Tiếp tục đón không khí lạnh, miền Bắc mưa lớn kéo dài

Miền Bắc đón không khí lạnh

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua những ngày với thời tiết mát mẻ, xao dịu không khí oi bức sau đợt nắng nóng kỷ lục. Nền nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, cao nhất 27-30 độ. Không khí lạnh cũng gây mưa rào rải rác về đêm và sáng sớm cho nhiều khu vực ở miền Bắc.

Dự báo thời tiết mát mẻ tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn sẽ kéo dài đến cuối tuần bởi một đợt không khí lạnh nữa sẽ tiếp tục được tăng cường xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên những ngày qua thời tiết các tỉnh miền Bắc khá mát mẻ, khu vực vùng núi nền nhiệt thấp hơn nên có lạnh về đêm và sáng (Ảnh minh họa)

Ngày 10/5, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng ngày và đêm 11/5 khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên:

Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: Từ đêm 11-14/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng thời kỳ ngày 11-12/5 Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trước đó từ chiều và đêm 10/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 11-13/5 và 18-19/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tuy nhiên theo dự báo, sau đợt mưa này, các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới. Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: Từ ngày 17-19/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Từ nửa cuối tháng 5/2023, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,00C, số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ so với năm 2022 và so với TBNN cùng thời kỳ.

Nắng nóng sẽ gia tăng từ nửa cuối tháng 5 tại miền Bắc.

Nam Bộ bước vào mùa mưa

Đêm 9/5 và sáng sớm 10/5, ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 09/5 đến 08h ngày 10/5 có nơi trên 50mm như: Cam An Bắc (Khánh Hòa) 76.2mm, Quảng Tân (Đắk Nông) 93.4mm, Proh-Đơn Dương (Lâm Đồng) 68.4mm, Đắk Som (Đắc Nông) 58.2mm,…

Dự báo: Từ ngày 10-11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trước khi đón đợt mưa đang diễn ra, Nam Bộ cũng đã trải qua một đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao nhất trên 38 độ tại nhiều tỉnh thành như TPHCM, Đồng Nai,... Tuy nhiên từ khoảng giữa tháng 5, khu vực Nam Bộ sẽ bắt đầu bước vào mùa mưa.

Nam Bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa, nắng nóng sẽ giảm dần.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết thời tiết mưa rải rác những ngày qua là mưa chuyển mùa tại Nam Bộ. Mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu trong khoảng ngày 10 đến 15/5 khi gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ.

Mùa mưa năm nay được dự báo bắt đầu sớm ở các tỉnh ven biển phía Tây Nam, sau đó lan rộng ra toàn Nam Bộ.

Đặc trưng của mùa mưa Nam Bộ là ngày nắng gián đoạn, trưa chiều trời chuyển và có mưa về chiều tối. Trong mùa mưa, thời tiết vẫn có những đợt nắng nóng chứ không phải mưa diễn ra xuyên suốt.