Tiết lộ của anh chàng làm nghề trang điểm cho búp bê - Một thú chơi siêu đắt đỏ cùng những lời đồn thổi “rợn người” quanh những chú búp bê nhìn sống động như người thật

Hồi còn nhỏ, hẳn là cô bé nào cũng từng có riêng cho mình một em búp bê xinh xắn với đặc điểm chung là mái tóc vàng, mặt nét Tây và đôi chân dài miên man. Trải qua thời gian, khi cuộc sống ngày càng khấm khá và hiện đại hơn thì búp bê dần trở thành một thú chơi theo chất riêng, mà đặc biệt, chỉ người lớn mới chơi được.

Búp bê của người lớn không giống với búp bê trẻ con bởi được trang điểm, mặc đồ cầu kỳ, đắt tiền chẳng thua con người là mấy. Búp bê bây giờ có nhà riêng, xe riêng và đi spa, vui chơi chẳng thiếu thứ gì. Với nhiều người, được sống và chơi cùng búp bê chính là cách xả stress cực kỳ hữu hiệu. Nhờ đó, cộng đồng những người chơi búp bê ở Việt Nam hiện nay đã phát triển lên một con số khá lớn, trong đó có cả những cái tên nổi tiếng như Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân, ca sĩ Đào Bá Lộc hay nhà báo Trác Thúy Miêu. Mỗi người trong số họ ai cũng có cái gu riêng nhưng chung quy lại thì họ đều cảm mến những những hình nộm nhỏ bé đẹp đến từng chi tiết.

Ca sĩ Đào Bá Lộc, nhà báo Trác Thúy Miêu hay Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân đều là những người đam mê búp bê.

Đối với những người chơi búp bê, họ sẽ không thấy xa lạ với những người thợ trang điểm mặt cho các em cưng của mình. Và chàng trai Phan Ngọc Sang dưới đây thời gian này đang khá nổi trên mạng xã hội trong lĩnh vực này vì đã có kinh nghiệm "họa mặt" cho rất nhiều bé. Các nét vẽ của Sang rất đẹp khiến cho búp bê trở nên có hồn và sinh động hơn hẳn phiên bản gốc do nhà máy sản xuất ra.

Phan Ngọc Sang - cái tên đang nổi trong giới trang điểm búp bê khu vực phía Nam.

Một sản phẩm do Sang làm ra.

Chọn nghề lạ - vẽ mặt cho búp bê chứ không phải con người

Nghề trang điểm búp bê của Sang ra đời với mục đích giúp những người chơi búp bê thỉnh thoảng có thể thay đổi phong cách cho các bé cưng của mình. Đơn giản nhất là sau khi mua búp bê, những cô cậu chủ sẽ nhờ đến Sang xóa hết lớp vẽ mắt, môi đại trà đi và đè lên đó một lớp mới nhìn cầu kỳ hơn, phong cách hơn và cũng có hồn hơn nữa.

"Đối tượng chơi búp bê chủ yếu là nhân viên văn phòng, các bà mẹ bỉm sữa và những người chuyên sưu tập búp bê. Giá vẽ cho mỗi bé rơi vào khoảng từ 800 ngàn đến 2,5 triệu đồng tùy vào mức độ khó của sản phẩm. Những ngày đầu mình làm hỏng cũng nhiều, nhưng sau đó luyện tập thì cũng vẽ đẹp hơn.

Công việc trang điểm búp bê tốn khá nhiều thời gian.

Và tay nghề của Sang bây giờ đã được nhiều người trong giới sưu tập búp bê công nhận.

Trang điểm cho búp bê thì cũng giống như cho con người vậy, có mắt, chân mày… sao cho hài hòa và đẹp nhất. Cái khó hơn chắc là ở chỗ nếu con người có sẵn mắt thì mình phải tự tạo cho các em búp bê một đôi mắt để làm sao các em có chiều sâu nhất thôi.

