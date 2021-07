The Hill hôm 11-7 cho biết ông Branson đã trở thành tỉ phú đầu tiên bay vào vũ trụ sau khi tàu VSS Unity quay trở về trái đất thành công.

Ông Branson đã thực hiện chuyến đi kéo dài khoảng 90 phút vào sáng 11-7 cùng 3 hành khách Sirisha Bandla, Colin Bennett, Beth Moses và 2 phi công David Mackay, Michael Masucci. Sau khi ra khỏi tàu, ông ôm những người thân yêu và ăn mừng với người hâm mộ.

Tỉ phú Richard Branson trở về trái đất sau chuyến bay không gian lịch sử

"Giống như hầu hết những đứa trẻ, tôi đã mơ về khoảnh khắc này từ khi còn nhỏ. Nhìn về trái đất từ không gian, điều đó thật kỳ diệu. Nó thật là siêu thực" - tỉ phú Anh chia sẻ.

Tàu chở ông Branson quay lại Trái đất hôm 11-7. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu, ông Branson cảm ơn vợ, một số người khác và những người ủng hộ đã tin tưởng vào công ty của ông.

"Tôi biết tôi đã nói điều đó từ tàu vũ trụ nhưng tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng vào Virgin Galactic, nhóm đã làm việc chăm chỉ để biến giấc mơ này thành sự thực. Đó là 17 năm làm việc cật lực, đôi khi gặp phải sự cố khủng khiếp. Sứ mệnh mà tôi mang trong bộ đồ vũ trụ là biến giấc mơ du hành vũ trụ thành hiện thực cho các cháu của tôi, cho cháu của các bạn và cho tất cả mọi người" - ông Branson tuyên bố.

Ông Branson đi cùng 3 hành khách Sirisha Bandla, Colin Bennett, Beth Moses và 2 phi công David Mackay, Michael Masucci. Ảnh: Twitter

Theo The Washington Post, con tàu SpaceShipTwo Unity đã cất cánh từ Spaceport America, sân bay vũ trụ của Virgin Galactic ở New Mexico (Mỹ), tới rìa không gian. Chuyến đi bị trì hoãn 90 phút do thời tiết và diễn ra chỉ vài ngày trước khi người sáng lập Tập đoàn Amazon Jeff Bezos chuẩn bị lên vũ trụ bằng tàu vũ trụ của riêng mình.

Công ty Blue Origin của ông Bezos lập luận rằng chuyến đi của ông Branson "không được tính vì không vượt qua được đường Karman ở độ cao 100km so với mực nước biển vốn được nhiều người coi là ranh giới thực của không gian".

Trong tương lai, Virgin Galactic dự kiến bán vé thương mại vào không gian giá 250.000 USD mỗi hành khách trước khi giảm xuống còn khoảng 40.000 USD.