: "Tôi 1 lần nữa khẳng định rằng phát ngôn của tôi là chính đáng, mang tính công ích, và dựa trên sự thật, đồng thời yêu cầu phía Song Ha Yoon lập tức dừng việc kiện tụng vô lý và thao túng dư luận".

Sau phát ngôn của anh Oh, hiện phía Song Ha Yoon chưa có phản hồi.

Nguồn: Instagram