Nói về thú chơi búp bê bây giờ thì mình phải thừa nhận là nó đang rất có sức hút. Thậm chí còn có một cuộc thi Hoa hậu dành riêng cho búp bê được tổ chức hàng năm là nơi quy tụ những em bé được vẽ mặt lại cùng nhau tỏa sáng. Những bé này được chủ đầu tư rất chỉn chu từ tóc tai đến trang điểm, quần áo và cùng so kè như một trận chiến nhan sắc thực sự. Và bởi con người càng ngày càng duy mỹ nên các em búp bê cũng theo đó mà đẹp lên theo thời gian".

Càng dấn sâu vào nghề, Sang càng thấy búp bê là đối tượng rất cầu kỳ.

Búp bê ngày càng đẹp và thần thái như những người mẫu thực sự.

Còn với những người chơi bình thường, Sang cho biết số lượng búp bê gái vẫn nhiều hơn cả, thỉnh thoảng có một số bạn nữ muốn tặng búp bê cho bạn trai thì Sang sẽ phải "chuyển giới" cho các bé. Nói thì to tát nhưng khâu chuyển giới đó cũng không mất nhiều thời gian lắm, chỉ là làm lại tóc và vẽ mặt cho nam tính hơn thôi. Tuy vậy, cách tư duy làm sao để vẽ cho đẹp nhất cũng tốn của Sang khá nhiều thời gian.



Búp bê trai cũng rất được ưa chuộng chứ không riêng các búp bê gái.

Những em búp bê hàng "khủng" trong giới sưu tập

Với khoản tiền công vẽ như đã nói, Sang thu nhập mỗi tháng vào khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, bạn bè của Sang là những người bán trang phục cho búp bê thì thu nhập lại còn cao hơn nữa vì thường các cô cậu chủ sẽ đầu tư cực lớn cho các em cưng của mình.

"Quần áo thì người sao búp bê vậy, nữ thì có các loại váy đầm từ truyền thống đến hiện đại, nam thì quần áo giày dép không thiếu thứ gì trên đời. Mỗi dòng búp bê lại có size và số đo khác nhau nên các hàng toàn phải đặt may. Một số cô thợ may thời gian đầu không nhận làm vì cho rằng không mang lại lợi nhuận nhưng sau đó đã phải thay đổi cái nhìn bởi đồ búp bê nhiều khi còn có giá gấp đôi, gấp 3 thậm chí gấp 10 lần đồ của người luôn. Nhiều bộ cầu kỳ Việt Nam mình không ai nhận các bạn phải gửi tận sang nước ngoài đặt may và giá thì lên đến cả 10 triệu/bộ cũng có. Mình có quen vài người may và kinh doanh áo quần búp bê thu nhập của họ lên đến 50, 60 triệu/tháng là chuyện bình thường".

Đồ dùng của búp bê cầu kỳ thậm chí còn hơn cả con người.

Đồ phụ kiện đắt đỏ là vậy nên một khi xác định chơi búp bê thì người sưu tập cũng phải chuẩn bị một khoản ngân quỹ không nhỏ. Ngoài vẽ mặt thì hiện tại Sang còn bán cả búp bê nữa, hay nói đúng hơn là làm theo đơn đặt hàng của khách. Sang có những con búp bê được sản xuất đại trà, sau đó sẽ chỉnh sửa khuôn mặt, tóc tai theo ý của khách và bán lại cho họ. Theo Sang, giá bán búp bê khá cao, khoảng vài triệu mỗi con và sản phẩm đắt nhất từ trước đến nay Sang từng làm là búp bê mô phỏng nhân vật trong siêu phẩm điện ảnh Avatar có giá 11 triệu đồng.

2 nhân vật trong siêu phẩm điện ảnh Avatar được Sang vẽ lại quá ấn tượng.

Với em búp bê này, Sang đã phải thao tác thêm khá nhiều, từ việc đắp tai, gắn thêm đuôi và trang điểm khắp cả người. Ngoài ra, Sang có chia sẻ thêm về một trải nghiệm trang điểm cho em búp bê sứ được làm hoàn toàn bằng tay bởi một nghệ nhân mà mức giá nói ra chắc ai cũng phải choáng váng - 80 triệu đồng.

