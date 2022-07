Tiết lộ bản thân khó có thai ngay khi nhận được lời cầu hôn, câu trả lời ngắn gọn từ bạn trai khiến cô gái gật đầu lên xe hoa!

Vợ: Nguyễn Thanh Trà My - sinh năm 1987, hiện là giáo viên dạy Mỹ thuật Chồng: Nguyễn Quốc Hưng - sinh năm 1987, hiện kinh doanh Giáo dục Hai vợ chồng hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Cặp đôi thanh mai trúc mã và chuyện tình đặc biệt

Câu chuyện về những cặp đôi thanh mai trúc mã luôn nhận về những sự chú ý và khiến người ta phải trầm trồ. Còn gì hạnh phúc hơn khi hai người quen nhau từ khi còn bé thơ, cùng lớn lên rồi sau đó về chung một nhà.



Trà My và Hưng quen nhau khi học chung cấp 1. Họ chung lớp, chung bàn vì đều có vóc dáng nhỏ con nên cô xếp ngồi bàn đầu. Đến khi hết lớp 4, cả hai không còn học chung nữa và xa nhau.

Đến năm thứ nhất Đại học, cô nhận được cuộc gọi của Hưng đúng đêm Giao thừa khi anh kiếm được thông tin về cô qua Yahoo. Đó là một cuộc điện thoại dài nhất lịch sử của cả hai, có những đoạn ký ức tuổi thơ My đã quên và nó ùa về ngay lúc đó.

Khi gặp lại cậu bạn thuở nào, Trà My chẳng có ấn tượng gì ngoài việc Hưng là con trai thành phố mà ăn mặc quê mùa, thùng thình, toàn màu tối. Ngoại hình của Hưng không thể "ăn điểm" nổi trong lòng My bởi cô là dân Mỹ thuật.

"Anh là trai thành phố nhưng không rành đường sá Sài Gòn, không biết chỗ nào ăn chỗ nào chơi. Khi đó mình chỉ xem anh như bạn thâm, tâm sự chuyện yêu đương thôi", cô kể.

Thời điểm đó My đang có người yêu, Hưng cũng vậy. Hai người bạn cũ nói chuyện với nhau thường xuyên và rồi dần dần, My cảm nhận được tình cảm khác lạ dành cho Hưng. Cô quyết định chia tay người yêu vì thấy lòng mình đã khác. Sau này, cô mới biết anh đã chia tay người yêu của mình từ khi gặp lại cô rồi.

My kể: "Anh nói rằng từ khi xa nhau hay nằm mơ thấy mình. Những giấc mơ kỳ lạ, xuất hiện đều đặn vài lần mỗi tháng, kéo dài đến tận nhiều năm, thôi thúc anh đi tìm mình. Mình đã khác ngày thơ bé rất nhiều (anh chê mập quá nhận không ra) duy có ánh mắt là vẫn vậy. Anh yêu đôi mắt nâu ngây thơ và nụ cười rạng rỡ kể từ thuở ấy".

Hình ảnh căp đôi khi còn thơ ấu chụp chung.

Tuy nhiên, khi chấp nhận lời yêu của Hưng rồi My vẫn chưa thể dứt hẳn với tình cũ. Tính cô đa nghi nên không biết liệu Hưng yêu mình đến mức nào, có thực sự như anh nói hay không. Cô muốn an toàn nên cứ quen cả hai đã, chưa dứt hẳn được. Cuối cùng chuyện này bị Hưng phát hiện khi My đang đi cùng tình cũ.



"Anh bình tĩnh lắm rồi khóc, lạnh lùng đến đáng sợ, không cho mình giải thích. 28 ngày sau đó mình nhắn tin mà anh im lặng, rồi mình đến nhà tìm anh rồi cuối cùng làm lành được. Khi đó, mình nghĩ mối quan hệ cả hai vẫn tiếp tục được dù ở bờ vực tan vỡ là vì anh tin vào nhân duyên và những giấc mơ khiến anh nghĩ nếu gặp lại mình thì sẽ không để lạc mất nữa. Lí do thứ hai là ở mình. Mình đã nhìn nhận lại bản thân và nhận ra mình yêu ai rồi chủ động níu giữ anh", Trà My tâm sự.

Câu trả lời dứt khoát của người đàn ông giúp cặp đôi về chung một nhà

Ngày Hưng cầu hôn, Trà My nói thẳng về tình trạng của bản thân mình. Với người khác có thể làm mẹ là dễ dàng nhưng với cô lại khó khăn. Khi nói chuyện khó có con với anh, Hưng trả lời: "Bây giờ em cũng đâu có bầu có con gì đâu anh vẫn cầu hôn em mà, vẫn yêu em mà, ngốc thế".

Sự quyết đoán và cam kết đó khiến My đồng ý lên xe hoa. Về phần gia đình, Trà My cũng cảm thấy may mắn khi bố mẹ hai bên đã biết nhau từ xưa. Cô chính là đứa con dâu được bố mẹ chồng ưng mắt chọn về. Bởi vậy, chuyện ra mắt và đưa ra các quyết định đều thuận lợi.

Đám cưới diễn ra sau khi cả hai yêu nhau được 6 năm.

Những tấm ảnh cưới của cặp đôi.

Yêu 6 năm cưới nhau 4 năm họ vẫn luôn quấn quýt nhưng chưa có em bé. Hưng luôn an ủi, hứa rằng dù không có con vẫn yêu vợ hết lòng.

Rồi sau một chuyến du lịch Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Lạt trong cùng 1 tháng về nhà, cô phát hiện bản thân đã mang thai.

My chia sẻ: "Biết tin mình có bầu, anh khóc ngay ở bệnh viện. Thì ra anh cũng mong muốn làm cha như bao người, chỉ là anh sợ vợ buồn nên giấu đi. Anh bắt mình nghỉ làm dưỡng thai, mọi thứ anh lo, lên xuống cầu thang anh bế, ăn cơm anh dọn, thích ăn gì anh nấu hoặc dẫn đi anh. Mình khám thai anh luôn hộ tống, việc nhà cấm động tay. Nói chung anh chăm sóc chu đáo đến mức mình chẳng phải làm bất cứ việc gì".

Bây giờ kết hôn đã 9 năm, Trà My sinh 3 em bé cho chồng. Suốt ngần ấy năm, cô chưa bao giờ phải làm việc nhà một mình, đi chợ có chồng chở đi, làm bếp cũng chia nhau, phơi quần áo cũng có đôi, riêng rửa chén chồng giành làm hết vì không muốn tay vợ bị xấu.

Cuộc sống của hai vợ chồng hạnh phúc và hoàn mỹ vô cùng. Nói về những bí quyết hôn nhân, Trà My tâm sự: "Ví dụ đang cãi vã hai vợ chồng sẽ không được ra khỏi nhà để tránh những trường hợp đáng tiếc. Trừ khi đi công tác thì không ai được qua đêm bên ngoài, dù giận dỗi thì vẫn phải ngủ chung giường, đi chơi đúng lịch. Hơn nữa, phụ nữ cũng nên có chút kỹ năng "giường chiếu" để khiến chồng say đắm hơn".

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.

Những chuyện tình thanh mai trúc mã bao giờ cũng tuyệt đẹp. Và có lẽ, chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi cả hai có thể gắn bó thêm nhiều năm bên nhau, xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

