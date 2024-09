Tối 9/9 , Thủy Tiên đăng bài viết chia sẻ cuộc sống đời thường với Công Vinh. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, khán giả liên tục để lại bình luận chỉ trích nữ ca sĩ liên quan đến chuyện từ thiện.

Trước loạt bình luận tiêu cực, Thủy Tiên cầu xin khán giả buông tha. Cô yêu cầu cộng đồng mạng ngừng chỉ trích chuyện từ 4 năm trước. Thủy Tiên cho biết Bộ Công an đã điều tra nhiều tháng, yêu cầu cầu ngân hàng trong và ngoài nước cung cấp toàn bộ sao kê tài khoản cá nhân của cô từ năm 2003 đến thời điểm điều tra, rà soát toàn bộ thông tin để kiểm tra tài sản bất thường.

"Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện", Thủy Tiên chia sẻ.

Loạt ảnh được Thủy Tiên chia sẻ tối 9/9.

Nữ ca sĩ đồng thời chia sẻ lại thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an. Thông báo có nội dung Thủy Tiên "không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020".



Thủy Tiên cho rằng thông báo của Bộ Công an là kết quả điều tra của hệ thống pháp luật cao nhất của Việt Nam. Nữ ca sĩ yêu cầu những người nói cô "ăn chặn từ thiện" mạnh dạn gửi đơn cho cơ quan chức năng có nghiệp vụ nếu cần thiết.

"Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi", cô viết trên trang cá nhân.

Trước khi bị lôi lại ồn ào liên quan chuyện từ thiện, Thủy Tiên liên tục vướng tin ly hôn. Bài đăng về việc Thủy Tiên ly hôn Công Vinh xuất hiện dày đặc trên các mạng xã hội, nhóm kín nhưng không có bằng chứng xác thực.

Giữa ồn ào, Công Vinh bức xúc lên tiếng. Anh cho biết thông tin lan truyền mạnh đến mức gia đình tưởng đây là sự thật.

“Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc thông tin báo lá cải trên mạng nên nghi hai vợ chồng ly dị. Quá khổ", Công Vinh viết.