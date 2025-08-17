Mới đây, khi trả lời phỏng vấn nhân dịp sinh nhật lần thứ 59, "Tiểu Long Nữ kinh điển nhất" Lý Nhược Đồng đã gây xôn xao với những tiết lộ cực sốc. Nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp cho biết, khi nhập cảnh ở Thái Lan, cô từng bị nhân viên hải quan nước này chặn lại và chất vấn với giọng cực nghiêm rằng: "Đây có phải hộ chiếu của cô thật không? Có phải cô trộm của người khác không? Cô nhìn không giống sinh năm 1966 cho lắm".

Sau giây phút hoảng hốt, Lý Nhược Đồng mới biết được trông cô quá trẻ đẹp, cứ như mới ngoài 30 tuổi chứ chẳng hề giống như người gần chạm ngưỡng 60 chút nào nên mới bị phía hải quan Thái Lan chất vấn như vậy. Dĩ nhiên, vụ việc này đã nhanh chóng được giải quyết êm đẹp và Lý Nhược Đồng cũng coi như đây là một kỷ niệm vui vì được gián tiếp khen ngợi nhan sắc.

Nữ diễn viên Thiên Long Bát Bộ chia sẻ: "Tôi cảm thấy trạng thái của mình tốt như vậy có một nửa là nhờ việc chăm vận động. Mục tiêu của tôi là đến lúc 70, 80, 90 tuổi, tôi vẫn có thể đi tập thể hình được".

Lý Nhược Đồng kể lại lần bối rối ở cửa hải quan nhân dịp đặc biệt.

Dĩ nhiên, Lý Nhược Đồng cũng từng có những lo âu về vấn đề tuổi tác. Cô tâm sự: "Lúc khoảng 30 tuổi, tôi thực sự rất lo lắm, bồn chồn. Cái khoảnh khắc chuyển từ 29 sang 30 tuổi, tôi thấy mình già rồi. Thế nhưng khi chuyển sang tuổi 40, tôi lại nghĩ: "Ồ, nhanh vậy sao? Đã 40 tuổi rồi!". Đến khi 50 tuổi, tôi thấy may mắn vì đến lúc này, trí tuệ cả tôi vẫn còn tăng thêm, thật đáng mừng. Hiện giờ, khi 50 tuổi, gần 60 rồi, tôi bắt đầu cảm thấy mình càng sống càng thông thái, hiểu rõ chính bản thân mình và ngày càng thư thái hơn". Theo nữ diễn viên họ Lý: "Tuổi tác chỉ là con số, trạng thái của bản thân mới là đáp án cuối cùng".

Quả thực, giờ đây, dù đã ở độ tuổi U60, Lý Nhược Đồng vẫn hoạt động tích cực trong showbiz, khiến netizen nể phục với sự trẻ trung không chỉ về ngoại hình mà còn về cách sống, tâm hồn. Mới đây, nữ diễn viên còn tái hiện lại bức ảnh 35 năm trước của mình, khiến dân tình xuýt xoa với nhan sắc không tuổi.

Nhan sắc của Lý Nhược Đồng sau 35 năm.

Ngoài ra, trong năm 2025 này, Lý Nhược Đồng còn góp mặt trong một bộ phim ngắn với vai trò nữ chính, kiêm giám chế và gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Dù mỗi tập chỉ kéo dài chưa đến 4 phút nhưng bộ phim đã đạt đạt gần 200 triệu lượt xem chỉ sau 8 ngày phát hành, rating đứng đầu khung giờ vàng, vượt qua cả những tác phẩm truyền hình truyền thống từng gây tiếng vang như Đại Đường Vinh Diệu, Tiểu Hạng Nhân Gia, Cửu Trọng Tử.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng Lý Nhược Đồng tự hạ thấp thân phận khi góp mặt vào đường đua phim ngắn nhưng cô cho biết: "Diễn viên chẳng phân biệt phim dài hay phim ngắn. Chỉ cần sẵn sàng đầu tư tâm huyết thì đó là một diễn viên tốt rồi!".

Lý Nhược Đồng vốn là "tay ngang", từ một cô tiếp viên hàng không đá chéo sân sang ngành giải trí. Thế nhưng với nhan sắc xinh đẹp, sự nỗ lực không ngừng và lối diễn xuất tự nhiên, cô đã ghi dấu ấn trên màn ảnh với nhiều bộ phim kinh điển như Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Võ Đang, Dương Môn Nữ Tướng…

Đặc biệt, vai diễn Tiểu Long Nữ do cô thể hiện trong Thần Điêu Đại Hiệp là hình mẫu kinh điển trong lòng đông đảo khán giả truyền hình. Đến nhà văn Kim Dung cũng từng khen nức nở: "Đây là Tiểu Long Nữ trong lòng tôi. Khí chất thanh lãnh của cô ấy rất giống với dáng vẻ 'Da thịt như bắng tuyết, yểu điệu như xử nữ' trong nguyên tác".

Về tình duyên, Lý Nhược Đồng chịu nhiều lận đận khi nên duyên với đại gia hơn cô 10 tuổi, từng đỗ vỡ hôn nhân và đã có con riêng Quách Ứng Tuyền. Người đẹp họ Lý sẵn sàng rời bỏ showbiz theo yêu cầu của người tình, sẵn sàng còng lưng gánh nợ thay nhưng cuối cùng lại chịu cái kết bẽ bàng, bị bỏ rơi sau 10 năm gắn bó.

Cú sốc cực lớn khiến Lý Nhược Đồng mắc bệnh tâm lý, từng có suy nghĩa dại khờ. Cũng may là nhờ có sự động viên, an ủi của bạn bè, người thân, cô đã tự vực dậy bản thân và tái xuất showbiz. Từ bài học của bản thân, Lý Nhược Đồng đã gửi lời khuyên tới công chúng qua sóng truyền hình rằng: "Đừng có mờ mắt vì tình yêu và cũng đừng tùy tiện từ bỏ sự nghiệp của chính mình".

Lý Nhược Đồng từng tốn 10 năm để điều trị tâm lý sau khi bị đại gia bỏ rơi.

Giờ đây, cô đã hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh trong quá khứ, có lối sống cực lành mạnh, khoa học và xinh đẹp như bị thời gian bỏ quên, khiến dân tình ngưỡng mộ không thôi.

Nguồn: baijiahao