Khi nói đến việc làm sao để nhanh chóng sở hữu một chiếc bụng săn chắc và phẳng lì, có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến nhưng gì mình ăn. Nhưng nếu không để ý, cố gắng của bạn có thể trở thành công cốc do những gì bạn uống.



Mặc dù đồ uống thường bị bỏ qua khi nói đến chuyện kiểm soát cân nặng, nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý cân nặng không kém gì thức ăn. Từ việc tăng cường trao đổi chất của bạn để tăng cường tiêu hóa và kiềm chế cảm giác thèm ăn, đồ uống phù hợp có thể giúp bạn đạt được mục tiêu có eo săn chắc.

Để tìm hiểu thêm về những loại đồ uống có tác dụng giảm mỡ bụng, lấy lại eo thon, Trista Best, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với Balance One Supplements, đã chia sẻ trên trang Eat This, Not That! 5 loại.

Mặc dù các lựa chọn này không phải là thuốc tiên kỳ diệu đảm bảo kết quả ngay lập tức, nhưng chúng chắc chắn có thể bổ sung cho chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tập thể dục thường xuyên để giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân. Đặc biệt, những loại đồ uống này rất bình thường và dễ kiếm. Vào mùa hè, những ai đang có ý định giảm mỡ, lấy lại eo thon càng nên thử.

1. Nước lọc

Bắt đầu ngày mới với một ly nước lọc để khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn. Đó là bởi vì cơ thể được bổ sung đủ nước trong suốt cả ngày sẽ hỗ trợ khả năng chuyển hóa chất béo hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy uống nước trước bữa ăn cũng có thể khiến bạn cảm thấy no hơn, giảm nguy cơ ăn quá nhiều.

"Giữ nước cho cơ thể là điều rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn, ngăn ngừa ăn quá nhiều, hỗ trợ trao đổi chất", chuyên gia dinh dưỡng Trista Best nói.

2. Trà xanh

Trà xanh đặc biệt có tác dụng tăng cường trao đổi chất do hàm lượng catechin rất cao. Chất chống oxy hóa tự nhiên này thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ quản lý cân nặng lành mạnh. Ngoài ra, hàm lượng caffeine vừa phải trong trà xanh có thể cung cấp một sự tăng cường năng lượng nhẹ nhàng, làm cho nó trở thành một sự thay thế tuyệt vời cho đồ uống có đường, giàu calo.

"Trà xanh chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất như catechin, có thể giúp tăng cường trao đổi chất, tăng quá trình oxy hóa chất béo", Trista Best cho biết.

3. Nước chanh

Nước chanh chứa nhiều vitamin C nên sẽ hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo của cơ thể. Uống nước chanh ấm vào buổi sáng có thể khởi động quá trình trao đổi chất của bạn và thúc đẩy cảm giác no, có khả năng ngăn ngừa ăn quá nhiều ở thời điểm cuối ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Trista Best, nước chanh có lượng calo thấp và có thể giúp tiêu hóa, giải độc. Vì nước chanh có hương vị nên cũng dễ uống hơn nước thường.

4. Nước ngâm dưa chuột

Nước ngâm dưa chuột cũng có thể là một công cụ hữu ích để duy trì hydrat hóa và quản lý cân nặng. Dưa chuột có chứa hơn 95% là nước nên có tác dụng giữ ẩm cho cơ thể. Ngoài ra, chúng có chứa các hợp chất có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn, có khả năng làm giảm lượng calo tổng thể.

"Nước ngâm dưa chuột rất sảng khoái và ít calo. Nó có thể giúp bạn giữ nước và có tác dụng lợi tiểu nhẹ", Best nói.

5. Nước dừa

Mặc dù nó không trực tiếp nhắm vào mỡ bụng nhưng nước dừa có thể tăng cường chức năng trao đổi chất, ngăn ngừa giữ nước và giảm đầy hơi. "Nước dừa là một loại đồ uống giàu chất điện giải tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa mất nước và thúc đẩy cân bằng chất lỏng", chuyên gia dinh dưỡng Trista Best lý giải.