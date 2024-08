Tiết kiệm hàng chục triệu đồng khi mua xe Toyota trong tháng 8

Nắm bắt tình hình thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho đông đảo khách hàng có cơ hội sở hữu những mẫu xe chất lượng, Toyota Việt Nam, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross trong tháng 08/2024.



Cụ thể, từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/08/2024, khách hàng mua các mẫu xe kể trên sẽ nhận được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ khi hoàn tất thủ tục thanh toán trong thời gian diễn ra chương trình, mức hỗ trợ trước bạ không vượt quá mức hỗ trợ tối đa theo từng dòng xe. Ngoài ra, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam sẵn sàng dành tặng lãi suất ưu đãi 4,99% trong 6 tháng đầu cho tất cả các mẫu xe của Toyota.

Việc đẩy mạnh hàng loạt những ưu đãi hấp dẫn đã giúp Toyota đạt thành tích ấn tượng trong cuộc đua doanh số tháng 7. Theo đó, 6.588 xe (bao gồm Lexus) đã được giao đến tay khách hàng, trong đó mẫu xe Vios tiếp tục khẳng định vị trí top đầu xe bán chạy nhất thị trường với 1.745 xe, tăng 227% so với tháng 6. Đóng góp đáng kể vào thành tích trên là Yaris Cross với thiết kế hiện đại cùng trang bị tiện nghi phong phú và công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc với doanh số 1.242 xe, tăng 153% so với tháng trước đó. Cuối cùng là mẫu xe Veloz Cross - sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình đạt doanh số 766 xe.

Với chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm kết hợp cùng những ưu đãi lớn, bốn mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì phong độ và là trụ cột doanh số của Toyota trong tháng 8.