Em búp bê có giá 80 triệu đồng là dòng high fashion đẳng cấp bằng sứ.

Những bí ẩn xung quanh thú chơi và lời đồn con trai ai sưu tập búp bê cũng đều là "màu tím"

Búp bê đẹp đẽ là vậy nhưng trên thế giới lại đã từng xuất hiện rất nhiều lời đồn và câu chuyện về những búp bê ma. Thậm chí, rất nhiều trong số chúng đã được dựng thành phim và luôn gây ám ảnh cho người xem mỗi khi nhắc đến như Annabelle hay Brahms. Từ đó về sau, nếu nói đến chơi búp bê, rất nhiều ý nghĩ "đen tối" sẽ ngay lập tức nảy ra.

Annabelle - một trong những búp bê ma ám kinh điển nhất mọi thời đại.

Khi nhắc đến điều này, Sang chỉ cười và nói: "Thật ra thì chơi búp bê cũng giống như chúng ta sưu tập tem, sưu tập đồ cổ thôi mà, nó là sở thích chứ chẳng có gì bí ẩn hay ma quái cả đâu. Khách hàng của mình đa số là nữ, có cô 70 tuổi vẫn yêu thích và sưu tập búp bê. Cô ấy nói ngày bé khổ lắm, chỉ thích chơi búp bê mà bố mẹ không có tiền cho nên lớn lên đủ điều kiện kinh tế thì phải chơi.

Và những con búp bê mình vẽ hay của mọi người chơi thì đều được sản xuất mới hoặc được các nghệ nhân tạo ra bằng tay. Mình nghĩ nếu búp bê mà có linh hồn hay bị ma ám thì làm gì có ai dám chơi và chơi nhiều như thế được. Bởi vì mọi người cũng thấy, chuyện ma ám thì từ trước đến nay vẫn chưa có sự xác thực nào, nhiều khi chỉ là các món đồ gắn liền với sự vật, sự việc nào đó hoặc một câu chuyện riêng mà nhiều người không giải thích được mà trở nên bí ẩn thôi".

Sang nói, búp bê hầu hết đều được sản xuất mới và thú chơi này cũng chẳng có gì bí ẩn như mọi người vẫn tưởng.

Sang nói cũng có lý, nếu mà bị ma ám hay có linh hồn thì làm gì có ai dám chơi búp bê nữa chứ?

Và thêm một câu hỏi nữa mà Sang cũng hay nhận được, đó là con gái chơi búp bê đã đành, đến nhiều chàng trai cũng không cưỡng lại được sức hút mỹ miều này thì liệu có hay chăng một sự đánh đồng về giới tính ở đây? Sang đã trả lời rằng: "Thời nay các bạn trong hội búp bê hay đem búp bê đi chơi như một thú vui xinh đẹp thì bị mọi người hiểu lầm, nhưng biết sao giờ vì người ngoài không biết thì cũng không trách được. Nhưng mình nghĩ đàn ông chơi búp bê thì ít nhiều cũng sẽ có một chút thiên tính nữ vì họ yêu cái đẹp. Tuy nhiên không phải tất cả họ đều là màu tím đâu nha, mình có biết một số người đàn ông thực thụ họ vẫn chơi búp bê và chọn các nhân vật là nam như Dương Quá, Cô Long, Tây Du Ký hay các anh hùng Marvel chẳng hạn".

Con trai chơi búp bê thì sẽ chọn những nhân vật là nam có phần gai góc hơn.

Không phải tất cả đàn ông chơi búp bê đều "màu tím", Sang chia sẻ.

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, con người ta lại càng có nhu cầu giải trí nhiều hơn. Lúc ấy, một món đồ chơi vừa đẹp đẽ lại có sức hút như búp bê được ưa chuộng là điều không khó hiểu. Nhưng mà, thú vui thì hãy cứ để nó là thú vui, đừng vội gán vào đó những câu chuyện không hồi kết để rồi không đâu sự tao nhã ấy lại trở nên kỳ bí trong mắt mọi người.