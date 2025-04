“Tiểu diva” lên truyền hình khóc lóc tuyên bố nóng về chồng kém tuổi ngay trước thềm đám cưới

"Beyoncé xứ Hàn" Ailee đã đăng ký kết hôn với mỹ nam Choi Si Hoon (show Địa Ngục Độc Thân) hồi tháng 8 năm ngoái và sẽ chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 20/4 tới đây. "Nhất cử nhất động" của cặp đôi trong thời gian gần đây đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Trong sáng 16/4, tờ TVReport đưa tin, Ailee vừa cùng ông xã xuất hiện trên chương trình Kcoshow 3 (tvN STORY) và lên tiếng giải thích về loạt tin đồn bủa vây quanh họ. Ngay trên sóng truyền hình, "Beyoncé xứ Hàn" bật khóc phản bác lại tin đồn ông xã thất nghiệp, ăn bám vợ: "Chồng tôi đang làm việc rất chăm chỉ, nhưng nhiều người lại cứ tung tin rằng anh ấy thất nghiệp. Anh ấy không chỉ là influencer (nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng) mà còn đang làm việc trong 1 công ty nữa. Nhưng nhiều người lại cứ cho rằng trong 2 chúng tôi chỉ có tôi đang nai lưng kiếm tiền".

Ailee lên truyền hình kêu oan cho chồng kém 3 tuổi

Cũng trong chương trình mới đây, Choi Si Hoon tỏ ra bức xúc trước những tin đồn liên quan tới anh: "Tin đồn đó khiến tôi cảm thấy như tất cả nỗ lực và những việc tôi làm đều đã bị phủ nhận. Tôi thật sự cảm thấy thất vọng và chán ghét điều này. Tôi từng ước rằng mọi người không biết đến tôi, đừng chú ý đến tôi nữa. Nhưng giờ thì tôi lại bị mọi người săm soi, để ý rồi. Tôi vẫn đang nỗ lực và cố gắng hết mình đó chứ, nhưng những bình luận ác ý khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn".

Chồng Ailee chia sẻ thêm về cảm xúc của anh khi phải đối mặt với hàng loạt tin đồn: "Tôi giống như bị tê liệt hoàn toàn. Tôi ngồi trong phòng, đơ ra như tượng và phải cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân". Ngay sau khi lắng nghe những chia sẻ từ ông xã, Ailee đã cố kìm nén nước mắt và nói: "Nếu Si Hoon không gặp tôi, có lẽ anh ấy đã không phải chịu đựng những chuyện này. Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất biết ơn vì anh ấy vẫn chọn tôi".

Những chia sẻ của Aillee và ông xã Choi Si Hoon trong chương trình mới đây đã gây bão mạng xã hội

Cách đây không lâu, Choi Si Hoon đã đăng video mới trên kênh YouTube cá nhân và lên tiếng về nghi vấn làm trai bao từng gây xôn xao mạng xã hội cách đây 3 năm. Theo đó, mỹ nam 9X đã mạnh mẽ bác bỏ tin đồn ngay trước thềm đám cưới: "Hồi đó, tôi đang xem Địa Ngục Độc Thân cùng gia đình thì đột nhiên thấy những bài đăng trên mạng cho biết tôi từng làm tiếp viên tại 1 quán bar. Nay tôi xin khẳng định mình chưa từng làm tiếp viên ở quán bar. Tôi có thể đánh cược bằng cả mạng sống của mình để khẳng định điều đó".

Cũng trong video mới đây, Choi Si Hoon cho biết tin đồn "từ trên trời rơi xuống" đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của anh: "Đó là lúc tôi thầm nghĩ ‘Có lẽ con đường hoạt động nghệ thuật trong showbiz không phù hợp với mình. Tôi yêu nghề lắm, nhưng có lẽ tôi nên từ bỏ nghề này thôi’. Tôi chỉ là 1 diễn viên vô danh. Đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với tin đồn như vậy và cảm thấy vô cùng bức xúc. Khi quyết định đi theo diễn xuất, tôi đã dừng hết mọi công việc bán thời gian để tập trung cho con đường mình đã chọn. Tôi dồn hết tâm huyết vào các lớp học diễn xuất, luyện giọng nói và không ngừng nâng cao kỹ năng. Nhưng sau khi tin đồn xuất hiện, tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ".

Chồng Ailee phủ nhận nghi vấn làm trai bao trên kênh YouTube cá nhân

Ailee và Choi Si Hoon xác nhận chuyện tình cảm hồi tháng 3 năm ngoái trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Được biết, 2 người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè chung.

Ailee sinh năm 1989, là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 2012 khi vừa tròn 23 tuổi. Nữ diva sở hữu giọng hát nội lực, tư duy âm nhạc thông minh và được khán giả xứ kim chi trìu mến gọi là "Beyoncé xứ Hàn". Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, cô đã trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á với loạt hit như Heaven, I Will Go To You Like The First Snow (nhạc phim Goblin), Goodbye My Love, Don't Touch Me, U&I...

Trong khi đó, Choi Si Hoon kém vợ 3 tuổi, từng làm diễn viên, người mẫu trực thuộc công ty Polaris Entertainment. Anh từng trở thành hiện tượng trên mạng vào thời điểm tham gia show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân mùa 1 cách đây 3 năm. Hiện tại, Choi Si Hoon làm quản lý nhà hàng tại Seoul.